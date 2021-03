Tänään Suomessa raportoitujen koronatapausten määrä on korkeampi kuin koskaan – THL: Luku on huolestuttava, mutta ei kerro koko totuutta

THL:n terveysturvallisuusosaston johtaja Mika Salminen on hyvin huolissaan sunnuntain korkeasta tartuntaluvusta, vaikka se ei kerro koko totuutta.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n mukaan Suomessa on raportoitu tänään sunnuntaina 863 uutta koronatartuntaa.

Luku on tähän saakka suurin Suomessa yhtenä päivänä raportoitujen uusien tartuntojen määrä. Se kuitenkin sisältää tartunnat ajalta 8.–13. maaliskuuta, kertoo THL:n terveysturvallisuusosaston johtaja Mika Salminen.

– Tässä on semmoinen tekninen asia, että yksi laboratorio oli jättänyt pari päivää ilmoittamatta lukuja viikon loppupuolelta, ja ne tulivat tähän samaan syssyyn, Salminen sanoo Ylen haastattelussa.

Kyseinen laboratorio toimittaa luvut suuresta osasta sisämaata. Pahin epidemiatilanne on kuitenkin edelleen Etelä-Suomessa.

Salmisen mukaan tänään ilmoitettu uusien tartuntojen määrä on joka tapauksessa hyvin huolestuttava.

– Erityisesti Etelä-Suomessa on kasvavat luvut, ja mitään nopeaa käännettä alaspäin ei ainakaan tällä seuranta-ajalla voida todeta. On syytä olla huolissaan, että tilanne voi tästä jopa huonontua.

Mitä nyt pitäisi tehdä?

– Sitä varmasti arvioidaan tulevalla viikolla, onko jotain lisätoimia tehtävä. Tiedämme, että suurin riski on aikuisväestön keskinäisissä kontakteissa, joita pitäisi saada vähennettyä joko ihmisten omalla tekemisellä, tai hallituksen täytyy pohtia muita keinoja, kuten se on nyt tehnytkin, Salminen sanoo.

Missä näitä aikuisväestön kontakteja tapahtuu?

– Erittäin suuri osa tartunnoista tulee keskinäisistä sosiaalisista kontakteista, kun tavataan kavereita ja mennään jonnekin viettämään aikaa. On ymmärrettävää, että omaa kaveripiiriä ei mielletä riskiksi. Tarvitaan kuitenkin vain yksi oireeton, mutta tartuttava henkilö, ja se on aika yleistä nuorten aikuisten keskuudessa. Sitten yhtäkkiä on monta tartuntaa, ja jos menee aikaa ennen kuin tämä paljastuu, voi tulla pitkä tartuntaketju.

Nyt ihmiset eivät voi tavata ravintoloissa, joten onko riski kodeissa?

– Totta kai riski on kodeissa myös, tai missä aikaa vietetäänkin. Ei siitä pääse mihinkään, että ihmisten kohtaamiset tuottavat riskin, eikä sillä ole väliä, mikä se paikka on, jos ollaan tiiviisti yhdessä sisätiloissa. Se ei ole vain pääkaupunkiseudun ilmiö vaan muuallakin Suomessa tätä tapahtuu, mutta mitä isompi taudin yleisyys jollain alueella on, sitä isompi riski jokaiseen tapaamiseen liittyy.

Haittaako, jos ulkona tavataan porukalla?

– Se riippuu siitä, mitä siellä tehdään. Jos liikutaan ulkona, se ei ole riski, mutta jos pakkaudutaan esimerkiksi urheilukatsomoon vieriviereen, riski tulee. Arkijärki mukaan, jos ollaan ihan kiinni toisissa, niin totta kai siihen liittyy riski myös ulkona.

Jos kävelee kavereiden kanssa ulkona, millainen turvaväli pitäisi säilyttää?

– Tätä asiaa ei ole hirveän tarkasti tutkittu. Paras keino on vähentää kaveriporukan määrää ja pitää parin metrin turvavälit ulkonakin, jos vaan mahdollista.

Milloin tilanne helpottuu?

Nyt pitäisi jaksaa nämä muutamat kuukaudet, että saadaan rokotuskattavuus ylös, ja kesä tulee meitä auttamaan. Tämä on kaikille raskasta, mutta aika lähellä ollaan jo parempaa tilannetta. Olisi hienoa, että selvittäisiin viimeiset kilometrit maaliin asti.

Missä maali häämöttää, kun rokotustahti on hidas?

– Meillä ei ole varmaa tietoa, milloin kaikki on rokotettu. Se riippuu siitä, millä aikataululla rokotteita saadaan Suomeen. Riskiryhmät pitäisi saada rokotettua viimeistään toukokuun loppuun mennessä. Sen jälkeen ruvetaan rokottamaan muita. Hyvällä tuurilla päästään siihen jo aiemmin, jos saadaan rokotteita nopeammalla aikataululla.

Miten kesän tulo vaikuttaa koronaepidemiaan?

– Suurin osa asiantuntijoista ajattelee, että kausivaihtelu auttaa ja vähentää tartuntariskejä. Viime vuonna tapausmäärät laskivat kesällä. Nyt se ei kuitenkaan ole täysin varmaa, koska emme ole kokeneet sitä tilannetta vielä, että kesään tullaan täydestä epidemiatilanteesta. Jos lähdetään kauhean korkealta tasolta juuri ennen kesää, edessä on paljon vaikeampi urakka saada tapauksia alas kesän aikana. Sekin on hyvä syy, miksi nyt olisi viisasta yrittää saada tilanne haltuun ja tapaukset laskuun.

