Amiksen rahat palaavat pätkissä, hankehumppa hämmästyttää – ministeri lataa toiveita jatkosta seuraavalle hallitukselle

Ammatillisilta oppilaitoksilta on leikattu kymmenen vuoden aikana noin 400 miljoonaa euroa. Samaan aikaan on tehty niin sanottu amisreformi, jonka tarkoitus on ollut vähentää lähiopetuksen määrää ja siirtää opetusta työpaikoille.

Käytännössä opetus on vähentynyt niin paljon, että oppilaitoksista valmistuu ammattilaisia, jotka eivät osaa työtään (siirryt toiseen palveluun).

Opetusministeri Jussi Saramo (vas.) sanoo Marja Sannikan haastattelussa, että hallitus on pyrkinyt paikkaamaan ammatillisen koulutuksen leikkauksia parhaansa mukaan.

– Tämä hallitus on nostanut koulutuksen aivan ykköseksi kaikista sektoreista, ja sinne me teemme ne tärkeimmät panostukset.

Korona-avustusten lisäksi hallitus on luvannut ammatilliseen koulutukseen 250 miljoonaa euroa. Se palautetaan kuitenkin osissa eikä myöskään pysyvästi, vaan "kertaluonteisina tulevaisuusinvestointeina".

Oppilaitoksissa pohditaankin jo, miten käy, kun kertaluonteiset rahat loppuvat.

Saramo heittää Sannikan haastattelussa pallon tuleville päättäjille.

– Toivoisin, että me saisimme kehyksiin rahaa, jolloin se olisi siellä pysyvänä. Seuraava hallitus joka tapauksessa päättää itse. Eihän me voida millään keinoilla pakottaa seuraavaa hallitusta, oli tilanne mikä tahansa.

Hankehumppa vie työaikaa

Osa ammatillisten oppilaitosten rahoista jaetaan erilaisten hankkeiden kautta, jolloin rahoitusta on haettava useita kertoja vuodessa.

Oppilaitoksissa tätä on kritisoitu hankehumpaksi, koska haut vievät resursseja ja tekevät tulevaisuuden suunnittelemisesta hankalampaa.

Saramo sanoo lähtökohtaisesti vastustavansa hankehumppaa, mutta:

– Joskus on kuitenkin ihan perusteltua kunnille ja koulutuksen järjestäjille suunnata se raha johonkin tiettyyn, jolloin ainoa tapa on hoitaa se tällaisilla erillishankkeilla.

Kaikki eivät valmistu ammattilaisina

Riittämätön lähiopetus ja vähentynyt opetushenkilökunnan määrä ovat herättäneet huolta ammatillisen koulutuksen laadusta.

Marja Sannikan haastattelussa erityispedagogi Erja Sandberg kertoo, että paikoin tilanne on päässyt jo varsin pahaksi, eivätkä opiskelijat saa tarpeeksi tukea opiskeluun.

– Meillä on nyt osa opiskelijoista vaarassa pudota amiksista. Osa on jo pudonnut.

Sandbergin mukaan tällä hetkellä on olemassa riski, ettei kaikkialta valmistu niin valmiita ammattilaisia kuin pitäisi.

– Perustaidoissa on puutteita ja sieltä päästetään läpi oppilaita, jotka eivät osaa kunnolla asiaansa. On paljon näyttöjä, joita arvioidaan hyvin monenlaisesti.

Sandberg antaa esimerkiksi sosiaali- ja terveysalan sekä vartiointialan. Hänen mukaansa näillä aloilla on myös ammattilaisia, joiden hoidettavina tai asiakkaina emme haluaisi olla.

Katso Marja Sannikan koko jakso alla olevasta linkistä. Haastateltavana on myös Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto SAKKI ry:n puheenjohtaja Jutta Vihonen. Jakson voi katsoa myös Yle TV1:ltä perjantaina 12.3.2021 klo 20.