Puskaradiossa virinnyt nälkäkeskustelu sai aikaan nopean muutoksen – yläkoululaisten ruoka-annokset kasvavat Kotkassa

Etäkoululaisten ruoka-annosten koko kasvaa Kotkassa.

Pääruuan annoskokoa kasvatetaan heti maanantaista alkaen. Pääruuan lisäksi jaetaan ensi viikosta alkaen myös lisukkeita kuten näkkileipää, levitettä ja tuorepala. Lisukkeet jaetaan kerran viikossa maanantaisin.

Kaupunki päätti näin reagoida palautteeseen ja keskusteluun, jota etäkouluruuista on käyty sosiaalisessa mediassa. Etäoppilaiden kouluruuat ovat herättäneet paljon keskustelua ensimmäisen etäopetusviikon aikana.

Kotkassa aiheesta on käyty vilkasta keskustelua Facebookissa Puskaradio Kotka -ryhmässä. Osa vanhemmista on ollut tyytymättömiä ruoka-annoksiin. Esimerkiksi annosten ravintoarvot ovat aiheuttaneet huolta.

Kouluruuat toimittavalle Kymijoen ravintopalveluille uusi linjaus tuottaa työjärjestelyjä ja lisätöitä. Lisäksi kouluilla tarvitaan maanantain jakoihin jatkossa lisähenkilökuntaa.

– Lähdemme Kotkan opetustoimen kanssa siitä, että tämä on nyt tämmöinen poikkeusaika ja asia vain tulee hoitaa, Kymijoen ravintopalveluiden toimitusjohtaja Kari Turkia sanoo.

Sitä hän ei vielä pysty arvioimaan, kuinka suuria annokset ensi viikolla ovat.

– Lähdetään siitä, että pääruuan annoskoon kasvattamisen kautta päästäisiin osittain kuittaamaan energiantarvetta. Se liittyy myös pakkauksiin, kuinka paljon annoskokoa pystytään kasvattamaan.

Erityisruokavaliot huomioidaan

Lisukkeiden saaminen kovin pikaisella aikataululla on Kymijoen ravintopalveluiden mukaan hankalaa, koska iso osa maan yläkoululaisista on etäopetuksessa.

Yläkoululaiset siirtyivät opiskelemaan koteihinsa suuressa osassa maata viime maanantaina. Etäopetusjakso kestää kolme viikkoa.

– Tilanne on ihan sama kuin vuosi sitten. Ei markkinaa saada hetkessä käännettyä. Jos mietitään tuorepalaa, siellä on haasteena vielä globaali ilmiö, eli Keski-Euroopassa tai Kanarialla on vielä lumi maassa. Laatu ja saatavuus on erittäin heikko, Kymijoen ravintopalveluiden tuotantopäällikkö Jyrki Karppinen kuvailee.

Lisukkeiden jaossa pyritään huomioimaan Kotkassa myös erikoisruokavaliot ja etsimään sopivat vastaavat tuotteet.

– Vaikka meillä olisi kaunis ajatus tehdä tämä, niin se riippuu siitä, saammeko raaka-ainetta vai ei. Vaikka lähikaupassa olisi raaka-ainetta, sitä ei välttämättä saada meidän hankintakanavien kautta, Karppinen sanoo.

Toimitusrytmi pysyy ennallaan

Kotkan opetustoimi ja Kymijoen ravintopalvelut linjasivat perjantaiaamuna pitämässään kokouksessa, että etäruokien toimitusajat pysyvät ennallaan Kotkassa

Yläkoululaiset saavat hakea ruoka-annoksia kolme kertaa viikossa: maanantaisin ja keskiviikkoisin kahden päivän annokset sekä perjantaisin yhden annoksen.

– Jos tulee paljon palautetta jakoajan suhteen, niin kehotamme huoltajia olemaan yhteydessä koulun rehtoriin. Katsomme yhdessä, voiko jakoajalle tehdä jotain muutoksia, Kymijoen ravintopalveluiden toimitusjohtaja Kari Turkia kertoo.

Lämmintä ruokaa ei tuoteturvallisuuden vuoksi voi Turkian mukaan voi jakaa asiakkaille enempää kuin kahden päivän annoksia.

