Huippumodernien suodattimien piti puhdistaa jätevedet entistäkin kirkkaammiksi – syntyikin 300 000 euron riita: "Ajatuksena on ottaa työmaa haltuun"

Etelä-Karjalassa sijaitseva Parikkalan kunta on ajautumassa umpikujaan huonosti toimivan jätevedenpudistamon kanssa.

Vuonna 2019 valmistuneella Parikkalan jätevedenpuhdistamolla on ollut alusta asti teknisiä ongelmia. Puhdistamon moderni kalvosuodatustekniikka ei ole toiminut sovitulla tavalla, vaan kalvot ovat olleet tukossa.

Parikkala on ensimmäinen Suomen kunnista, jossa otettiin käyttöön MBR-tekniikkaan perustuva jätevedenpuhdistamo. Uuden tekniikan on toivottu tuovan helpotusta haitta-aineiden, kuten mikromuovien ja lääkejäämien puhdistukseen.

MBR-kalvosuodatustekniikka Tekniikassa käytetään puoliläpäisevää membraania eli kalvoa, jonka läpi jätevesi ajetaan.

Kalvo on niin tiheää, etteivät mikromuovit ja lääkeaineet pääse sen läpi.

Kalvosuodatus on jäteveden puhdistusprosessin viimeinen osa.

Kalvot kestävät 5-10 vuotta.

Mikromuoveja kulkeutuu jätevedenpuhdistamoihin pyykinpesuveden mukana, lääkeaineita taas WC-käyntien kautta.

EU asettaa lähivuosina raja-arvoja tietyille jätevesien haitta-aineille. Vanhaa aktiivilieteprosessia käyttävät jätevedenpuhdistamot eivät pysty puhdistamaan jätevesiään niin, että haitta-aineiden määrät pysyisivät raja-arvojen sisällä.

Lappeenrannan teknillisen yliopiston vuonna 2015 tekemän tutkimuksen mukaan membraanisuodatuksella ja hapetuksella jätevesistä voidaan poistaa yli 95 prosenttia haitta-aineista ja ravinteista.

MBR-tekniikkaa hyödynnetään myös Viitasaaren jätevedenpuhdistamossa, minkä lisäksi Mikkeliin on rakenteilla kalvosuodatustekniikkaa käyttävä jätevedenpuhdistamo.

Simpelejärvi on säästynyt likavedeltä

Parikkalan kunnanjohtajan Vesa Huuskosen mukaan teknisiä haasteita on pyritty pitkään selvittämään urakoitsijana toimineen Econet Groupin kanssa, mutta ratkaisuun ei ole päästy. Kunnan näkemyksen mukaan työt ovat edelleen kesken.

– Urakoitsija on poistunut työmaalta ja esittänyt omalta osaltaan kustannusvaatimuksia. Kunta on todennut, että työ on saatettava loppuun.

Reilun 5 000 asukkaan Parikkalassa jätevettä syntyy noin 120 000 kuutiota vuodessa. Marika Anttonen/Yle

Huuskosen mukaan teknisiä ongelmia on ollut asennuksesta lähtien.

– Viimeisen vuoden ajan kalvojen muurautuminen on aiheuttanut sen, että kalvot ovat tukkeutuneet. Jossain määrin olemme pyrkineet ymmärtämään aliurakoitsijaa, koska tällainen uuden teknisen ratkaisun jalkauttaminen puhdistamolle ei suinkaan ole mikään yksinkertainen juttu.

Huuskosen mukaanlähellä olevaan Simpelejärveen ei ole päässyt puhdistamatonta jätevettä.

– Puhdistamon kautta on mennyt sen verran jätevettä, että kalvojen vaillinainenkin puhdistuskyky on toistaiseksi riittänyt.

Työmaa saatetaan ottaa haltuun

Kunta aikoo ilmoittaa epäkohdista urakoitsijalle ja antaa sille 25. maaliskuuta asti aikaa reagoida.

– Jos yhteisymmärrystä ei synny, ajatuksena on ottaa työmaa haltuun 1. huhtikuuta alkaen. Tällaisessa vellovassa tilanteessa emme voi jatkaa pitkään, vaan ratkaisu on tehtävä, Huuskonen toteaa.

Jos kunta ottaa työmaan haltuun, se aikoo itse hoitaa korjaukset loppuun.

– Joudumme varmaan käyttämään ulkopuolista asiantuntijaa, vaikka meillä on omakin henkilökunta jossain määrin perehtynyt tähän kokonaisuuteen.

Huuskonen on kuullut Viitasaaresta samanlaisista ongelmista kalvojen kanssa. Parikkalan kunta on ollut tiiviissä yhteydessä Viitasaarelle, jossa myös käytetään MBR-tekniikkaa jätevedenpuhdistuksessa.

Econet vaatii kunnalta korvauksia

Econet Groupin hallituksen puheenjohtaja Matti Leppäniemen mukaan työt eivät ole heidän osaltaan kesken Parikkalassa. Hänen mukaansa kyse on kunnan vastuunpakoilusta.

– Siellä on tehty kolme korjausta ja kalvoja on kunnostettu meidän laskuumme. Kunnan mukaan meidän olisi pitänyt vastata koko puhdistamosta, vaikka urakka koskee vain yhtä osaa puhdistamon toiminnasta.

Leppäniemi tarkoittaa puhdistamohankkeen MBR-prosessia koskevaa osaurakkaa. Econet vaatii kunnalta noin 300 000 euroa korvauksia yrityksen laskuun tehdyistä korjauksista.

Tältä näytti Parikkalan jätevedenpuhdistamon puhdistettu vesi puoli vuotta puhdistamon käyttöön oton jälkeen, vuonna 2019. Marika Anttonen/Yle

Leppäniemen mukaan syy kalvojen tukkeutumiselle löytyi kalvotoimittajan tekemien laboratoriotutkimusten jälkeen.

– Syynä on kemikaalien liika-annostus, joka kerääntyy kalvojen pinnalle ja tukkii ne. Kemikaalien syöttö ei kuulu Econetin vastuulle.

Econet: kunta ei halua sopia

Econet Groupin hallituksen puheenjohtaja Matti Leppäniemen mukaan Econet on tehnyt kohta kolme vuotta kestäneiden korjausten aikana kaksi sovintoesitystä yhteistyön jatkamiseksi.

– Econet on viimeksi torstaina (11.3.) ehdottanut sovintoesitystä. Parikkalan kunta ei siihen ole suostunut eivätkä he ole tehneet yhtään sovintoesitystä ongelman ratkaisemiseksi.

Leppäniemi ei usko, että tilanne muuttuu, vaikka kunta ottaisi työmaan haltuun.

– Ei kai nyt kukaan kuvittele, että laitos saadaan toimimaan sillä, että kunta ottaa urakan haltuunsa. Missä on piiloteltu sitä viisautta, että asia korjaantuisi haltuunotolla ja miksei kerrottu asian korjaamiseksi?

LUT-yliopisto: pilotin jälkeen Parikkalassa ei ole käyty

MBR-kalvosuodatustekniikkaa on kehitetty Lappeenrannan–Lahden teknillisessä yliopistossa. Yliopisto on testannut kalvosuodatustekniikkaa useilla paikkakunnilla Parikkala mukaanlukien.

LUTin membraanitekniikan professori Mika Mänttärin mukaan pilottikokeilun jälkeen Parikkalan jätevedenpuhdistamolla ei ole käyty.

– Meille on kerran soitettu, mutta en pystynyt puhelimessa auttamaan. En tiennyt toteutetusta laitoksesta mitään. Teimme kokeita aikanaan yli puoli vuotta, mutta niissä ei ollut tällaisia ongelmia.

Mänttäri kertoo kuulleensä spekulaatioita siitä, että jätevedenpuhdistamon läpi kulkeva vesi olisi erilaista nyt kuin aikaisemmin ja se aiheuttaisi mahdollisesti ongelmia.

– Laitoksen pitäisi pystyä käsittelemään kunnasta tuleva vesi. En pysty sanomaan, onko esimerkiksi esikäsittely ennen tuota varsinaista MBR-laitosta toimiva ja riittävä. Ymmärtääkseni puhdistusteho on hyvä eli sen suhteen laitos toimii hyvin.

Mänttäri ei tässä vaiheessa osaa antaa parannusehdotuksia, koska ei tunne kunnan tilannetta niin hyvin.

– En usko, että kyseessä on MBR-tekniikan ongelma, sillä se toimii monessa paikassa, muun muassa Oulussa, ihan hyvin.