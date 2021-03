Vaihto-opiskelijoiden epäonnisen Lapin reissun järjestäjä: "Harmittaa vietävästi" – ketjussa jo parikymmentä tartuntaa

Kuopion vaihto-opiskelijoiden Lapin ryhmämatkan järjestäjä Timetravels kertoo, että matkan koronaturvallisuudesta oli huolehdittu monin tavoin. Siitäkin huolimatta viime kuun vaihteessa tehdyn matkan lopputulos oli epätoivottu. Tähän mennessä matkaan liittyen on todettu parikymmentä koronatartuntaa.

Timetravels järjestää vaihto-opiskelijoiden ryhmämatkoja Suomen ja Ruotsin Lappiin. Yhtiö arvioi, että vuosittain pohjoiseen viedään noin 10 000 opiskelijaa. Matkojen määrä on vähentynyt koronan myötä ja niitä on myös peruttu paljon. Yhteensä Ruotsin ja Suomen Lappiin on tänä talvena tehty viety alle puolitoista tuhatta asiakasta.

Yhtiön toimitusjohtaja Teemu Kyllönen sanoo, että Saariselän ryhmämatkaa ei olisi tietenkään kaikista turvajärjestelyistä huolimatta järjestetty, jos olisi tiedetty että matka johtaa sairastumisiin.

– Harmittaa vietävästi, Kyllönen sanoo.

Kehotettiin perumaan tai siirtämään

Teemu Kyllönen kertoo, että matkan varanneille opiskelijoille tiedotettiin, että matkan voi siirtää tai perua kulutta.

– Me olemme ilmoittaneet, että matkustaminen ei ole nyt suositeltavaa Lapissa, ja että matkoja voidaan järjestää myöhemminkin, Kyllönen kertoo.

Matkalle lähteville sanottiin myös, että sairausoireet ovat este mukaan lähdölle. Matkalle lähteviä kehotettiin myös pidättäytymään lähikontakteista pari viikkoa ennen matkaa

Lopulta matka kuitenkin toteutui, ja se johtui erityisesti vaihto-opiskelijoiden suuresta halusta päästä Suomessa opiskelunsa aikana käymään myös Lapissa.

– Vaihto-opiskelijoiden asiakaskunta on semmoinen, millä ei ole toista mahdollisuutta nähdä Lappia, Kyllönen sanoo

Lappi on "must see" vaihto-opiskelijoille

Asiakkaat tulevat Timetravelsille useamman opiskelijajärjestön kautta. Kyllösen mukaan niissä tilannetta pidettiin todella vaikeana.

– He kokivat, että vaihto-opiskelijat aikovat joka tapauksessa mennä Lappiin. He ajattelivat että opiskelijoilla ei ole esimerkiksi osaamista autolla liikkumiseen talvioloissa.

Kuopiossa koronatilanne on ollut rauhallinen, ja siksi yritys arvioi, että sieltä vielä voidaan järjestää ryhmämatka. Esimerkiksi Helsingistä matkojen myynti oli tuolloin jo tauolla.

Turvajärjestelyitä oli paljon. Bussiin tullessa matkustajilta mitattiin ruumiinlämmöt, kaikilla oli matkan ajan maskipakko ja bussissa istuttiin samoissa 4-10 hengen ryhmissä kuin mökkimajoituksessa oli käytössä.

– He ovat myös allekirjoittaneet paperin, missä käydään kaikki oireet läpi, mitä heillä ei siis ole, Kyllönen sanoo.

Ohjelmaa oppaan kanssa aamusta iltaan

Tavoitteena oli pitää opiskelijaryhmä omassa kuplassaan ja minimoida kontaktit ulkopuolisiin.

Ryhmäläisille oli järjestetty omassa ryhmässä toimintaa paljon ulkotiloissa, kuten lumikenkäilyä, husky- ja porojelua ja hiihtoa. Matkakohteeksi valittiin tarkoituksella Saariselkä, jossa ei ole yöelämää esimerkiksi Levin tavoin.

– Heillä oli oikeasti tosi paljon tekemistä oppaiden kanssa. Tekemiset oli järjestetty omassa porukassa, koska he ovat kuitenkin ystäviä. Todennäköisesti heillä on ystäväporukka tai laajempi asuinyhteisö, jossa he asuvat, Kyllönen sanoo.

Kyllönen tähdentää, että siitä ei ole tietoa, kuinka moni on sairastunut matkalla. Sama vaihto-opiskelijoiden kaveripiiri on ollut tekemisissä niin matkalla kuin matkan jälkeenkin.

Inari suosittaa paikallisille testejä ryhmämatkan vuoksi

Inarissa tiedotettiin perjantaina opiskelijoiden liikkeistä Saariselän matkansa aikana.

Kunta kertoo, että Saariselällä on liikkunut ryhmä opiskelijoita, joista useat ovat osoittautuneet koronapositiivisiksi matkan jälkeen.

Kunnan mukaan opiskelijat ovat käyneet paikallisissa kaupoissa ja mahdollisesti myös ravintoloissa. Saariselän alueen yrittäjiä ja työntekijöitä suositellaan herkästi hakeutumaan koronatestiin Ivalon terveyskeskukseen.

Lääkäri kertoo: ryhmästä käväistiin Kolarissakin

Kolarin terveyskeskuksen johtavan lääkärin Ulla Ylläsjärven mukaan kaksi opiskelijaa Saariselän ryhmämatkasta kävi yhden yön reissulla myös Kolarissa.

Ylläsjärven mukaan he kävivät myös Kolarin terveyskeskuksessa koronatestissä, ja testin tulos oli positiivinen. Kolarista he lähtivät paluumatkalle Kuopioon, eikä heidän osaltaan tullut Kolarissa altistumisia.

