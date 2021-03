Koronajäljitystä voi opiskella ilmaisella, kaikille avoimella verkkokurssilla – Jäljitystyötä on tarjolla myös ilman terveysalan koulutusta

Koronajäljittäjät soittavat positiivisen koronatuloksen saaneelle, kyselevät oireista ja selvittävät, mistä tartunta olisi voinut tulla ja keitä potilas on saattanut altistaa virukselle.

Koronajäljittäjät soittavat positiivisen koronatuloksen saaneelle, kyselevät oireista ja selvittävät, mistä tartunta olisi voinut tulla ja keitä potilas on saattanut altistaa virukselle. Markku Pitkänen / Yle

Koronajäljittäjille on nyt kova tarve, sillä tartuntojen määrä on ollut jo monta kuukautta nousussa.

Haastattelutaitoja, epidemiologiaa, koronavirustietoutta, lainsäädäntöä. Muun muassa näitä opetetaan THL:n, Itä-Suomen ja Tampereen yliopistojen yhteisellä Koronavirustartuntojen jäljitys -kurssilla (siirryt toiseen palveluun), tietenkin etänä.

Kurssi kestää 27 tuntia ja se on maksuton. Sen voi suorittaa kuka tahansa, myös ilman terveydenhuoltoalan koulutusta. Kurssin käynyt voi hakea koronajäljitystyöhön, jota kunnat tekevät.

– Verkkokurssi on erittäin hyvä, se antaa käsityksen siitä, mistä tässä työssä on kysymys, sanoo Helsingin epidemiologisen toiminnan yksikön ylilääkäri Sanna Isosomppi.

Verkkokurssi ja epidemiologisen toiminnan oma perehdytys jäljitystyöhön täydentävät toisiaan, Isosomppi sanoo. Koronajäljittäjille on nyt kova tarve, sillä tartuntojen määrä on ollut jo monta kuukautta nousussa.

– Rekrytointi on ollut viime syksystä saakka käynnissä koko ajan. Jäljitys on hyvin työvoimaintensiivistä, Isosomppi sanoo.

Helsingissä satoja jäljittäjiä

Ennen koronaa epidemiologisessa toiminnassa työskenteli seitsemän ihmistä. Nyt Kallion virastotalossa työskentelee seitsemänä päivänä viikossa 300 kokoaikaista työntekijää. Lisäksi jäljitystyötä Helsingissä tekee saman verran keikkatyöntekijöitä.

He soittavat positiivisen koronatuloksen saaneelle, kyselevät oireista ja alkavat selvittää, mistä tartunta olisi voinut tulla ja keitä potilas on saattanut altistaa virukselle. Työtä nopeuttaa sähköinen lomake, jonka avulla tartunnan saanut voi lähettää omia tietojaan jäljittäjille jo ennen puhelua.

Altistuneille kerrotaan karanteenista ja annetaan toimintaohjeet. Tartunnan saaneet määrätään eristykseen. Se tarkoittaa, ettei kotoa saa poistua 14 päivään viimeisestä altistumisesta.

Ennen koronapandemiaa Helsingin epidemiologisen toiminnan yksikössä työskenteli seitsemän ihmistä. Nyt koronajäljityksessä työskentelee satoja ihmisiä. Jussi Koivunoro / Yle

Asiakaspalvelun osaaminen on tärkeää

Suurin osa jäljittäjistä on terveydenhuollon ammattilaisia: lähihoitajia, sairaanhoitajia, terveydenhoitajia, lääkäreitä ja alan opiskelijoita. Työhön on siirretty Helsingissä ammattilaisia myös muilta kaupungin toimialoilta. Lisäksi työtä tekee seurakuntien työntekijöitä ja SPR:n vapaaehtoisia.

Viime keväänä Helsingin yliopisto järjesti kurssin jäljittäjille, jonka suoritti 50 opiskelijaa, suurin osa lääketieteen opiskelijoita. Nyt tarjolla olevan, kaikille avoimen kurssin on suorittanut jo lähes 4 000 ihmistä.

Maallikkojäljittäjä, jolla ei ole terveydenhuoltoalan koulutusta, voi hoitaa sellaisia tehtäviä, joihin ei liity terveydentilaan liittyviä arvioita, Isosomppi sanoo.

– Täytyy olla motivaatio tehdä tätä työtä ja kyky oppia nopeasti uusia asioita.

"Puhelut voivat olla aika intensiivisiä"

Monella on kokemusta asiakaspalvelutyöstä esimerkiksi lentoyhtiössä, kertoo osastonhoitaja Anna Holmström.

– Asenne ratkaisee, sopiiko työhön. Työ vaatii hyviä tietotaitoja, ihmisten kohtaamista ja paineen alla työskentelyn kestämistä, työ on aika hektistä.

Opittavaa on paljon, esimerkiksi lääketieteellistä terminologiaa. Lisäksi työ muuttuu koko ajan.

– Koronasta tulee koko ajan uutta tietoa ja sen mukaan päivitetään ohjeistusta, ne voivat muuttua jopa päivittäin. Aamuvuorossa ei välttämättä tehdäkään samalla tavalla kuin edellisenä päivänä, kartalla pitää pysyä.

Tartunnan saaneilla ja altistuneilla on paljon kysymyksiä ja he ovat monesti huolissaan, Holmström kertoo.

– Puhelut voivat olla aika intensiivisiä, kun ihmisillä on hirveästi kysyttävää, että miten nyt toimin. Sitä joutuu aina miettimään yhdessä ratkaisuja asiakkaan kanssa.

– Moni kokenut hoitajakin sanoo, että tämä työ on niin erilaista, että tässä tuntee itsensä ihan noviisiksi.

Uusia työntekijöitä tarvitaan koko ajan

Jäljitykseen haetaan työntekijöitä muun muassa henkilöstöpalveluyhtiö Seuren (siirryt toiseen palveluun) kautta sekä työpaikkailmoituksilla.

Joka maanantai alkaa uusien työntekijöiden perehdytys, Holmström kertoo. Osa tekee vain pari työvuoroa viikossa, joten uusia työntekijöitä tarvitaan koko ajan, varsinkin nyt, kun koronaluvut näyttävät taas olevan kasvussa.

Palkkaa jäljityksestä maksetaan hieman yli 2 200 eurosta vähän alle 2 700 euroon kuukaudessa riippuen siitä, onko työntekijä maallikko, lähihoitaja, sairaanhoitaja vai terveydenhoitaja. Ilta- ja viikonloppulisät nostavat palkkaa jonkin verran.

Työtä tehdään kahdessa vuorossa. Kolmesta viikonlopusta kaksi kuluu töissä.

Koronajäljitys on hyvin työvoimaintensiivistä työtä, Sanna Isosomppi sanoo. Markku Pelkonen / Yle

Tartunnan saanutta ohjeistetaan kertomaan altistuneille

Kun tapauksia on paljon, varsinkin altistuneet ovat välillä joutuneet odottamaan puhelua epidemiologisesta yksiköstä jopa useita päiviä tai viikonkin verran. Tällä hetkellä positiivisen testituloksen saaneet tavoitetaan Isosompin mukaan pääsääntöisesti päivän tai kahden kuluessa.

Tämän takia tartunnan saaneelle annetaan nyt ohjeet siitä, miten hän voi itse kertoa altistumisesta läheisilleen.

– Tämä ei ole missään nimessä velvoittavaa, mutta tartunnan saanut voi halutessaan kertoa niille ihmisille, jotka ovat selvästi hänen lähikontaktejaan, että he tietävät kuinka toimia ja voivat jäädä omaehtoiseen karanteeniin jo siinä vaiheessa. Toki meiltä ollaan sitten näihin altistuneisiin yhteydessä.

Moni tekee hänen mukaansa jo nyt näin, ja se on Isosompista hienoa. Hän kiittelee myös sitä, että testeihin hakeudutaan aktiivisesti ja ja tartunnanjäljityksessä ihmiset tekevät hyvin yhteistyötä.

– Oleellista on se, kuinka ihmiset toimivat. Kun saan oireita, menen testiin ja jään odottamaan testitulosta kotiin. Jos on tullut positiivinen testitulos, niin samassa taloudessa asuvat henkilöt ovat käytännössä aina altistuneet. Jos he välttävät kontakteja heti tiedon saatuaan, niin siinä pystytään tartuntaketjuja katkaisemaan.

Nyt pitäisi vielä jaksaa välttää tarpeettomia kontakteja, jotta ei tarvitsisi mennä tiukempiin rajoituksiin, Isosomppi sanoo.

