Rukoushuoneet kohoavat lumesta keskellä järveä – hiihdimme erikoiseen saareen katsomaan, millaista siellä on talvella

Kylmä talvisää on jäädyttänyt paksuun jäähän Suur-Saimaan suurimmat selät. Jäitä pitkin pääsee nyt saariin, jonne on viime vuosina ollut jäätilanteen vuoksi vaikea päästä talvella.

Taipalsaaren laajalla Ilkonselällä jään paksuus on kalastajien mukaan yli 40 senttiä.

Suur-Saimaan saaret ovat kesällä veneretkeilijöiden kovassa suosiossa. Nyt saariin pääsee myös hiihtämällä.

Suur-Saimaan selkien jäät kestävät nyt hyvin hiihtäjää. Tämä latu johtaa Ilkonsaareen. Yle/Kalle Schönberg

Ortodoksikappelit houkuttelevat

Kesällä Ilkonsaareen houkuttelevat erityisesti ortodoksiset rukoushuoneet.

Talvisessa maisemassa niitä on kuitenkin nähnyt vain harva. Kappelit muistuttavat ortodoksisen uskon matkasta Välimereltä Suomeen ja Karjalaan aina Lappiin saakka.

Talkootyöllä tehdyillä rukoushuoneilla on esikuvansa maailmalla. Saaren pohjoispäässä on petsamolainen tsasouna, jonka esikuva löytyy Näätämöstä Koillis-Lapista Suomen ja Norjan rajalta. Itä-Lapin kolttasaamelaiset kääntyivät ortodoksiuskoon jo 1500-luvulla.

Petsamon tsasouna. Ortodoksiusko levisi 1500-luvulla kolttasaamelaisten keskuuteen Koillis-Lapissa. Yle/Kalle Schönberg

Pyhien Sergei ja Herman - valamolaisten tsasounan esikuva on Heinävedellä Uuden Valamon luostarissa. Valamon luostari siirtyi Heinävedelle sotien jälkeen Laatokan Valamon jäätyä alueluovutuksissa Venäjälle.

Sergei ja Herman -valamolaistenkatsotaan tuoneen ortodoksiuskon Karjalaan.

Valamon tsasounan juuret ovat Valaon luostarisaarella Laatokalla. Luostari siirtyi Heinävedelle sotien jälkeen. Yle/Kalle Schönberg

Ortoksinen kristinusko saapui Karjalaan Novgorodin eli nykyisen Venäjän kautta. Georgioksen kirkon esikuva löytyy Staraja Ladogasta Laatokan itärannalta Venäjältä.

Georgioksen kirkko kuten kaikki pyhätöt Ilkonsaarella on tehty talkoovoimin. Yle/Kalle Schönberg

Athoslaisen kappelin esikuva on Athos-luostarivuorella Kreikassa. Athos-luostarivuori on yksi ortodoksien pyhimmistä paikoista. Siellä on toiminut luostareita yli tuhat vuotta.