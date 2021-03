Tuonti Britanniasta Suomeen romahti alle puoleen tammikuussa – Muutaman kympin juustopaketille tuli yli 200 euron lisähinta

Suomen kaupankäynti Britannian kanssa väheni erittäin paljon tammikuussa, kertovat Tullin ennakkotiedot. Vienti supistui 23 prosenttia ja tuonti peräti 52 prosenttia.

Tuonti Suomeen väheni siis vielä enemmän kuin EU-alueelle keskimäärin. Britannian tilastoviranomaiset kertoivat viime viikolla, että tuonti EU:hun pieneni runsaat 40 prosenttia tammikuussa.

Britanniasta tuotiin selvästi vähemmän etenkin ruokaa ja eläinperäisiä tuotteita EU-maihin. Pudotusta joulukuusta tammikuuhun oli 64 prosenttia. Esimerkiksi brittikalaa on tullut EU-markkinoille alle kuudesosa siitä mitä ennen brexit-siirtymäajan päättymistä vuodenvaihteessa.

Myös juomien, tupakan, polttoaineiden, kemikaalien ja koneiden sekä laitteiden tuonti romahti useita kymmeniä prosenttiyksiköitä brittitilastojen mukaan. Autotuontia estää se, että tehtaiden pitää pystyä todistamaan autonosien alkuperä (siirryt toiseen palveluun).

Paperisota vaikeuttaa yritysten elämää

Pääsyy kaupan romahtamisen taustalla on brexit-siirtymäkauden päättyminen viime vuoden lopussa.

Virallisesti Britannia erosi EU:sta jo vuoden 2020 alussa, mutta siirtymäkausi jatkui joulukuun loppuun asti. Koko viime vuoden Britannia oli siis entiseen malliin osa EU:n sisämarkkinoita.

Tammikuun alussa maan rajoille nousivat tullit ja alkoi paperisota. Uusi byrokratia maksuineen alkoi tehdä yritysten elämästä vaikeampaa.

Suurin osa Britannian-tuonnista tulee Suomeen meritse ja vain osa lentorahtina. Tammikuun lukuihin vaikuttaa hiukan se, että vuoden alussa oli lentokieltoja Britanniaan koronatilanteen vuoksi. EPA

EU:n ja Britannian välinen sopimus saatiin vasta jouluaattona, ja käytännössä yrityksille ja viranomaisille jäi alle viikko aikaa valmistautua uuteen tilanteeseen.

Muutos oli valtava, sillä Britannian kaupasta noin puolet suuntautui EU-alueelle, sanoo ulkoministeriön brexit-kauppavastaava Kristiina Kauppinen.

– Muutos tarkotti hyvin merkittävässä määrin uutta paperityötä yrityksille ja viranomaisille, Kauppinen selittää.

Osin kaupan romahtaminen johtuu koronapandemiasta, joka on rajoittanut liikkumista ja muuttanut yritysten toimintaa. Tämä on kuitenkin vain pieni osa totuutta, sillä Britannian kauppa muun maailman kanssa ei vähentynyt samaan aikaan läheskään yhtä paljoa.

Vuodenvaihteeseen varautuessaan brittiyritykset haalivat varastoja täyteen. Noita varastoja kulutettiin tammikuussa. Onkin todennäköistä, että helmikuussa kauppa piristyy jonkin verran tammikuun aallonpohjasta.

Kalan ja merenelävien tuonti Britanniasta EU-maihin väheni tammikuussa 87 prosenttia. EPA

Joka tapauksessa on selvää, että vuodenvaihteessa byrokratia toi tuotteille lisähinnan.

Esimerkiksi käy brittiläinen sinihomejuusto Stilton. Verkkokaupassa EU:hun myytävälle 30 euron juustopaketille (siirryt toiseen palveluun) pitää nyt hankkia hygieniatodistus, joka maksaa yli 200 euuroa.

Osa tuontiyrityksistä on lopettanut brittikaupan

Juuri erikoistuotteita ja pieniä eriä Britanniasta tuovien suomalaisten yritysten brittikauppa on romahtanut, Tullista kerrotaan.

Suomen vienti Britanniaan on keskittynyttä, ja suuret vientiyritykset hallitsevat rajamuodollisuudet pk-yrityksiä paremmin. Tuonnissa on kahdeksankertainen määrä yrityksiä vientiin verrattuna.

– Tuonnin puolella on paljon pieniä yrityksiä, joille tullausilmoittaminen ei ole tuttua. Moni on tuonut sieltä pieniä eriä tavaraa. Niille tämä on ollut iso muutos, ja osa on lopettanut kaupankäynnin Britanniaan kokonaan, Tullin tilastojohtaja Olli-Pekka Penttilä kertoo.

Nyt nämä yritykset todennäköisesti etsivät korvaavia tuotteita ja tuovat niitä muista EU-maista.

Tuontiyritykset ovatkin ruuhkauttaneet tullin neuvontapalveluja koko alkuvuoden ajan.

– Vaikka lisäsimme henkilökuntaa ja nettisivut ovat ajan tasalla, niin silti asiakkailla on ollut paljon kysyttävää tulliselvittämisestä.

Kestää vielä pitkään, ennen kuin Britannian ja EU:n välille saadaan kattava kauppasopimus. Osapuolten välit ovat viileät. Britannia ilmoitti maaliskuun alussa, että se ei aio toteuttaa tulleja Pohjois-Irlannin merellä toisin kuin se on EU:n kanssa sopinut. EU harkitsee taas rikkomusmenettelyä sitä vastaan. Carrickfergusissa Pohjois-Irlannissa lojalistit vastustavat rajaa. EPA

Britannia lykkää tuontitavaran tarkastuksia

Britanniassa on pelätty jopa elintarvikepulaa (siirryt toiseen palveluun) rajatarkastusten seurauksena. Torstai-iltana maan hallitus ilmoittikin (siirryt toiseen palveluun) lykkäävänsä tullitarkastusten käyttöönottoa.

Britannian piti ottaa asteittain käyttöön uusia määräyksiä EU-tuontitavaralle huhtikuussa ja heinäkuussa. Nyt takarajoja siirrettiin lokakuuhun ja ensi tammikuuhun. Esimerkiksi lihan ja maidon tarkastuksia ei tehdä maan rajoilla lähikuukausina.

Tämä helpottaa myös suomalaisten yritysten vientiä Britanniaan hetkellisesti.

– Kevyiden tullitarkastusten jatkaminen puolella vuodella on helpotus Suomen vientiyrityksille Britannian tullin päässä. Suomen tulliin se ei vaikuta, Penttilä sanoo.

– Hetkellisesti on helpompi viedä tuotteita Britanniaan, koska jos tullausilmoituksissa on esimerkiksi virheitä, niin kontit eivät silti pysähdy siihen rajalle, vaan niitä ilmoituksia on mahdollista täydentää ja korjata myös jälkikäteen, ulkoministeriön Kauppinen sanoo.

Britannia ei ollut valmistautunut

EU-maat sen sijaan ovat tehneet täysiä tullitarkastuksia brittituotteille vuoden alusta asti.

Kauppisen mukaan siirtymäajan pidentäminen kertoo siitä, että kaikki toimijat tullista viranomaisiin ja yrityksiin tarvitsevat Britannian päässä lisäaikaa muutoksiin valmistautumiseksi ja siirtymiseksi.

– Luulen että tarkoituksena on saada kaikki toimijat toimimaan uusien sääntöjen mukaisesti, myös viranomaiset. Samalla varmistetaan, että tuotteita virtaa maahan helpommin kuin siinä tilanteessa, jolloin täysmittaiset tullausmenettelyt otetaan käyttöön, Kauppinen sanoo.

