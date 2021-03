Hevosille hengenvaarallinen virus leviää kuin korona ympäri Eurooppaa – Eveliina Talvion hevonen unohti takajalkansa: "Näytti kuin se olisi nukutettu"

Esteratsastaja Eveliina Talvion Chelsea-tamma on sairastunut vakavaan hevosherpekseen.

Johanna Talvio

Vakava hevosherpes uhkaa levitä nyt Suomeen. Sitä on tavattu jo Ruotsissa.

Huippuratsastaja Eveliina Talvion ratsastuskilpailu Espanjan Valenciassa keskeytyi reilu viikko sitten surullisella tavalla.

Käynnissä oli seitsemän viikkoa kestävä satojen hevosten suuresteratsastuskilpailu Sunshine Tour. Kolmen kilpailuviikon jälkeen Talvio huomasi, että hänen parhaalla hevosellaan Chelsealla kaikki ei ole hyvin.

– Chelsea oli tosi väsynyt. Sen kävely tuntui todella heikolta, kertoo Talvio.

Hevosen kävely oli huojuvaa ja se näytti kaatuvan. Hevonen ei hallinnut ruumistaan.

Eläinlääkäri totesivat, että Chelsealla on herpesviruksen aiheuttamat vakava oireet. Hevosen kehossa oli laaja tulehdus.

Kyseessä oli hermostovaurioita aiheuttava EHV-1-virus. Chelsea oli saanut viruksen joltain kilpailussa mukana olleelta hevoselta.

Kilpailut Espanjassa on nyt viruksen leviämisvaaran takia keskeytetty. Kansainvälisen ratsastajainliiton päivittyvän tiedotteen (siirryt toiseen palveluun) mukaan jo 12 hevosta on kuollut tautiin.

Pelko leviämisestä

Suomen ratsastajainliitto on päättänyt keskeyttää kaikki maajoukkue- ja liittovalmennukset sekä kaiken kilpailutoiminnan maaliskuun loppupuolelle asti Espanjassa ilmenneen vakavan hevosten herpesvirusepidemian vuoksi.

Myös Kansainvälinen ratsastajainliitto FEI on asettanut tauon ratsastuskilpailuihin kymmenessä Euroopan maassa.

Valenciasta tauti on levinnyt hevosten mukana muihin Euroopan maihin, muun muassa Saksaan, Belgiaan ja Ranskaan. Myös kisoista Ruotsiin palannut hevonen on todettu viruksen kantajaksi, mutta hevonen ei ole sairastunut viruksen aiheuttamaan tautiin.

Pelkona on, että hevosherpes leviää myös Suomeen.

Eveliina Talvion Chelsea-hevosen kohtalo osoittaa, että taudin leviämisriski kannattaa ottaa vakavasti, sillä lääkityksestä huolimatta tauti ei hellittänyt.

– Hevosen tila vain huononi nopeasti. Näytti siltä kuin se olisi nukutettu.

Kuume nousi, ja eläinlääkäri oli jo sitä mieltä, että ellei hevonen pääse tehokkaampaan hoitoon, se voi menehtyä.

– Viikko sitten sunnuntaina saimme Chelsealle paikan eläinsairaalaan Madridiin, kertoo Eveliina Talvio.

Edessä oli 700 kilometrin sairaalamatka.

– Oli kyllä aika hurjat muutamat päivät.

Nyt Cheasea on sairaalassa, mutta parantumiseen on aikaa vielä useita kuukausia.

Erittäin vaarallinen tauti

Herpes on hevoselle pahimmillaan kuolemanvakava tauti. Sitä on viittä eri muotoa, joista nyt liikkeellä oleva EHV-1 on vaarallisin.

EHV-1 voi aiheuttaa hevoselle muun muassa hengitystieinfektioita, kuumetta, hermostovaurioita tai keskenmenoja.

Itse asiassa juuri hevosen tiineyden keskeytyminen on usein merkki EHV-1-viruksen aiheuttamasta taudista. Mikäli tamma saa infektion aivan lopputiineyden aikana, syntyy varsa yleensä kuolleena tai vakavasti sairaana.

EHV-1-virusta on esiintynyt harvakseltaan myös Suomessa, mutta Espanjasta lähtöisin oleva virusmuoto on tavallista pahempi, hevosen hermostoon hakeutuva kanta.

Koska kyseessä on hengitystievirus, se leviää helposti.

– Se leviää pisaratartuntana ja jopa ihmisten vaatteiden mukana, kertoo Helsingistä yliopistollisen eläinsairaalan hevosten sisätautien erikoiseläinlääkäri Kati Niinistö kertoo.

Niinistö pitää hyvin mahdollisena, että tämä EHV-1:n ärhäkkä muoto saapuu myös Suomeen.

– Kyllä se varmasti tulee, sanoo Niinistö.

Niinistö kertoo, että hevosen EVH-1- ja EHV-4-muotoja vastaan on olemassa rokote, mutta se ei suojaa taudilta täydellisesti, eikä suurinta osaa hevosista ole rokotettu. Eniten rokotetta käytetään tiineillä tammoilla.

Kaikki mahdollista

Terve hevonen on suurimman osan elämästään jalkeillaan. EHV-1-virus voi tehdä hevosten elämästä hyvin ikävän, sillä tauti voi aiheuttaa hermostollisia ongelmia, joskus jopa jalkojen halvaantumisen tai ataksian eli tahdonalaisten lihasten yhteistoiminnan häiriön.

Tällöin hevonen menee makuulleen, jolloin myös sen hoitaminen on vaikeaa.

– Hevonen ei pysty virtsaamaan eikä ulostamaan. Se ei tiedä, missä sen takajalat ovat, kertoo Niinistö.

Juuri näin kävi Eveliina Talvion Chelsea-hevoselle.

Tämä kuva on otettu, kun Chelsea oli vielä terve. Chelsea on Eveliina Talvion 13-vuotias tamma. Johanna Talvio

Hevosten sisätautien erikoiseläinlääkäri Kati Niinistö kertoo, että usein hevonen paranee EHV-1-viruksesta. Ennusteessa kuitenkin kaikki on mahdollista.

– Hevonen voi parantua kokonaan, sille voi jäädä hermostovaurioita tai se voi kuolla.

Moni hevonen voi olla herpesviruksen kantaja, mutta täysin oireeton. Tässä tapauksessa virus toimii samalla tavalla kuin ihmiselläkin oleva herpesvirus: se aktivoituu stressitilanteessa.

Virukselle on tyypillistä, että toisille hevoselle se aiheuttaa taudin ja toiselle ei. Virus myös säilyy kehossa lopun elämää.

Karanteenisuositus

Ratsastusharrastus on ulkoilmalaji, minkä takia harrastus on jatkunut melko keskeytyksettä myös korona-aikana.

Koska hevosen EHV-1-virus voi siirtyä hevostallilta toiseen myös ihmisen mukana, pitäisi liikkuminen eri tallien välillä nyt erikoiseläinlääkäri Kati Niinistön mielestä lopettaa.

– Jos hevonen pärskäyttää ihmisen vaatteille, voi virus sitä kautta kulkeutua hevostallilta toiselle, muistuttaa Kati Niinistö.

Vaikka ihmisten liikkuminen maasta toiseen on koronapandemian takia vähentynyt, ei hevosten liikkuminen ole loppunut. Suomeen muun muassa tuodaan hevosia ulkomailta.

Kun hevonen tulee EU:n alueelta Suomeen, ei sille ole karanteenia.

Kati Niinistö toivoo, että nyt omaehtoinen kahden viikon karanteeni tulisi myös hevosille.

– Sillä voisi estää ärhäkän EHV-1-viruksen leviämisen Suomeen, sanoo hevosten sisätautien erikoiseläinlääkäri yliopistollisesta eläinsairaalasta Helsingistä.

Myös Suomen ratsastajainliitto suosittelee, ettei hevosia siirretä talleista toiseen, jotta EHV-1-viruksen leviämisriski pysyisi mahdollisimman pienenä.

Chelsean toivonkipinä

Eveliina Talvio on nyt noin 50 kilometrin päässä Espanjan pääkaupungista Madridista. Chelsea on nyt ollut siellä eläinsairaalassa reilun viikon.

Chelsea on eristyksissä, minkä takia Talvio ei ole edes päässyt katsomaan sitä. Sunnuntaina Eveliina Talvio sai viestin, joka antaa toivonkipinän.

– Pieniä piristymisen merkkejä on. Chelsea kuulemma jo syö itse ja seisoo.

Chelsealla on kuitenkin edelleen heikko koordinaatiokyky ja sen takapään liike on huono.

Sairaalassa ei uskalleta luvata, että hevonen palaa ennalleen.

Chelsea on Talviolle erityisen mieluisa hevonen. Hän on sillä voittanut useita SM-mitaleita ja se on myös kansainvälisesti arvostettu esteratsastushevonen.

Eveliina Talvio on itse jo kahden vuoden ajan työskennellyt ratsastuksen parissa Hollannissa.