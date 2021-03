Koronapandemian kolmas aalto nostaa päätään Euroopassa – tilanne synkkenee Italiassa, Ranskassa, Saksassa ja Virossa

Koronapandemian kolmas aalto leviää eri puolilla Eurooppaa. Monilla mailla voi olla edessään tiukennuksia koronarajoituksiin, sillä samalla kun tartuntojen määrät nousevat myös rokotusohjelmat takkuilevat paikoin pahoin.

Ranskassa terveysministeri Olivier Véran on kuvaillut tilannetta Suur-Pariisin alueella huolestuttavaksi.

– 12 minuutin välein, vuorokauden kaikkina aikoina, pariisilainen siirretään tehohoitoon, Véran sanoi The Guardianin (siirryt toiseen palveluun) mukaan.

Viranomaisten mukaan Pariisin alueelle voi olla pian luvassa uusi laajempi sulkutila, sillä tartuntojen määrä on kääntynyt nousuun virusmuunnosten takia, tehohoitopaikat ovat täyttymässä ja rokotevarannot ovat rajalliset.

Pariisin sairaaloiden taakkaa aiotaankin vähentää siirtämällä tehohoitopotilaita vähemmän kuormittuneille alueille.

Raitiovaunun kyljessä lukee ”kasvomaskin käyttö on pakollista” Montpellier’ssä eteläisessä Ranskassa. Pascal Guyot / AFP

– Jos sulkutilaa tarvitaan, teemme sen. Tilanne on monimutkainen, kireä ja pahenemaan päin Pariisin alueella, sanoi kansallisen terveysviraston johtaja Jerome Salomon BFM-televisiokanavan haastattelussa uutistoimisto AP:n mukaan.

Salomonin mukaan iltakuudelta alkava maanlaajuinen ulkonaliikkumiskielto on osoittautumassa paikoin riittämättömäksi estämään tartuntapiikkejä.

Ranskan koronastrategia on viime kuukausina nojannut ulkonaliikkumiskieltojen ohella ravintoloiden ja joidenkin kauppojen sulkemiseen. Maan hallinto on yrittänyt välttää uusia sulkutiloja, mutta alueelliset tautikeskittymät näyttävät haastavan hallinnon linjaa.

Ranskassa on tällä hetkellä arviolta 4 100 ihmistä tehohoidossa. Heistä noin neljäsosa saa hoitoa Pariisin alueella.

Koronatartuntojen määrä on jatkanut kasvuaan Ranskassa viime viikkoina, vaikka maassa on voimassa useita koronarajoituksia. Lauantaina maassa raportoitiin lähes 30 000 uutta tartuntaa edellisen vuorokauden ajalta ja 174 uutta virukseen liittyvää kuolemaa. Kaikkiaan kuolemantapauksia on Ranskassa kirjattu yli 90 300.

Jalkakäytävään on maalattu maskipakosta muistuttava kuva Saksan pääkaupungissa Berliinissä. John Macdougall / AFP

Saksa höllensi joitain matkustusrajoituksiaan, vaikka tartuntamäärät nousevat

Myös Saksassa tautimäärät ovat selvässä nousussa. Viranomaisarvion mukaan tartuntojen määrä voi huhtikuun puolivälin tienoilla nousta viime jouluna nähtyjen lukujen tasolle.

Virusseurantaa hoitavan Robert Koch -instituutin arvion mukaan pääsiäisen jälkeen tartuntoja voidaan kirjata päivittäin jopa 30 000. Tämän viikon lauantaina uusia tartuntoja kirjattiin tästä alle puolet, noin 12 700.

Saksa ilmoitti perjantaina poistavansa osan Portugalista ja Espanjasta sekä Baleaarit riskimaiden listalta, kertoo The Local (siirryt toiseen palveluun).

Tämä tarkoittaa The Localin mukaan sitä, että näille alueille matkustavien ei tarvitse enää mennä karanteeniin kotiinpaluun yhteydessä eikä koronatestiä vaadita. Säännöt kasvomaskien käytöstä ja turvavälien pitämisestä pysyvät, ja esimerkiksi Espanjaan lentäviltä vaaditaan negatiivinen, alle 72 tuntia vanha koronatesti.

Lufthansan halpalentoyhtiö Eurowings ilmoitti sunnuntaina, että monet sen lennoista varattiin loppuun tunteja matkustusrajoituksen höllentämisen jälkeen. Lentoja Mallorcalle lisätään pääsiäiseksi 300.

Saksan ulkoministeriö neuvoo edelleen välttämään tarpeetonta matkustamista alueelle.

80-vuotias nainen sai koronarokotteen kotonaan Dronerossa Pohjois-Italiassa. Marco Bertorello / AFP

Italiaan maanantaina laaja sulkutila

Italiassa kirjattiin perjantaina 27 000 uutta koronatartuntaa ja 380 koronavirukseen liitettyä kuolemantapausta.

– Terveyskriisi alkoi noin vuosi sitten, ja nyt kohtaamme valitettavasti jälleen uuden tartuntojen aallon, sanoi pääministeri Mario Draghi AP:n mukaan.

– Viime kevään tapahtumat ovat kirkkaana muistissa ja teemme kaikkemme, jotta estämme sen tapahtumisen uudelleen, Draghi sanoi.

Valtaosassa Italiaa alkaa maanantaina laaja sulkutila. Ihmiset saavat lähteä kodeistaan vain välttämättömistä syistä. Valtaosa kaupoista, baareista ja ravintoloista suljetaan.

Rajoitustoimet koskevat 48 miljoonaa ihmistä ja ne jatkuvat pääsiäisen yli. Pääsiäisviikonloppuna koko Italia asetetaan sulkutilaan, kertoo uutistoimisto AFP.

Italiassa sairaalat ovat kuormittumassa nousseiden tartuntamäärien takia. Viime päivinä tartuntojen määrät ovat olleet 20 000 luokkaa, lauantaina kirjattiin 26 000 tartunnan lukemat. Italiassa on kirjattu toiseksi eniten koronavirukseen liitettyjä kuolemantapauksia Euroopassa. Kuolleita on Italiassa noin 101 000. Enemmän on vain Britanniassa, reilut 125 000, käy ilmi koronapandemiaa seuraavan worldometers.info-sivuston seurannasta (siirryt toiseen palveluun).

Roomassa nautittiin lauantaina auringosta. Italiassa astuu voimaan maanantaina tiukkoja koronarajoituksia. Filippo Monteforte / AFP

Viron tilanne edelleen synkkä

Viron koronatilanne jatkuu edelleen vakavana. Vaikka maan väkiluku on vain reilut 1,3 miljoonaa, todettiin maassa sunnuntaina 935 tartuntaa. Tätä ennen uusien tartuntojen päivittäinen määrä oli pysytellyt pitkään yli tuhannessa.

Asukasluvun huomioon ottava ilmaantuvuusluku viimeisen kahden viikon ajalta on noin 1 450 eli liki yhdeksänkertainen Suomeen nähden.

Maan hallitus asetti tällä viikolla uusia rajoituksia kuukauden ajaksi. Käyttöön tuli esimerkiksi liikkumisrajoitus, jonka mukaan enintään kaksi samaan perheeseen kuulumatonta ihmistä saa tavata ulkona. Lisäksi kauppakeskukset, urheiluhallit, kuntosalit, elokuvateatterit, kylpylät ja yleiset saunat määrättiin suljettaviksi.

Kasvomaskiin puettu mallinukke kauppakeskuksessa Tallinnassa. Raul Mee / Lehtikuva

Tämän lisäksi esimerksi Puolassa kirjattiin keskiviikkona korkeimmat tartuntaluvut (siirryt toiseen palveluun) sitten viime marraskuun, reilut 17 200 uutta tartuntaa. Tämä voi tietää uusia rajoituksia.

Puolassa rajoitetaan jo kokoontumisia, valtaosa kouluista on suljettu ja ravintolat saavat tarjota vain noutoruokaa.

Korkeita koronalukuja on kirjattu myös Unkarissa ja Tšekissä.

Lähteet: AP, AFP, REUTERS, STT