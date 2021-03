Jäänpaksuudessa suuria paikallisia eroja – Katso jäänmittausta suorana kello 10.45

Tänä talvena järvissä on kohvajäätä poikkeuksellisen paljon.

Tänä talvena järviin ei ole päässyt muodostumaan paksua teräsjäätä runsaiden lumisateiden vuoksi. Jäänpaksuus vaihtelee voimakkaasti alueittain.

Keski-Suomen Ely-keskuksesta Ossi Alho ja Pekka Heino mittaavat tänään jäätä Hankasalmella Kuuhankavedellä.

Helmikuun alkupuolella lumen alle muodostunut vesikerros on jäätynyt lähes kokonaisuudessaan kohvajääksi. Lumisateiden takia kohvajään osuus on kasvanut huomattavasti: sitä on keskimäärin jo noin 55–70 prosenttia jään kokonaispaksuudesta.

Jääpeitteen kokonaispaksuudet vaihtelivat järvistä riippuen, mutta myös järven eri puolilla jäänpaksuuksissa on huomattavia eroja.

Jäänpaksuudet ovat edelleen monella mittauspaikalla ajankohtaan nähden keskimääräisiä arvoja pienempiä.

Jäät voivat olla paikoin petollisia

Kohvajään heikompi kantavuus tulisi huomioida jäillä liikuttaessa. Ajoittain jäällä on ollut myös paljon vettä ja jäällä liikkuminen on ollut hankalaa.

Alueellisilla havaintopaikoilla jäälle satanut lumi on lähes pysäyttänyt kantavan teräsjään paksuuntumisen.

ELY-keskus ja Suomen ympäristökeskus mittaavat jään paksuuksia useilla järvillä ympäri Suomen. Virallisissa mittauksissa jään paksuus mitataan 50–100 metrin päässä rannasta kolmesta kohtaa.

