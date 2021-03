Uppo-Nalle saa seikkailunsa valkokankaalle – Elina Karjalaisen runoilevasta nallesta valmistellaan myös ulkomaille tähtäävää elokuvaa

Uppo-Nalle-hahmo on joskus vieraillut myös Kuopion kaupunginkirjastossa. Arkistokuva.

Uppo-Nalle-hahmo on joskus vieraillut myös Kuopion kaupunginkirjastossa. Arkistokuva.

Uppo-Nallen ulkomuoto on tarkoitus päivittää, mutta säilyttää se silti tunnistettavana.

Edesmenneen kuopiolaiskirjailija Elina Karjalaisen luoma Uppo-Nalle aiotaan tuoda animaatioelokuvana valkokankaalle.

Suomen elokuvasäätiö on myöntänyt elokuvaprojektille reilut 19 000 euroa kehittämistukea. Sen avulla tuotantoyhtiö Characterworks aikoo jatkaa elokuvan työstämistä.

Loruileva lelunalle seikkaili alun perin Elina Karjalaisen kirjoissa, joita on ilmestynyt yhteensä 22.

Tarina kertoo nallesta, jonka pikkupoika on heittänyt laivalta mereen kiukunpuuskassaan. Uppo-Nalle ajelehtii merillä kokonaisen vuoden toivoen, että ajautuisi rantaan, jossa olisi ystävä odottamassa. Lopulta Reeta löytää rannalle huuhtoutuneen nallen ja siitä alkavat heidän yhteiset seikkailunsa.

– Uppo-Nalle valikoitui ensinnäkin siksi, että me tekijät olemme faneja. Uppo-Nallen tarinassa on paljon tänäkin päivänä puhuttelevia teemoja ja ajatonta viisautta. Siinä on paljon mistä ammentaa, tuottaja Nick Dorra kertoo.

Dorra arvioi elokuvan budjetiksi alustavasti noin 1,5–2 miljoonaa euroa.

Tuottaja Nick Dorra on itse Uppo-Nallen fani. Jussi Hellsten

Uppo-Nallesta on tarkoitus tehdä koko perheen pitkä animaatioelokuva. Elokuvalla tähdätään myös kansainväliseen levitykseen.

Tuottajalla itsellään on pitkä kokemus lasten sisältöjen ja animaatioiden saralta. Dorra on muun muassa tehnyt töitä Rovion animaatiostudiossa. Siellä työskenneltiin Angry Birds -animaatioiden parissa.

Uppo-Nallen ulkomuoto päivitetään

Uppo-Nallen tarinoiden tekijänoikeudet omistaa Elina Karjalaisen perikunta. Dorra on sopinut heidän kanssaan elokuvan tekemisestä. Perikunta on suhtautunut projektiin positiivisesti.

– Olemme jo jonkun aikaa tätä elokuvaa kehitelleet ja pitäneet Elina Karjalaisen lapset ajan tasalla hankkeen etenemisestä. Heidän kanssaan on ollut mukava viedä tätä eteenpäin.

Tällä hetkellä elokuvaa käsikirjoitetaan ja kehitetään elokuvan visuaalista puolta. Uppo-Nallen ulkomuoto on tarkoitus päivittää, mutta säilyttää se silti tunnistettavana.

Elokuvan käsikirjoittaja on Tua Harno. Hän on käsikirjoittanut esimerkiksi musiikkielokuvan Ollaan vapaita.

– Tuan vahvuus on, että hänellä on kokemusta musiikin ja narratiivisen kerronnan yhdistämisestä, koska Uppo-Nallessakin on paljon lauluja ja runoja, Dorra kertoo käsikirjoittajavalinnasta.

Dorra ei vielä uskalla arvioida, milloin Uppo-Nalle, Reeta ja Laulava Lintukoira nähdään ensi-illassa. Elokuvan tekoon menee kuitenkin varmasti vielä yli vuosi.

