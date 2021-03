Pääministerin rokotematka Israeliin herättää kysymyksiä Tanskassa – Asiantuntija: Hänelle luvattiin ennen matkaa ehkä jotain, tulos täyttä höttöä

Pääministeriä on vaadittu tekemään enemmän yhteistyötä rokotekehityksessä Pohjoismaiden, esimerkiksi Suomen kanssa.

TUKHOLMA Tanskan pääministeri Mette Frederiksenin viimeviikkoisesta matkasta Israeliin kiistellään edelleen.

Frederiksenin harteille on soviteltu sekä sankarin että konnan viittaa.

Viime torstaina Frederiksen matkusti yhdessä Itävallan liittokanslerin Sebastian Kurtzin kanssa Israeliin pääministeri Benjamin Netanjahun vieraaksi pohjustamaan maiden välistä rokoteyhteistyötä.

Tanskan ulkoministeriö on kehottanut välttämään kaikkea matkustamista. Pääministerin matkaa ja sitä seurannutta pakkokaranteenia ei ole pidetty asianmukaisena priorisointina.

Pääministeriä olisi tarvittu karanteenin sijaan heti matkan jälkeen neuvotteluissa maan uudelleen avaamisesta.

Tanskassa on kritisoitu pääministerin Israelin matkaa niin oikeston, vasemmiston kuin keskustassa olevien puolueiden joukosta. Malin Palm / Yle

Frederiksen perusteli matkaansa sillä, että Tanskan on välttämätöntä varustautua tulevia koronavirusmuunnoksia ja pandemioita vastaan.

– Koronakriisi on vahvistanut hänen asemaansa paljon. Hän halusi näyttäytyä “maan äitinä” , joka lähtee välttämättömälle matkalle Israeliin ja laittaa kansan edun kaiken edelle, sanoo Ylen haastattelema TV2-kanavan politiikan toimituksen esimies Troels Mylenberg.

Matkaa “rokoteristiretkenä” pitäneiden silmissä Frederiksen näyttäytyy sankarina.

Moni on kuitenkin nähnyt matkan toisin.

Annettiinko ennen matkaa Tanskalle lupauksia?

Pääministeri Frederiksen selitti ennen matkaa, että Tanska pyrkii rokoteomavaraisuuteen ja Israel on kiinnostava rokotekehityksen näkökulmasta.

– Israel ei valmista rokotteita. On ihmetelty, miksi hän ei mennyt tutustumismatkalle naapurimaahamme Saksaan, jossa rokotteita valmistetaan, sanoo Mylenberg.

Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu esitteli Tanskan pääministerille Mette Frederiksenille viime viikolla israelilaista kuntosalia, johon pääsee vihreällä koronakortilla. Avigail Uzi / EPA

Maassa on muistutettu, että Israelin rokotemenestys perustuu pitkälti siihen, että se on maksanut Pfizerin ja Biontechin rokotteesta maltaita, ainakin 50 prosenttia enemmän kuin muut maat.

Israel sai myös rokotteita sillä edellytyksellä, (siirryt toiseen palveluun) että se jakaa asukkaidensa terveystietoja yhtiölle tutkimuskäyttöön. On epäselvää, miten pitkästä ajasta on kysymys, mutta julkisuudessa on puhuttu 30 vuodesta.

Entisen pääministerin Helle Thorning-Schmidtin kabinetissa toiminut Noa Redington arvioi Ylelle matkan taustoja. Hän toimii nykyisin politiikan kommentaattorina.

– On spekuloitu, että hänelle olisi luvattu jotain konkreettista ennen matkaa. Jotain, joka ei sitten toteutunut, mahdollisesti rokotteita. Lopputulos oli ainakin täyttä höttöä, hän sanoo.

Maat sopivat perustavansa rahaston, jolla edistetään tulevien rokotteiden kehittämistä. Tanskalaisille ei tullut sopimuksia esimerkiksi rokotetoimituksista.

Redington kertoo katsoneensa lehdistötilaisuutta, jonka Frederiksen piti tapaamisen jälkeen.

Hän pitää mahdollisena, että Frederiksen tajusi joutuneensa osaksi Netanjahun vaalikampanjaa.

– Frederiksen on yleensä hyvin itsevarma, mutta nyt hän oli minusta hyvin järkyttyneen oloinen. Hän näytti siltä, että matto oli vedetty alta, hän sanoo.

Tukijat vaativat Israelin sijaan yhteistyötä Pohjoismaiden kanssa

Matkaseurana sosialidemokraattisella Frederiksenillä oli Itävallan liittokansleri, konservatiivien Sebastian Kurtz. Isäntänä toimi Israelin oikeistolainen pääministeri Benjamin Netanjahu.

Kööpenhaminassa muistutetaan asukkaita pitämään turvavälit. Malin Palm

Norjan pääministeri, konservatiivipuoluetta edustava Erna Solberg oli myös kutsuttu matkalle, mutta ei lähtenyt mukaan.

Tällä viikolla Israeliin lähti vastaavalle matkalle muun muassa Unkarin pääministeri Viktor Orban.

Tanskassa on ihmetelty miten sosialidemokraattinen pääministeri valitsee tällaisen viiteryhmän.

– Pääministeri haluaa näyttää, että hän voi tehdä kaikkien kanssa yhteistyötä, ei pelkästään vasemmistolaisten, sanoo politiikan toimituksen esimies Troels Mylenberg TV 2:sta.

– Hän ei välitä siitä, mitä Euroopan unionissa tästä vedosta ajatellaan. Hän suhtautuu kriittisesti EU:hun ja haluaa näyttää, että hän päättää, hän sanoo.

Frederiksenin puolue sosiaalidemokraatit muodostaa yksin vähemmistöhallituksen Tanskassa.

Kritiikkiä on satanut myös sen vasemmistolaisten tukipuolueiden joukosta.

Viimeksi perjantaina punavihreä Yhtenäisyyslista on vaatinut (siirryt toiseen palveluun) hallitusta kääntymään rokoteyhteistyössä Pohjoismaiden puoleen Israelin sijaan.

Puolue mainitsee Suomen, jossa tehdään muun muassa nenäsumuterokotekehitystä koronavirusta vastaan.

Sen mielestä on myös käsittämätöntä, että pääministeri lähtee maan rokotestrategiaa koskevalle matkalle neuvottelematta muiden puolueiden kanssa, toisin kuin pandemian aikana on tähän asti tehty.

Käännös Pohjolan suuntaan ei vaikuta todennäköiseltä.

– Pääministeri ei pidä Pohjoismaita ensisijaisena prioriteettinaan. Etsiessään kumppaneita varsinkin talousasiat mielessään, hän lähestyy Euroopan unionin jäsenmaita, vastaa Redington.

Troels Mylenberg uskoo, että Frederiksen tulee jatkossakin tekemään kritiikkiä herättäviä tekoja.

– Hän on peloton, vahva ja suora toimissaan. Hän on tällä hetkellä se, kuka määrää politiikassa kaapin paikan ja puolueensa ehdoton kuningatar.