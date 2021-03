Useita autoja Traficomin virheen takia turhaan romuttaneiden kohtalo yhä auki – Romutuspalkkio saanut autokierrätyksen ennätysvauhtiin

Parhaat päivänsä nähneitä autoja on alkuvuonna päätynyt romutukseen ennätysvauhdilla. Romutuspalkkion ohella kierrätyksen suosiota on nostanut metallien maailmanmarkkinahintojen kohoaminen.

– Viimeisen kolmen kuukauden aikana on tuotu autoja kierrätettäväksi enemmän kuin koskaan vastaavana aikana, kertoo Suomen Autokierrätys oy:n toimitusjohtaja Juha Kenraali.

Joulukuun ja helmikuun välisenä aikana romutettiin noin 24 000 autoa. Vuoden taakse (siirryt toiseen palveluun) verrattuna kasvua tuli yli 70 prosenttia.

Romutuspalkkiota voi saada uuteen autoon sen päästöistä ja käyttövoimasta riippuen tuhannesta kahteentuhanteen euroa. Suurin suosio on kuitenkin ollut palkkion hakemisella sähköpyöriin.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin mukaan yli parituhatta ennen tätä viikkoa tulleista hakemuksista on haettu sähköavusteisen polkupyörän hankintaan.

– Kaikkiaan 3 200 hakemusta on sisällä. Niistä yli 2 000 on sähköavusteisten polkupyörien hankintaan, reilut tuhat auton hankintaan ja vähän reilut 100 joukkoliikennelipun hankintaan, kertoo Traficomin ylijohtaja Kati Heikkinen.

Heikkinen sanoo sähköpyörien suosion yllättäneen.

– Sähköpyörien suosio on ollut valtaisa, ja se on positiivinen asia, Heikkinen sanoo.

Autoalalla sähköpyörien suosio ei herätä innostusta, sillä niihin menevät romutuspalkkiot eivät kohdennu uusien autojen kauppaan.

– Autokannan uusiutumisen näkökulmasta nykyinen kampanja, johon on sisällytetty muitakin liikennemarkkinoita, ei ole niin tehokas, Kenraali sanoo.

– On vaikea uskoa, että kovin moni vaihtaa autosta aidosti sähköpyörään kokonaan niin, että käyttää sähköpyörää kesät talvet mieluummin kuin autoa, Kenraali miettii.

Neuvonta useiden autojen romutuksesta aiheutti sotkun

Palkkiokampanjan alkua sotki Traficomin virheellinen neuvonta. Alkuvaiheessa virastosta neuvottiin, että yhden uuden auton hankintaan voisi käyttää useita romutuspalkkioita. Myöhemmin linjattiin, ettei näin ole.

– Kaikkiaan meillä on 323 nippuromutushakemusta sisässä. Näistä 155 on sellaisia, joissa ei ole epäselvyyksiä. Näin hieman yli puolet on sellaisia, joissa epäselvyyksiä on, sanoo Heikkinen.

Epäselvyydet ovat rekisterimerkinnöissä ja siinä, kuka romutettavan auton on omistanut, tai onko hakija omistanut romutetut autot niin kauan, kuin palkkion saaminen edellyttää.

– On myös hakemuksia, joissa autoja ei ole romutettu, mutta on silti haettu palkkiota. Hyvin vaihtelevia haasteita näihin liittyen on, hakemus kerrallaan käydään nyt läpi näitä, Heikkinen sanoo.

– Autamme korvausten hakemisessa heitä, joille on aiheutunut vahinkoa aiemmasta neuvonnastamme, jonka mukaan palkkioiden niputus olisi mahdollista, Heikkinen sanoo.

Korvaukset virheestä kärsineille vielä auki

Virheellisestä neuvonnasta vahinkoja kärsineet voivat hakea päätöksen saatuaan korvausta Valtiokonttorista. Sen mukaan korvaushakemuksia ei ole vielä käsittelyssä eikä tiedetä, miten korvaukset muodostuvat.

– Tässä vaiheessa emme luonnollisestikaan ole vielä voineet varsinaisia linjauksia korvausten perusteesta tai määrästäkään tehdä, sanoo lakiasiainpäällikkö Pekka Syrjänen Valtiokonttorista.

Syrjänen kertoo, että kunhan hakemuksia alkaa tulla, alkaa Valtiokonttori niitä käsitellä ja katsoa, mitä yhteisiä linjoja käsittelyyn tulee.

Selvitykset neuvontavirheestä ovat edelleen käynnissä. Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunta on pyytänyt asiasta selvitystä liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakalta (sd.).

Riittääkö budjetti koko vuodeksi?

Romutuspalkkiokampanjan on tarkoitus jatkua koko vuoden, mutta tahti on tähän mennessä ollut niin rivakkaa, että palkkioon varattu budjetti saattaa loppua kesken.

– Näin se käytännössä menee, lain mukaan summa on 8 miljoonaa, kun se on käytetty, se on käytetty. Aikaisemmissa kampanjoissa raha on riittänyt, mutta tällä kertaa näyttää hieman jännittävämmältä, Heikkinen sanoo.

Jos ennen tätä viikkoa tulleet hakemukset hyväksytään, ne vievät jo noin puolet jaossa olevasta tukisummasta.

Autopurkamo Volvoksin toimitusjohtaja Kari Laine ennakoi Ylen haastattelussa viime vuoden lopulla, että romutuspalkkiosta tulee suosittu. Markku Pelkonen / Yle

Palkkiolla haussa päästövähennystä

Kun romutuspalkkion tehokkuus päästövähennyksissä oli helmikuussa esillä taloustieteilijöiden Ekonomistikoneessa (siirryt toiseen palveluun), olivat näkemykset sen tehokkuudesta erimielisiä.

Vastaajista 27 prosenttia piti vanhojen autojen romutuspalkkiota tehokkaana keinona, kun taas täysin eri mieltä oli 29 prosenttia. 43 prosenttia vastaajista oli kannastaan epävarmoja tai vailla mielipidettä.

Ekonomistikoneen vastauksissa osa taloustieteilijöistä näki romutuspalkkion vaikutuksen koko autokannan päästöjen vähentämiseen vaatimattomana ja tehottomana keinona.

Romutuspalkkiokampanjat on mainittu yhtenä keinona, jonka avulla voidaan edistää liikenteen hiilipäästöjen puolittamista vuoteen 2030 mennessä.

