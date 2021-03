Herätys: Pääministeri kommentoi pahenevaa koronatilannetta Ykkösaamussa, politiikot eivät halua maskipakkoa, Syyrian protestien alkamisesta kymmenen vuotta

Miten Sanna Marin kommentoi pahenevaa koronatilannetta? Katso Ykkösaamu kello 10.05

Pääministeri Sanna Marin (sd.) saapuu lauantaina TV1:n Ykkösaamun haastateltavaksi (siirryt toiseen palveluun). Haastattelun teemoina ovat kovan koronaviikon tapahtumat, viestinnän keskittäminen, brittimuunnoksen leviäminen Suomeen ja kuntavaalien siirto. Ohjelmaa voi katsoa suorana Yle Areenassa ja TV1:ssä kello 10.05 alkaen.

Maskipakon voisi saada käyttöön vaikka heti, mutta poliitikot eivät halua tehdä sitä

Esimerkiksi maskipakko ja rajoilla tapahtuva koronatestaaminen olisivat helpommin toteutettavissa olevia keinoja kuin liikkumisrajoitukset. Silja Viitala / Yle

Koronarajoituksissa hypätään suoraan rajoitusten syvään päähän liikkumisrajoituksen kanssa, vaikka helpommallakin pääsisi. Esimerkiksi maskipakko ja rajoilla tapahtuva koronatestaaminen olisivat helpommin toteutettavissa olevia keinoja. Syy siihen, miksi lievempiä päätöksiä ei tehdä, on yksinkertainen: päätökset ovat poliittisia (siirryt toiseen palveluun), eli hallitus ei ole sellaista asiaa päättänyt esittää.

Virusasiantuntija: "En pidä tärkeänä sitä, että rajoitettaisiin myös ulkona ihmisten kohtaamista"

"Tärkeintä ulkonaliikkumiskiellossa on se, että estetään meneminen sisätiloihin, jossa ollaan kontaktissa. Se on kiellon ydin", sanoo apulaisprofessori Tarja Sironen. Pekka Koli / Yle

Hallitus valmistelee ulkonaliikkumisen rajoituksia, jotka otettaisiin käyttöön pahimmilla epidemia-alueilla, jos nykyiset rajoitukset eivät riitä. Virustutkija muistuttaa, että koronavirustartunnat ulkotiloissa ovat olleet hyvin harvinaisia (siirryt toiseen palveluun) virusmuunnoksesta huolimatta.

Vuosi koronan eturintamassa, jaksaa, jaksaa

Hanna Pajunen, Susa Nuutinen, Eeva Hiila, Taru Muhsal ja Henri Lindeman ovat jatkaneet töitä koronan varjossa. Sasha Silvala & Janne Nykänen / Yle, Seija Rajander/ HUS, kuvankäsittely: Ilkka Kemppinen / Yle

Koronapandemian kanssa on eletty vuoden päivät. Sairaanhoitajien ja lääkärien lisäksi on muitakin ammatteja, joista ei voi siirtyä etätöihin. Toimintaterapeutti, kätilö, henkilökohtainen avustaja, siivooja ja sähköasentaja tekevät työtä, jossa lähikontakteja ei voi välttää tai he muuten altistuvat tartunnalle. He ovat jatkaneet työtään koronan varjossa vuoden ajan, koska ilman heidän työpanostaan yhteiskunta ei rullaa. Lue korona-arjen sankareista. (siirryt toiseen palveluun)

Kun Syyrian protestit alkoivat 10 vuotta sitten, ilmassa oli toivoa – nyt Wafa Mustafa, 30, haluaisi elää sen ajan uudestaan

Wafa Mustafa Saksan Koblenzissa, jossa käynnistyi viime vuonna oikeudenkäynti kahta Syyrian turvallisuuspoliisin entistä työntekijää vastaan. Miehiä syytetään ihmisten kiduttamisesta ja surmaamisesta. Mustafa pitelee kuvaa kadonneesta isästään. Families For Freedom

Syyrian protestien alkamisesta on kymmenen vuotta. Protestien alkuvaiheessa mukana olleet ovat kuvanneet kokemusta lähes huumaavaksi. Kun mielenosoitukset alkoivat Damaskoksessa, toimittajaopiskelija Wafa Mustafa oli paikalla. Mitä hän nyt ajattelee sodan jälkeen? (siirryt toiseen palveluun)

Sää lauhtuu

Yle

Hajanaisia lumisateita liikkuu aluksi maan etelä- ja länsiosan yli maan keskiosaan. Lunta kertyy lauantain aikana joitain senttimetrejä, paikoin voi myös sataa vähän räntää tai tihkua.

Sää lauhtuu ja lämpötila nousee maan etelä- ja keskiosassa plussalle.

Lue lisää päivän säästä Ylen sääsivuilta.