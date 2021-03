Levin yksityisjuhliin osallistuneille suositellaan koronatestausta, kaikkien henkilöllisyys ei ole tiedossa

Levin keskustassa on iltaisin varsin rauhallista. Kuva on helmikuun lopulta.

Lapin sairaanhoitopiiri kehottaa Kittilän Levillä maaliskuun 3.–7. päivänä Villa Guruun majoittuneita ja siellä vierailleita ihmisiä olemaan yhteydessä kotipaikallaan yhteydessä terveysviranomaisiin ja hakeutumaan koronatesteihin matalalla kynnyksellä.

– Tiedossamme ei ole kaikkien kyseisenä aikana Villa Gurussa käyneiden ihmisten henkilöllisyys, minkä vuoksi yritämme tavoittaa heitä median avulla, perustelee majoituspaikan poikkeuksellista julkistamista infektioylilääkäri Markku Broas Lapin sairaanhoitopiiristä.

Broaksen mukaan tähän mennessä tautiryppäässä on todettu yhdeksän tartuntaa ja 12 altistumista. Tartunnan saaneiden ja altistuneiden joukossa on Levillä vierailleita matkailijoita sekä kausityöntekijöitä.

– Useat viimeisen kahden viikon aikaiset tartunnat Levillä ovat peräisin yksityisistä kekkereistä, sanoo Broas.

Hänen mukaansa sairaanhoitopiirin viesti on, että yli kuuden hengen ykstyisiä kokoontumisia ei pidä nyt järjestää. Julkiset yli kuuden hengen kokoortumiset ovat tällä hetkellä Lapin sairaanhoitopiirin alueella kielletty.

"Surullista ja piittaamatonta"

Levin Matkailu Oy:n toimitusjohtaja Yrjötapio Kivisaari pitää tautiryppääseen liittyviä tietoja osoituksena räikeästä piittaamattomuudesta terveysturvallisuusohjeita kohtaan.

– Kaikille majoituksen varaajille kerrotaan, että mökeissä eivät ylimääräiset ihmiset saa käydä eikä mökkibileitä ole lupa järjestää.

Yrjötapio Kivisaari on harmissaan, että yksittäiset ylilyönnit vievät huomion koronarurvallisen matkustamisen eteen tehdyktö työltä. Visit Levi

Kivisaaren on harmissaan siitä, että yksittäiset tapaukset syövät uskottavuutta siltä työltä, jota on vuoden ajan tehty koronaturvallisen matkustamisen eteen.

– Onneksi Levillä on riittävästi mökkimajoitusta tarjolla ja täällä pystyy edelleen vierailemaan ja pysyttelemään omassa kuplassaan.

Kivisaari kertoo, että Levillä terveysturvallisuutta on tarkoitus entisestään parantaa, tällä hetkellä on käynnissä kaikkien take away palveluita tarjoavien ravintoloiden työntekijöiden koronatestaukset.

