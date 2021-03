Hevosten koronatauti yleistyy – eläinlääkäri: "Jos se tulee talliin, se käy todennäköisesti kaikki hevoset läpi"

Kuvan hevonen on täysin terve, koska ruoka maistuu. Sairastuneen hevosen oireisiin kuuluu mm ruokahaluttomuus.

Suomessa pari vuotta sitten tunnistettu hevosten koronatauti on yleistynyt tänä talvena ja sen oireet ovat pahentuneet.

Hevosmaailma on säikkynä uusien terveysuhkien vuoksi. Hevosten hermostoa vaurioittavan herpeksen, EHV-1:n, lisäksi hevosväki on kavahtanut hevosten omasta koronataudista. Hyvin herkästi leviävää tautia aiheuttaa EcoV-virus (Equine Coronavirus). Se ei tartu ihmiseen eikä toisiin eläinlajeihin. Sairautta vastaan ei ole rokotetta.

– ECoV on viruksena uusi tulokas, ja sitä on aktiivisesti tutkittu ja näytteitä on otettu vasta muutaman vuoden ajan. Yhdysvalloissa virustauti diagnosoitiin jo 1970-luvulla, hevosten sisätautien erikoiseläinlääkäri Kati Niinistö Helsingin Yliopistollisesta Eläinsairaalasta kertoo.

Hevosten terveyteen erikoistunut kansainvälinen julkaisu The Horse julkaisi laajan artikkelin (siirryt toiseen palveluun)hevosen koronasta viime vuona.

Kati Niinistön mukaan tänä talvena eläinsairaalassa on diagnosoitu aiempaa enemmän hevosten koronatapauksia ja sairastuneiden oireet ovat olleet aimpaa pahempia.

Hevosten omistajien keskuudessa on paljon epätietoisuutta uudesta virustuttavuudesta.

Ihmisten koronatilanteen vuoksi ravit ajetaan ilman yleisöä ja tallialueille pääsevät rajatut henkilöryhmät. Tästä syystä Suomen Hippos uskoo, että herkästi tarttuva hevosten oma koronatauti ei pääse juurikaan leviämään ravien yhteydessä. Matti Myller / Yle

– Niinkuin kaikista uusista asioista, niin tästä liikkuu hirveästi huhuja ja juoruja hevosväen keskuudessa. Ihmiset yrittävät tottakai oppia sitä mukaan kun saadaan tieto, mutta sitä tietoa ei ole hirveästi jaossa, erikoiseläinlääkäri Kati Niinistö toteaa.

Hippos ja Ratsastajain liitto hyssyttelevät

Koronavirus sanana tuo ikäviä mielikuvia ja herättää herkästi paniikkia. Siksi on ymmärrettävää, että Suomen Hippos ja Ratsastajain liitto ovat pitäneet matalaa profiilia hevosen koronataudista tiedottaessaan.

– Olemme sekä ihmisen koronan että hevosten herpesviiruksen osaalta aktiivisesti ohjeistaneen jäsenistöämme. Koska toimenpiteet ovat samat, jotka pätevät myös koronavirukseen eli karanteeni, hygienia, suojautuminen, kontaktien välttäminen, emme ole nostaneet (hevosen) koronavirusta erikseen näkyvästi esille, Suomen Ratsastajain liiton tiedottaja Kati Hurme kertoo.

Liitto arvelee, että hevosen koronan on vaikea levitä, koska ratsastusurheilun valmennus- ja kilpailutoiminta on keskeytetty. Myös Suomen Hippos uskoo, että olosuhteet hevosen koronaviruksen tartunnoille ovat epäsuotuisat.

– Me ajamme ravit ilman yleisöä ja tallialueelle pääsevät tarkkaan rajatut henkilöryhmät, asiantuntijaeläinlääkäri Martti Tala Suomen Hippokselta kertoo.

Hevosen korona leviää lannan kautta

Hevosen koronavirus EcoV leviää lannan kautta. Myös testinäyte otetaan hevosen ulosteesta. Näin ollen se ei rasita hevosta lainkaan. Markku Sandell / Yle

– Hevosen korona on hirveän herkästi tarttuva. Jos se tulee talliin, se käy todennäköisesti kaikki hevoset läpi. Sen verran ne kuitenkin ovat keskenään kosketuksessa tai yhdessä tarhassa, missä on ulostetta. Tai sitten leviää välineiden kautta, erikoiseläinlääkäri Kati Niinistö kertoo.

Niinistö arvioi, että tänä talvena Viikin Eläinsairaalassa on diagnosoitu 10-15 EcoV-virustartunnan saanutta hevosta. Sairaalassa on lopettu yksi hevonen, jolla todettiin jälkikääteen korona.

– Toki kotitalleilla on varmasti lisää tapauksia, Kati Niinistö arvelee.

Sairaalaan hakeutuvat vakavimmat tapaukset Etelä-ja Länsi-Suomen alueelta. Tartuntoja on ollut enemmän ratsujen kuin ravureiden keskuudessa. Myös Tampereen hevosklinikalla on huomattu hevosen koronataudin lisääntyneen.

– Tänä talvena olen useaan otteeseen puhunut puhelimessa hevosen koronavirusepäilyistä, eläinlääkäri Tanja Pehkonen kertoo.

Taudin oireet ovat kuume, väsymys, ruokahaluttomuus ja osalle tulee suolisto-oireet kuten ripuli. Toisin kuin ihmisen koronavirustauti hevosen koronatauti jyllää suolistossa eikä mene keuhkoihin. Suurin osa sairastaa taudin oireettomana.

Sairastunut hevonen toipuu taudista runsaan viikon sisällä. Koko hevostallin sairastelu on ohi noin kolmessa viikossa.

Hygienia arvossaan

Hevosalan toimijat patistavat jäsenistöään entistä tarkemmin huolehtimaan tallien hygieniasta. Vilppulassa Mikkolan ratsastuskoulussa ei tarvitse käytäntöjä kiristää, koska varotoimet ovat kuuluneet aina tallin rutiineihin.

Vilppulassa sijaitsevan Mikkolan ratsastuskoulun vetäjä Kirsi Vuorio-Mikkola kertoo, että tallilla on noudatettu aina tarkkoja hygieniasääntöjä. Ratsastuksenpettajan kanssa poseeraa shetlanninponi Tytti. Outi Parikka/ Yle

–Meillä on aina ollut tarkka ohjeistus siitä, että eri talleilla liikutaan eri varusteissa. Tai sitten desifioidaan ne ennenkuin tullaan toiselle tallille, ratsastuksenopettaja Kirsi Vuorio-Mikkola kertoo.

Kirsi Vuorio-Mikkola on pitänyt ratsastuskoulua jo lähes 30 vuotta. Kokenut hevosen hoitaja tuntee hoidokkinsa perinpohjin ja huomaa eron käytöksessä heti. Hän näkee jo ensi silmäyksellä, jos asukki on sairastunut. Varmistuksen saa mittaamalla kuumeen.

Mutta sen arvioiminen, mikä tauti hevosella täsmälleen on, on vaikeaa. Varsinkin keväisin talleilla pyörii monenlaisia tauteja. Lisäksi hevosella voi olla samaan aikaan monta virustautia.

Mikkolan ratsastuskoulun hevosia ei juurikaan siirrellä paikasta toiseen, mikä vähentää tartuntariskejä. Vain kilpaponit, kuten tyttären, Emma-Maria Mikkolan, vironhevonen Henry, kulkevat esteratsastukisoissa. Mutta nyt kaikki kisat ja valmennus ovat katkolla Espanjassa ilmenneen vakavan hevosten herpesvirusepidemian vuoksi.

Vilppulainen esteratsastaja Emma-Maria Mikkola kilpailee vironhevonen Henryn kanssa. Nyt kilpailut sekä valmennustoiminta on keskeytetty koronarajoitusten vuoksi. Outi Parikka/ Yle

Koronatesti kannattaa

Sairastuneen hevosen hoidon kannalta koronataudin tunnistaminen testillä ei ole välttämätön. Hoitona ovat samat konstit kuin muissa virustaudeissa. Mutta taudin leviämisen estämikseksi eläinlääkärit toivovat, että hevosista otettaisiin koronatesti.

–Näyte otetaan ulosteesta eli se ei haittaa hevosta. Mutta testitulos ei ole sataprosenttisen varma, hevostautien erikoiseläinlääkäri Kati Niinistö kertoo.

Helsingin Yliopistollinen eläinsairaala ei itse analysoi testejä, vaan näytteet lähetetään saksalaiseen laboratorioon analysoitavaksi. Niinpä testituloksen saaminen vie muutaman päivän.

