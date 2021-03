Rokotusjärjestys saattaa Suomessa muuttua – professori Ville Peltola: rokotteita voitaisiin suunnata maahanmuuttajille ja alueille, joissa riski on suuri

Helsingissä vieraskielisten osuus koronatartunnoista on noussut 39 prosenttiin ja Vantaalla se jo 50 prosenttia.

Tautitilanne on ollut koko koronaepidemian ajan kaikkein synkin pääkaupunkiseudulla. Koronatartuntoja todetaan nyt paljon etenkin vieraskielisillä.

Kansallisen rokoteasiantuntijaryhmän puheenjohtajan Ville Peltolan mukaan rokotusjärjestys saattaa näin ollen Suomessa hyvinkin vielä muuttua.

– Epidemian ilmaantuvuus on erilainen eri alueilla ja myöskin eri väestöryhmissä. Ulkomaalaistaustaisilla on ollut paljon tartuntoja, joten tämä on ihan huomioon otettava näkökohta, Peltola sanoo.

Helsingin kaupunki kertoi tällä viikolla, että vieraskielisten osuus koronatartunnoista on noussut 39 prosenttiin ja Vantaalla se jo 50 prosenttia.

Helsingissä on ulkomaalaistaustaisia noin 16,5 prosenttia väestöstä.

"Jos meillä on edelleen niukkuutta rokotteissa, silloin tämä tulee tarpeelliseksi"

Peltolan mukaan pohdinnassa on, että rokotteita suunnattaisiin painotetusti esimerkiksi maahanmuuttajaryhmille ja alueille, joissa tartuntojen riski on erityisen suuri.

Rokotusjärjestyksen uudelleen harkitsemista väläytti myös pääministeri Sanna Marin (sd.) tänään Ylen TV1:n Ykkösaamun haastattelussa. Marinin mukaan harkinnan paikka olisi sitten, kun riskiryhmät on ensin rokotettu.

Professori Ville Peltolan mukaan rokotejärjestyksen rukkaaminen tulee mahdollisesti ajankohtaiseksi sen jälkeen, kun riskiryhmät on rokotettu. Silja Viitala / Yle

Peltola korostaa, että rokottamisen suuntaaminen painotetusti on tarpeellista tilanteessa, jossa rokottaminen ei etene rivakasti.

– Jos meillä on edelleen niukkuutta rokotteissa, silloin tämä tulee tarpeelliseksi. Näyttää siltä, että rokotteita saadaan lisääntyvässä määrin, mutta mikä se todellinen tilanne on, kun ollaan pidemmällä keväässä, selviää vasta myöhemmin.

Myös Peltolan mukaan rokotejärjestyksen rukkaaminen tulee mahdollisesti ajankohtaiseksi sen jälkeen, kun riskiryhmät on rokotettu.

– Nyt rokotetaan riskiryhmiä ja se on tärkeää, että näissä rokotuksissa päästään hyvin eteenpäin. Sitten kun päästään muuhun väestöön, niin voidaan tarvittaessa täsmentää rokotusjärjestystä muun väestön kohdalta.

Myös tämän hetkinen koronarokotusten rokotusjärjestys pohjautuu Peltolan vetämän Kansallisen rokotusasiantuntijaryhmän KRARin kannanottoihin.

Peltola sanoo, että rokottamiseen liittyviä painotuksia pohditaan nyt tarpeen mukaan.

– Myös eri ammattiryhmien tilanteesta keskustellaan.

"Alueellista järjestystä ei ole kovin paljon muissa maissa käytetty"

Peltola sanoo, että pohdinnassa olevista alueellisista painotuksista ei ole vielä juurikaan kertynyt kokemusta. Norjan pääkaupungissa Oslossa tätä on hieman kokeiltu.

– Tällaista alueellista järjestystä ei ole kovin paljon muissa maissa käytetty. Norjassa on tehty hyvin varovainen painotus Oslon alueelle, missä on ollut paljon tartuntoja, mutta kovin yleistä ei ole ollut, että olisi tehty alueellista painotusta rokotusjärjestykseen, Peltola sanoo.

