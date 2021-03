USA:ssa valmistetut miljoonat Astra Zenecan rokoteannokset odottavat käyttölupaa varastossa – Bidenin hallinto ei salli lähettämistä EU:lle

Lääkeyhtiö Astra Zenecan rokotteita on valmistettu Yhdysvalloissa miljoonia valmiita annoksia, vaikka kyseistä rokotetta ei ole hyväksytty Yhdysvalloissa, uutisoivat muun muassa The New York Times (siirryt toiseen palveluun) ja Bloomberg (siirryt toiseen palveluun).

Tällä hetkellä rokotteet odottavat käyttämättöminä varastossa, sillä Yhdysvallat on haluton sallimaan rokotteiden toimituksen esimerkiksi takkuilevien rokotetoimitusten parissa kärsivään Eurooppaan, jossa rokote on jo hyväksytty.

Valkoisen talon mukaan syynä on se, että Yhdysvallat rakentaa Astra Zenecan rokotteista varmuusvarastoa, josta rokotteita on määrä jakaa nopeasti yhdysvaltalaisille, mikäli se hyväksytään käyttöön, kertoo uutistoimisto Reuters.

Astra Zeneca on pyytänyt Yhdysvaltain presidentti Joe Bidenin hallintoa harkitsemaan rokoteannosten ”lainaamista” EU:lle, kertoo Bloomberg (siirryt toiseen palveluun). Lääkeyhtiö kertoo, että mikäli Yhdysvallat suostuisi lahjoittamaan rokoteannoksia EU:lle, Astra Zeneca etsisi ohjeistusta Yhdysvaltojen hallinnolta siihen, miten korvaavia annoksia hankitaan.

Yhdysvallat on tilannut 300 miljoonaa Astra Zenecan rokoteannosta. Tällä hetkellä ei ole tarkalleen tiedossa, kuinka monta yhtiön rokoteannosta on jo valmistettu Yhdysvalloissa. Bloombergin tietojen mukaan rokotteita olisi alle 10 miljoonaa, The New York Times -lehden mukaan useita kymmeniä miljoonia.

Presidentti Joe Biden piti virkakautensa ensimmäisen televisiopuheen perjantain vastaisena yönä Suomen aikaa. Chris Kleponis/ EPA

Rokotteita yli tarpeen

Biden arvioi alkukuusta, että koronarokotteita on riittävästi kaikkien aikuisten amerikkalaisten rokottamiseen toukokuun loppuun mennessä.

Tähän mennessä ainakin yhden rokoteannoksen on saanut noin 64 miljoonaa ihmistä, käy ilmi Yhdysvaltain tartuntatautien valvonta- ja ehkäisykeskuksen CDC:n tilaistoista (siirryt toiseen palveluun).

Yhdysvalloissa on hyväksytty käyttöön kolmen lääkevalmistajan rokotteita. Pfizerin, Modernan sekä Johnson & Johnsonin kanssa on solmittu toimitussopimuksia, jotka kattavat 500 miljoonan ihmisen kokonaisvaltaiseen rokottamiseen vaadittavat annosmäärät, kertoo Bloomberg.

Yhdysvalloissa on reilut 330 miljoonaa asukasta (siirryt toiseen palveluun).

Mikäli Astra Zenecan rokote hyväksytään, Yhdysvallat voi antaa tarvittavat rokotteet jopa 650 miljoonalle ihmiselle.

– Haluamme liikatarjontaa ja ylivarautumista, sanoi Valkoisen talon lehdistösihteeri Jen Psaki keskiviikkona uutistoimisto AP:lle.

Presidentti Biden on sanonut, että mikäli rokoteylijäämää syntyy, rokotteita aiotaan jakaa muun maailman kanssa.

– Aloitamme varmistamalla, että amerikkalaisista huolehditaan ensin, Biden sanoi The New York Timesin mukaan.

Lehden tietojen mukaan Bidenin hallinto olisi myös torpannut pyynnön Johnson & Johnsonin Yhdysvalloissa valmistettujen 10 miljoonan rokoteannoksen lainaamisesta EU:lle.

Kiinasta saapunutta Coronavac-rokotelastia purettiin Santiagon lentokentällä Chilessä helmikuun lopussa. Alberto Valdes / EPA

Kiina ja Venäjä eri linjalla kuin USA

Yhdysvaltojen rokotelinja on tyystin erilainen kuin Kiinalla ja Venäjällä.

Kiina on luvannut liki puoli miljardia rokoteannosta yli 45:een eri maahan, kertoo uutistoimisto AP. Venäjä on lähettänyt miljoonia Sputnik-rokoteannoksia eri puolille maailmaa AP:n mukaan.

Myös esimerkiksi Israel harjoittaa omanlaistaan rokotediplomatiaa – se vie ylimääräiset rokotteet mieluummin muualle kuin antaa niitä palestiinalaisille.

Lähteet: Reuters, AP