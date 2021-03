Pergamentille kirjoitetut rukoukset olivat keskiajan epiduraali ja ilokaasu – molekyylitutkimus löysi synnytyksen jälkiä 500 vuoden takaisesta pergamenttivyöstä

Raskauteen ja synnytykseen liittyvät kuolemat vähenivät maailmassa viime vuosikymmenellä yli kolmanneksen. Silti edelleen joka päivä yli 800 naista tai teinityttöä menehtyy raskauden tai synnytyksen aikana syistä, joiden ei tarvitsisi olla kuolemaksi, tilastoi Maailman terveysjärjestö WHO.

Äitiyskuolemat ovat nykyisin köyhien maiden vitsaus. Vauraissa maissa ne ovat hyvin harvinaisia. Toisin oli keskiajalla. Historioitsijat arvioivat, että sen alkupuolella synnytyskomplikaatiot olivat esimerkiksi Englannissa naisten yleisin kuolinsyy.

Edes varallisuus ei riittänyt takaamaan, ettei raskausmyrkytys, verenvuoto tai synnytyksen jälkeinen tulehdus vienyt naisen henkeä, sillä komplikaatioon ei raha auttanut, kun nykyajan tehokkaita hoitokeinoja ei ollut.

Keski-Englannin varhaiskeskiaikaisen Raunds Furnellsin hautausmaan vainajista on päätelty, että sikäläisistä naisista vain 29 prosenttia oli hengissä 35-vuotiaina. Miehistä vastaava osuus oli 54 prosenttia. Keskiajan mittaan vain aatelisnaisten tilanne Englannissa parani.

Synnytykseen haettiin apua ennen muuta uskonnosta. Pyhimyksiä rukoiltiin tueksi, ja amuletin tai rukouksia sisältävän tekstikäärön vatsan päällä toivottiin säästävän naisen ja lapsen hengen.

Royal Society Open Science (siirryt toiseen palveluun) -lehdessä julkaistu brittiläinen biomolekyylitutkimus piirtää konkreettista kuvaa 500 vuoden takaisista synnytyksistä.

Pyhää Margaretaa pidettiin erityisen voimallisena suojelijana synnytyksen vaaroja vastaan, olihan hän tappanut lohikäärmeen vain tekemällä ristinmerkin. Pyhiinvaeltajat toivat Pyhän Margareetan kultin myös Pohjoismaihin 1200-luvulla. Tämä tuntemattoman italialaistaiteilijan työ on 1500-luvulta. Artokoloro / AOP

Cambridgen yliopiston (siirryt toiseen palveluun) johtamassa tutkimuksessa pantiin tarkkaan analyysiin yksi synnytysvyö, jollaisia luostarit vuokrasivat lasta odottavien naisten käyttöön.

Vyö tiedetään tilatun kuningattarellekin: kuningas Henrik VII:n kirjanpitäjä merkitsi tilikirjaan joulukuussa 1502 maksaneensa kuusi šillinkiä ja kahdeksan penniä munkille, joka toi Yorkin Elizabetille raskausvyön.

Elizabeth synnytti elävän lapsen, mutta vauva eli vain päiviä ja Elizabeth kuoli pian sen jälkeen kohtutulehdukseen.

Vyöt olivat luostarien tarjoamista apukeinoista tavallisimpia, mutta muitakin oli, muun muassa pyhitettyjä sauvoja, joihin synnyttäjä saattoi poltoissaan nojata.

Historioitsijat ovat arvelleet, että munkit alkoivat tehdä raskausvöitä ruttoepidemioiden takia. Toivoa tarvittiin tavallistakin enemmän, sillä ruttotartunta oli raskauden aikana varsin varma kuolemantuomio.

Vöiden materiaalit vaihtelivat suuresti, silkistä pergamenttiin, paperista jopa rautaan. Rautavyö sopi käytettäväksi makuuasennossa, historioitsijat kertovat.

"Kiedottakoon hänen ympärilleen vyö peuran nahasta", kehottaa 1400-luvun lääketieteellinen teksti. Myös käärmeen nahka vatsan päällä katsottiin päteväksi avuksi raskauden vaivoihin.

Tutkitussa vyössä apua anotaan muun muassa Pyhältä Julittalta ja hänen muutaman vuoden ikäiseltä Cyricus-pojaltaan. Nuo marttyyrit eivät luopuneet kristinuskosta, vaikka heitä kidutettiin. Tämä Katalonian kansallisen taidemuseon kokoelmiin kuuluva alttaritekstiili 1100-luvulta kertoo heidän kärsimyksistään. Azoor Photo Collection / AOP

Brittitutkimusten analysoima synnytysvyö on lampaannahasta tehty pergamenttisuikero. Neljästä kappaleesta kokoon ommellulla suikaleella on pituutta 3,3 metriä ja leveyttä kymmenen senttiä. Tekstiä ja kuvia on molemmilla puolilla, mikä on epätavallista.

Muotonsa perusteella pergamentti kiedottiin naisen vyötärön ympärille ja reisien välistä, päättelee tutkimusta johtanut Cambridgen yliopiston (siirryt toiseen palveluun) arkeologi Sarah Fiddyment.

Proteiinien analyysit tukevat päätelmää: vyöstä löytyi emättimen eritteiden peptidejä. Ne ovat kaikkien aikojen ensimmäiset suorat todisteet siitä, että vyöt eivät olleet vain talismaaneja, vaan niihin pukeuduttiin.

Pergamentin punertavat tahrat saattavat olla verta, mutta sitä laboratoriokokeet eivät ole vielä vahvistaneet.

"Yf a woman travell wyth chylde gyrdes thys mesure abowte hyr wombe and she shall be delyvyrs wythowte parelle.” Osa pergamentin tekstiä: "Jos nainen kulkee tällä tavoin lapsivyö kohtunsa ympärillä, hän on turvassa pahalta."

Pergamentin kuvien ja tekstien kulumat sopivat yksiin sen kanssa, että suikale kiedottiin naisten ylle siveysvyön malliin.

Tutkijat päättelevät, että siten annettiin henkistä apua raskauden ja synnytyksen koitoksiin ja myös fyysistä tukea ison vatsan kannatteluun.

Jälkien perusteella pergamenttia myös suudeltiin ja siliteltiin, sanoo Fiddyment. Krusifiksin kuva on kulunut lähes olemattomiin, ilmeisesti ahkerasta koskettelusta.

Myös tahraisuus todistaa siitä, että vyö oli monen käytössä, Fiddyment lisää.

1300-luvun alun taideteoksessa aatelisnaisen synnytys on ohi. Kätilö hoitaa äitiä ja palvelija lasta. Walker Art Library / AOP

Tutkimus tehtiin massaspektrometriaan eli orgaanisten yhdisteiden tunnistamiseen ja niiden pitoisuuksien määrittämiseen perustuvalla eZooms-menetelmälle. Sille riittää hyvin pieni näytemäärä. Tässä tapauksessa näytteet olivat pergamentista raaputettuja pienenpieniä hiutaleita.

Niistä löytyi ihmiseritteiden lisäksi jälkiä myös hunajasta, lampaan- tai vuohenmaidosta, kananmunista, pavuista ja viljasta.

Hunaja mainitaan monta kertaa 1400-luvun lääketieteellisessä tekstissä, joka käsittelee naistentauteja. Hunaja oli keskeinen resepteissä, joilla muun muassa vauhditettiin synnytystä tai puhdistettiin kohtu, jos lapsi syntyi kuolleena.

Munankeltuaisia käytettiin muun muassa liukastamaan synnytyskanavaa vaikeassa synnytyksessä. Valkuaisella puolestaan hoidettiin synnytyksessä koituneita repeämiä.

Vuohenmaidolla vahvistettiin synnyttäjää, joka oli menettänyt paljon verta. Maito oli myös osa hoitoa, jos sikiö kuoli kohtuun.

Pavuilla helpotettiin jalkojen turvotusta raskauden aikana. Synnytyksen jälkeen papuja suositeltiin naisen kunnon vahvistamiseksi.

Viljajäämät olivat pergamentissa liian pienet, jotta tutkijat olisivat voineet määritellä, mistä lajeista oli kyse. Vehnää ja ohraa on monissa raskauden ja synnytyksen komplikaatioiden hoitoon tarkoitetuissa keskiaikaisissa resepteissä.

Kullakin kuvalla ja tekstillä oli täsmällinen merkitys, jonka uskottiin antavan synnyttäjälle voimaa ja suojaa. Wellcome Collection

Synnytysvöitä on säilynyt hyvin vähän. Hauraat esineet eivät olleet omiaan kestämään aikaa. Pergamenttivöitä on säilynyt eniten.

Tutkijat arvelevat myös, ettei vöitä keskiajan jälkeen pidetty säilyttämisen arvoisena historiallisena aineistona.

Todennäköisimmin valtaosan kohtaloksi koitui reformaatio. Protestanttien mielestä raskausvyöt olivat katolilaisten taikauskoa.

1500-luvun reformaatiossa vöitä tuhottiin jopa kiivaammin kuin muita katolisia esineitä. Paikoin piispat vaativat kätilöitä vannomaan valan, jossa nämä sitoutuivat luopumaan vöistä.

Kätilöiden tiedetään kuitenkin piilotelleen vöitä ja käyttäneen niitä salaa vielä pitkän aikaa. Perusteellisen analyysin saanut, lääketieteellisen Wellcome-säätiön kokoelmiin kuuluva vyö 1400-luvun lopulta tai 1500-luvun alusta saattaa olla yksi aikoinaan kätketyistä ja siksi säilyneistä.

