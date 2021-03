Vaalityö onnistuu ilman perinteisiä tilaisuuksiakin – tutkija: "Somessa voi ilmaantua ehdokkaita, joita media tai me politiikantutkijat emme hoksaa"

Ehdokkaat ovat lähestyneet äänestäjiä verkon kautta jo monissa vaaleissa, mutta tämän vuoden kuntavaalikampanjat poikkeavat aikaisemmista, koska kasvokkain tapahtuvat vaalitilaisuudet eivät ole mahdollisia.

Politiikan tutkija Petri Koikkalainen Lapin yliopistosta odottaa, että tavallisesta poikkeava kampanjointi näkyy vaalituloksessa tavalla, jota on vaikea ennakoida.

– Joku ilmiötyyppinen nuori ehdokas jossain kunnassa voi nousta esiin. Hänen viestinsä voivat alkaa leviämään vaikkapa kaveriporukassa. Some-kampanjoinnissa voi ilmaantua ehdokkaita, joita vaikkapa valtavirtamedia tai me politiikan tutkijat emme hoksaa.

Lapin Keskustanuorten puheenjohtaja Elli Tuominen uskoo, että nuorilla ehdokkailla on hyvät mahdollisuudet pärjätä näissä vaaleissa.

– Suurin osa nuorista on aika somenatiiveja. Kaikenikäiset sen somen tietysti oppivat, mutta minusta nuorille ehdolle lähteminen on luontevaa, koska he ovat jo tottuneet tekemään sisältöjä erilaisiin some-kanaviin.

Elli Tuominen uskoo, että koronan myötä tuleva muutos vaalikampanjoinnissa näkyy myös tulevissa vaaleissa. Kohtaamisten merkitys ei silti kokonaan katoa. Elli Tuomisen kotialbumi.

Somevaalit ovat nuorisovaalit?

Nuorten äänestysinto kuntavaaleissa on ollut alhainen. Vaalityön keskittyminen someen voi innostaa nettinatiiveja ehdokkaiksi ja äänestäjiksi.

Näin uskoo myös valtuustotyötään lopetteleva konkari, Kemin vasemmistoliiton valtuustoryhmän puheenjohtaja Pertti Henttinen.

– Jos näistä tulee some-vaalit, niin niistä tulee myös nuorisovaalit. Mutta ei se mikään huono asia ole, kunhan niitä nuoria ehdokkaita vain löytyy.

Menestyvä ehdokas voi olla myös nettinatiivin vastakohta. Henttisen mielestä nykyiset valtuutetut voivat olla vahvoilla, koska äänestäjät tuntevat heidät jo entuudestaan.

– Kyllä kokenut valtuutettu on vahvoilla, jos hän on hoitanut tehtävän hyvin. Hänellä on tietty maine ja ne uskolliset äänestäjät, elleivät he ole poistuneet kaupungista.

Elli Tuominen on samoilla linjoilla.

– Minulle ainakin on äänestäjänä tärkeää, että minä tunnen sen ehdokkaan. On hyvä tavata ehdokas todellisessa elämässä. Verkossa voi saada aivan erilaisen käsityksen hänestä.

Vuosikymmenten valtuustokokemuksen omaava Pertti Henttinen (vas.) ei pidä pahana sitä, jos tulevista kuntavaaleista tulee "nuorisovaalit" – kunhan myös ehdokkaiksi löydetään nuoria. Juuso Stoor / Yle

Kohtaamisten merkitys ei katoa

Politiikan tutkija Petri Koikkalaisen mielestä puolueet ovat melko valmiita some-vaaleihin.

– Nyt on ollut hyvin aikaa valmistautua kuntavaalitaistoon netin välityksellä. Myös kokemukset aikaisempien vaalien some-kampanjoista auttavat koronavaaleissa.

– Me olemme pitäneet ehdokkaille some-koulutuksia, koska meilläkin on sellaisia ehdokkaita, jotka eivät hallitse sitä täysin, kertoo Keskustanuorten Elli Tuominen.

Mitä jää puuttumaan, kun tapaamiset puuttuvat? Valtuustotyötään lopettelevalla konkarilla on tähän vastaus.

– Vaalitilaisuuksissa kuntalaiset ovat voineet suoraan kysyä ehdokkaalta, että mitä meinaat tehdä tämän ja tämän asian kanssa. Se jää nyt uupumaan kokonaan, sanoo Pertti Henttinen.

Elli Tuominen uskoo, että korona joka tapauksessa muuttaa pysyvästi myös vaalikamppailujen luonnetta.

– Nyt kun ehdokkaat joutuvat pakolla opettelemaan somen käytön, niin varmasti se tulee näkymään seuraavissa vaaleissa, Tuominen pohtii.

Hänen mielestään todellisiakin kohtaamisia tarvitaan myös tulevaisuuden vaaleissa.

– Uskon, että jokainen äänestäjä ja jokainen ehdokas tarvitsee arvokkaita ihmiskohtaamisia turuilla ja toreilla. En usko, että tulevaisuudessakaan vaalikamppailut siirtyvät kokonaan kuitenkaan verkkoon.

