Herätys: Opiskelijoiden velkaantuminen huolettaa, koronajäljitystä voi opiskella avoimella verkkokurssilla, Beyoncé rikkoi Grammy-ennätyksen

Suomen ammattiin opiskelevien liiton hallituksen puheenjohtaja Jutta Vihosen mukaan liitto on ollut huolissaan jo useamman vuoden opiskelijoiden toimeentulosta.

Opintolainan kertanoston rajoituksia pohditaan ministeriössä

Opiskelijoiden joutuminen taloudellisiin vaikeuksiin on saanut opiskelijajärjestöt ja sosiaaliviranomaiset huolestumaan. Suurien opintolainaerien säännösteleminen useille kuukausille on haastavaa etenkin nuorille opiskelijolle, minkä seurauksena osa ajautuu ottamaan pikavippejä. Opetusministeriössä ratkaisuksi pohditaan rajoitteita lainan nostamiseen.

Koronajäljitystä voi opiskella ilmaisella, kaikille avoimella verkkokurssilla

Koronajäljittäjät soittavat positiivisen tuloksen saaneelle, kyselevät oireista ja selvittävät, mistä tartunta olisi voinut tulla ja keitä potilas on saattanut altistaa virukselle. Markku Pitkänen / Yle

Koronajäljittäjille on nyt kova tarve, sillä tartuntojen määrä on ollut jo pitkään kasvussa. Jäljitystyötä voi tehdä myös ilman terveydenhuoltoalan koulutusta.

– Rekrytointi on ollut viime syksystä saakka käynnissä koko ajan. Jäljitys on hyvin työvoimaintensiivistä, Helsingin epidemiologisen toiminnan yksikön ylilääkäri Sanna Isosomppi sanoo.

Strasbourgissa näkyy Ranskan halu nousta Euroopan kukoksi

Strasbourgin Science Po -korkeakoulun professori Sylvain Schirmann on erikoistunut Saksan ja Ranskan välisiin suhteisiin. Jari Mäkinen

Samalla kun Saksa valmistautuu Angela Merkelin jälkeiseen aikaan, on Ranska koettanut nostaa profiiliaan. Yle kävi rajakaupunki Strasbourgissa selvittämässä, mitä Ranskalla on mielessä ja mikä on Euroopan voimakaksikon suhteen tila.

Naisartistit kahmivat Grammy-palkintoja

Räppäri Megan Thee Stallion palkittiin Grammyllä parhaana uutena artistina. Kevin Mazur / EPA

Beyoncé nousi kaikkien aikojen palkituimmaksi naiseksi Grammy-palkintojen historiassa, kun hän nappasi kaksi palkintoa yön palkintogaalassa. Parhaaksi uudeksi artistiksi nimettiin räppäri Meghan Thee Stallion, ja parhaan albumin palkinnon sai poptähti Taylor Swift.

Uusi viikko alkaa lauhana

Yle

Sää on pilvistä. Itä- ja Etelä-Suomen yllä vallitsee matalapaine sateineen. Paikoin sataa lunta tai vettä. Etelässä lumi- ja räntäsade voi etenkin aamupäivällä olla sakeaakin. Viikon edetessä sää viilenee.

