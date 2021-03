Iida antoi lapsensa huostaan, koska tahtoi antaa heille tulevaisuuden: “En halua, että he joutuvat koskaan ajattelemaan, että olen hylännyt heidät”

Lapset tekevät lähtöä asunnon eteisessä. Toppahaalarit päälle, rukkaset käteen. Kaikkia harmittaa. Joskus erotilanteet ovat helpompia, joskus vaikeampia. Iida pitelee lasta sylissään eteisen lattialla.

– Me nähdään taas ihan kohta, hän muistuttaa hiljaa.

He tapaavat seuraavan kerran kahden viikon kuluttua.

Kun lapset ovat lähteneet, asunnossa on hiljaista. Seinäkellon ääni kuuluu taas. Eteinen on tyhjä kengistä, pinnasängyssä ei ole ketään. Vielä eilen keittiö oli täynnä vilskettä, kun perhe leipoi yhdessä laskiaispullia. Taikinaa maisteltiin sen verran, ettei vatsa tullut kipeäksi. Pullat valmistuivat sopivasti iltapalalle.

Nyt Iida makaa olohuoneen sohvalla silmät auki, punaiseen flanellivilttiin käärittynä. Sitä hän usein tekee yksin ollessaan. Velloo.

Iida antoi kaksi lastansa huostaan muutama vuosi sitten. Hän halusi kertoa tarinansa omilla kasvoillaan, mutta lasten yksityisyyden suojaamiseksi emme näin tee. Joku voisi tunnistaa Iidan lapsetkin, jos hän näyttäisi omat kasvonsa.

Iida ja hänen puolisonsa tapaavat lapsiaan kaksi kertaa kuukaudessa, muutaman päivän jaksoissa. Kari Manninen, Meri Lantela / Yle

Iidan ja lasten isän parisuhde eteni nopeasti. Salamarakastuminen johti nopeasti avioliittoon ja perheen perustamiseen. Kun Iida tuli ensimmäisen kerran raskaaksi, kaikki oli hyvin. Hän ajatteli, että hänen pitkäaikainen haaveensa yhtenäisestä perheestä toteutuu. Asiat menivät kuitenkin toisella tavalla.

– Ei ole sellaista aikaa, kohtaa tai yksittäistä syytä, miksi asiat alkoivat mennä huonompaan suuntaan. Ne vaan menivät. Tuli yksittäisiä sanoja ja tekoja ja yhtäkkiä kaikki asiat olivat kärjistyneet, Iida sanoo.

Jaksaminen ei riittänyt

Kun pariskunnalle oli syntynyt toinen lapsi, Iidan puoliso alkoi juoda ja käyttäytyä väkivaltaisesti. Parisuhde päättyi välissä ja jatkui taas. Vanhemmat muuttivat vuoroin erilleen ja taas yhteen. Iida haki lähisuhdeväkivallan uhreille tarkoitettua keskusteluapua. Asiat eivät kuitenkaan korjautuneet, ja Iidan oma jaksaminen oli äärirajoilla.

Silloin hän ajatteli, että lasten paikka on jossain muualla. Ennen huostaanottoa lapset asuivat vuoroin molempien vanhempien luona, mutta kummankaan resurssit eivät riittäneet lapsista huolehtimiseen.

– Huostaanotto ei vaatinut mitään muuta kuin sen, että sanoin, etten pysty. Sanoin itse, että mielestäni se on paras vaihtoehto. Silloin sosiaalityöntekijät lähtivät toimimaan heti, Iida sanoo.

Huostaanotot Suomessa Vuonna 2019 huostassa olleiden lasten määrä oli 11 178. Kiireellisesti sijoitettiin 4 522 lasta. Vuoden 2020 tilastoja ei ole vielä julkaistu. Kiireellinen sijoitus on aina väliaikainen. Huostaanotto puolestaan tarkoittaa, että lapsesta pidetään huolta hänen kotinsa ulkopuolella. Huostaanotto on viimeinen vaihtoehto, jos muista lastensuojelun toimista ei ole apua. Suurin osa lastensuojelutyöstä toteutetaan avohuollon tukitoimina, kuten perhetyönä. Lähteet: THL, Lastensuojelu.info

Tukitoimena saadusta perhetyöstä ei ollut Iidalle apua.

Hän ei tunne olevansa vanhempana lapsilleen riittävä. Iida kokee, että olisi päätynyt samaan ratkaisuun myös ilman parisuhdettaan. Hänen jaksamisensa ei riittäisi huolehtimaan lapsista yksin.

– Minulla olisi varmaan mahdollisuus saada yksin lapset kotiin asumaan, mutta siinä vaiheessa ei olisi mitään, mitä voisin tarjota heille. Vetäisin lapset mukaan loputtomaan yksinäisyyteeni. Ei ole ketään muuta kuin minä.

Iidan elämässä on läsnä jatkuva yksinäisyyden ja riittämättömyyden tunne. Kari Manninen, Meri Lantela / Yle

Iidalla on epäilty masennusta, mutta sitä ei ole diagnosoitu. Iida toivoo hartaasti, että hänen lapsensa kasvaisivat näkemään maailman erilaisena paikkana kuin hän itse. Jonain muuna kuin pahana ja lohduttomana, jatkuvana taisteluna.

– En missään nimessä halua, että lapseni joutuvat koskaan ajattelemaan, että olen hylännyt heidät.

Haave yhtenäisestä perheestä

Omasta lapsuudestaan Iida ei muista paljoakaan. Muistikuvat alkavat nuoruudesta.

Iidan isä kuoli huumeiden yliannostuksen seurauksena, ja hänen äitisuhteensa oli etäinen. Teini-ikään mennessä hiljaisesta lapsesta oli kasvanut kapinallinen nuori. Iida poltti tupakkaa ja joi alkoholia. Koulunkäynti ei sujunut, peruskoulu jäi kesken. Hänet sijoitettiin kiireellisesti muutamaksi kuukaudeksi.

Iida kokee, että hänen lapsuudestaan puuttui ehdoton rakkaus, tuki ja turva. Aikuisuuden kynnyksellä jäljellä oli syvä hylätyksi tulemisen kokemus.

Iida ei tunne saaneensa tasavertaisia mahdollisuuksia elämään. Aleksi Nuotio, Meri Lantela / Yle

Nyt hän katselee muiden ihmisten asuntoja, ydinperheitä, heidän elämäänsä – ja tuntee katkeruutta. Tuntuu vaikealta syyttää omia lähtökohtiaan, ja tuntuu vaikealta olla syyttämättä.

Hän yrittää suorittaa peruskoulua loppuun. Kolmivuorotyönsä Iida lopetti muutama kuukausi sitten, kun työvuorot aiheuttivat jatkuvia päällekkäisyyksiä lasten tapaamisen kanssa. Perhe elää toimeentulotuella.

Luottotiedot hän menetti jo 18-vuotiaana, ja velat kertyivät. Iida toivoo, että joku olisi silloin kertonut, mitä elämä ilman luottotietoja tarkoittaa. Tehnyt selväksi, miten vaikeaa tasapainoisen elämän rakentaminen silloin on.

Hän haaveilee joskus siitä, että luottotiedottomuuden voisi istua vankilatuomiona. Kolme vuotta vankilassa, ja puhtain paperin takaisin yhteiskuntaan.

Asioita ei kuitenkaan voi jossitella kuntoon.

– Olisin voinut tehdä senkin asian toisin. Olisin voinut myös opiskella ensin, rakentaa itselleni turvallisen pohjan ennen kuin hankin lapsia. Olisin voinut tehdä monta eri valintaa, mutta en yksinkertaisesti olisi kyennyt siihen sillä ajatusmaailmalla, joka minulla silloin oli, Iida sanoo.

Iida haluaa, etteivät hänen lapsensa koskaan syyllistä tapahtuneesta itseään: “On tärkeää, että lapseni ymmärtävät, että tapahtunut ei ole heidän vikansa, vaan kyse on ulkopuolisista syistä.” Aleksi Nuotio, Meri Lantela / Yle

Iidan haave taloudellisesta vakaudesta ja yhtenäisestä perheestä on lipunut yhä kauemmas. Mikään tehty valinta ei kuitenkaan poista sitä, miten paljon hän rakastaa lapsiaan.

Kun keskustelu kääntyy rakkauteen, Iida vaikenee hetkeksi. Hän miettii vastauksiaan pitkään, tuijottaa välissä seinien lävitse. On yhtä vaikea itkeä muiden edessä kuin puhua rakkaudesta itkemättä.

– Rakkaus lapsia kohtaan on niin suurta, niin ääretöntä, ja samalla se on heikoin kohtani. Haluaisin uskoa, että niin kauan kun on rakkautta, se riittää. Mutta tämänhetkinen elämäni todistaa sen vääräksi. Rakkaus ei aina vaan riitä.

“Miksi sinä et lähde?”

Lasten huostaanotto jätti leiman Iidan otsaan. Huono äiti, se sanoo. Epäonnistunut. Jos omia lapsiaan ei pysty kasvattamaan itse, on vanhemmassa oltava jotain vikaa.

Huostaanoton jälkeen Iidasta tuntui, että häpeä syö elävältä. Itsesyytös ja itseinho ovat hämärtäneet ajanjakson muistikuvia. Tieto huostaanotosta ja siihen liittyvät yksityiskohdat ovat salassapidettävää tietoa, ja lasten yksityisyyttä on suojeltava. Häpeästä on kuitenkin vaikea päästä eroon, kun asioista ei voi puhua.

– Auttaisi paljon, jos ulkopuolisten syyllistäminen ja leimaaminen vähenisi. Niin kauan kuin näitä aiheita varjostaa häpeä, siitä tulee ikuinen juoksuhiekka, jonne ihmiset jäävät jumiin. Silloin asioista on vaikeampi selvitä.

“En ole valinnut miestäni lasteni sijaan. Tavallaan ymmärrän, että ihmiset ajattelevat niin, mutta en koe tehneeni niin.” Aleksi Nuotio, Meri Lantela / Yle

Häpeä ja syyllistäminen kietoutuvat myös lähisuhdeväkivallan ympärille – miksi sinä et lähde? Iida on eroista huolimatta palannut aina yhteen lasten isän kanssa.

Sitä Iidan on toistuvasti perusteltava. Aihe tuntuu hänestä vaikealta. Iida tietää, että väkivalta on myrkyllistä ja sellaisesta suhteesta tulisi erota lopullisesti. Yksin jääminen turvaverkottomaan tulevaisuuteen tuntuu kuitenkin mahdottomalta. Ja kaikesta huolimatta hän näkee kumppanissaan myös hyvää, niin kuin moni muukin lähisuhdeväkivaltaa kokeva.

Joka kolmas (siirryt toiseen palveluun) suomalainen nainen on joutunut kokemaan parisuhdeväkivaltaa. Iida toivoo, että väkivallasta olisi hyväksyttyä puhua myös silloin, kun suhteesta ei ole kyennyt irtaantumaan.

“Ajattelen puhtaalla sydämellä lasteni parasta”

Hiljaisessa kerrostalokolmiossa päivä on jo vaihtunut illaksi. Iida vaihtaa kuulumisia puhelimessa. Puhelimen toisessa päässä on lasten sijaisäiti, se ihminen, joka auttoi Iidaa pääsemään jaloilleen. Lasten sijoitusprosessin myötä heistä on tullut hyvin läheisiä. Se on tehnyt vanhemmuuden jakamisesta vähän helpompaa.

– Tunnen huonommuutta sijaisäitiin verrattuna. Hän on kuitenkin auttanut minua ymmärtämään, etten ole huono ihminen, enkä huono äiti, vaikka lapseni asuvat sijaisperheessä, Iida sanoo.

Iida luottaa sijaisperheen kykyyn tarjota lapsille turvallinen kasvuympäristö. Kari Manninen, Meri Lantela / Yle

Sijaisäidin tuki on auttanut Iidan pahimman häpeän yli.

– Jos olisin jäänyt siihen itseinhoon, en olisi selvinnyt edes tähän pisteeseen. Tiedän omassa sisimmässäni sen, että ajattelen puhtaalla sydämellä lasteni parasta. Haluan heille, ihan oikeasti, hyvän elämän.

Nyt lapsilla on kahdet vanhemmat, joista molempia he kutsuvat isäksi ja äidiksi.

Silloin kun Iida pystyy ajattelemaan järjellä, hän tuntee tehneensä oikean ratkaisun. Aina hän ei kuitenkaan pysty. Huonoina päivinä, silloin kun hän makaa sohvalla vilttiin kääriytyneenä ja tunnetaakka voittaa järjen, Iida ajattelee sijaisäidin sanoja:

Joskus lapsen pois antaminen voi olla suurin ja epäitsekkäin rakkauden teko, jonka vanhempi voi tehdä.

Iidan nimi on muutettu ja kuvat on käsitelty henkilöllisyyksien suojelemiseksi.

