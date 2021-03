Al–Hol operaation hintalappu: suomalaisten kotiuttaminen maksoi 395 000 euroa – UM: turvallisuuden kannalta paras kotiuttaa lapset pian

Suomen ulkoministeriö kertoo Ylelle, että noin 20 suomalaislapsen ja heidän äitiensä kotiuttamisesta al-Holin suljetulta leiriltä Syyriasta on tähän mennessä koitunut Suomen viranomaisille noin 395 000 euron kustannukset. Al-Holin leirillä olevien suomalaislasten avustustehtävä alkoi vuonna 2019.

Syyrian leireillä on yhä parisenkymmentä suomalaista lasta ja naista. Loputkin halukkaat yritetään todennäköisesti palauttaa Suomeen.

Operaatiota johtavan ulkoministeriön erityisedustajan Jussi Tannerin mukaan avustustehtävä on yhä kesken.

– Meidän arviomme on, että Suomen turvallisuuden kannalta vähiten huono vaihtoehto on kotiuttaa lapset niin pian kuin mahdollista, Tanner sanoo Ylelle.

Al-Holin leiri viime talvena. Belgia ilmoitti vastikään muuttaneensa omaa linjaansa ja aikoo kotiuttaa myös äitejä yksilöllisen harkinnan perusteella, eikä pelkästään lapsia. Yle Uutiset

Tulisiko myös äidit kotiuttaa?

Ulkoministeriön mukaan Al-Holin leirin turvallisuustilanne on heikentynyt kuluvan talven aikana. Alkuvuoden 2021 aikana leirillä on kuollut tuntemattomista syistä yli 40 henkilöä. Helmikuun lopussa seitsemän lasta ja kaksi naista menehtyi telttapalossa.

Leirin lapsilla ei ole kelvollista terveydenhoitoa, opetusta tai varhaiskasvatusta ja ympäristö on radikaalin ideologian leimaama.

Ulkoministeriön mukaan Koillis-Syyrian leirit muodostavat pitkän aikavälin turvallisuusriskin myös Euroopalle. Riskit ovat sitä suuremmat, mitä kauemmin lapsia pidetään radikalisoivassa ympäristössä.

Ministeriön mukaan avustustehtävä perustuu Suomen perustuslakiin ja kansainvälisiin sopimuksiin.

Kotiutuksista syntyneistä noin 395 000 euron kokonaiskustannuksista matkakulujen osuus on 199 000 euroa. Summa sisältää matkaliput, majoituskulut ja päivärahat.

Viranomaistoiminnan turvallisuuteen vedoten ulkoministeriö ei erittele julkisesti turvallisuuskuluja eikä pienimpiä kulueriä.

Kuljetusvälineiden vuokrien osuus on ministeriön mukaan 118 000 euroa. Jokaiselta avustettavalta on laskutettu heidän oman paluumatkansa hinta.

Suomeen saapui viime joulukuussa kaksi aikuista naista ja heidän kuusi lastaan, jotka ovat olleet al-Holin leirillä Syyriassa. Suomi toteutti joulukuussa 2020 ensimmäistä kertaa aikuisten kotiutusoperaation. Tätä ennen ulkoministeriö oli hakenut al-Holista vain kaksi orpolasta.

Suomessa on keskusteltu aika ajoin kiihkeästi siitä, miten ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) ja ulkoministeriö ovat hoitaneet al-Holin leirin suomalaisten kotiuttamisia.

Suomalaisia naisia al-Holin leirillä tammikuussa 2020. Kotiutusten yhteydessä Suomessa on käyty kiivasta keskustelua, tulisiko myös äidit kotiuttaa. Antti Kuronen / Yle

Koillis-Syyrian leireillä on edelleen noin 6 000 ulkomaalaista lasta

Kotiutusten yhteydessä Suomessa on käyty kiivasta keskustelua, tulisiko myös äidit kotiuttaa. Ulkoministeriö on varoittanut perheitä siitä, että he eivät yrittäisi paeta omin toimin pois al-Holista, koska se on vaarallista.

Viranomaiset ovat olleet varsin vaitonaisia, eivätkä kerro yksityiskohtaisesti, minkälaisia toimia Suomeen kotiutettuihin lapsiin on kohdistettu. Yleisellä tasolla viranomaiset ovat kertoneet, että lapsia pyritään auttamaan palaamaan arjen elämään Suomessa.

Keskusrikospoliisi on kertonut tekevänsä selvityksiä Suomeen palaavista. Lastensuojelun tehtävänä puolestaan on seurata ja pyrkiä varmistamaan, että elinympäristö mahdollistaa lapselle mahdollisimman normaalin kehityksen.

Belgia ilmoitti vastikään muuttaneensa omaa linjaansa ja aikoo kotiuttaa (siirryt toiseen palveluun) myös äitejä yksilöllisen harkinnan perusteella, eikä pelkästään lapsia.

Kaikkiaan Koillis-Syyrian leireillä on edelleen noin 6 000 ulkomaalaista lasta ja noin 3 000 ulkomaalaista äitiä. EU-kansalaisia naisista on noin 300 ja lapsista noin 600.

Voit keskustella aiheesta perjantaihin kello 23 asti.

