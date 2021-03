Saara Niemi meni kuusi vuotta sitten lääkäriin eikä ole sen jälkeen kävellyt – nyt hän on 29-vuotias eläkeläinen

29-vuotias Saara Niemi istuu kotonaan pyörätuolissa. Hän ei tunne jaloissaan kosketusta, ja myös liike on kadonnut täysin vyötäröstä alaspäin. Kipua hän kuitenkin tuntee kellon ympäri.

– Se voi olla pahimmillaan sitä, että oksennan kivusta, enkä pysty puhumaan mitään. Se voi olla myös sitä, että minulla on vakava tulehdus ja en pysty millään tavalla hallitsemaan kehoani, koska se on tulehduksen vallassa.

Niemellä on muun muassa lanne- ja alaselän hermojuurivamma, harvinainen sidekudossairaus Ehlers-Danlosin syndrooma sekä sarjoittainen päänsärky.

Selkäydinvamman seurauksena Niemi halvaantui kuusi vuotta sitten vyötäröstä alaspäin.

Aluksi diagnoosi oli monoplegia eli yhden raajan halvaus, mutta se on myöhemmin muuttunut paraplegiaksi eli kumpikaan jalka ei enää toimi. Niemen tukena on tällä hetkellä kolme avustajaa sekä omaishoitaja, joka on hänen avopuolisonsa.

– Tarvitsen apua ihan kaikissa päivittäisissä toiminnoissa. Avustaja ja puoliso ovat mahdollistaneet kotona asumisen ja pärjäämisen.

Sairaanhoitajaksi valmistunut Niemi oli ensin kuntoutustuella pari vuotta, kunnes hän haki työkyvyttömyyseläkettä pari vuotta sitten. Myönteisen eläkepäätöksen hän sai tammikuussa 2019.

– Eläke myönnettiin minulle helposti, mutta tiedän, että se voi olla toisille äärimmäisen vaikeaa.

Saara Niemi pitelee käsissään työeläkekorttia. Työkyvyttömyyseläkkeelle hän pääsi noin pari vuotta sitten. Antro Valo / Yle

Alle 30-vuotiaiden eläkkeen saajien määrä kasvaa vuosi vuodelta Suomessa, kun tarkastellaan toistaiseksi myönnettyjä työkyvyttömyyseläkkeitä sekä määräaikaisia kuntoutustukia.

Kelan ja eläketurvekeskus ETK:n tilaston mukaan Suomessa oli toissa vuoden lopussa yli 16 200 työkyvyttömyyseläkkeen saajaa, jotka olivat iältään 16–29-vuotiaita. Vuotta aiemmin luku oli reilut 15 600. Vuonna 2017 luku oli reilu 14 900.

Kahtena viimeksi tilastoituna vuonna uusien myönteisten eläkepäätösten määrä on tuplaantunut verrattuna aikaisempiin vuosiin.

Yleisin syy mielenterveys

Eläketurvakeskus ETK:n erikoistutkija Mikko Laaksonen kertoo, että 83 prosenttia alle 30-vuotiaista työkyvyttömyyseläkkeensaajista sai toissa vuonna eläkettä mielenterveyssyiden perusteella.

Saara Niemen kaltaisia fyysisten sairauksien vuoksi eläkkeelle jääviä onkin vain pieni joukko.

– Nuorille voi sattua kaikenlaista, esimerkiksi syöpä. Sitten taustalta voi löytyä synnynnäisiä epämuodostumia ja älyllistä kehitysvammaisuutta, kertoo Laaksonen.

– Ystävät, läheiset ja lemmikit ovat minulle tärkeitä. Kirjoitan paljon. Somesta saan vertaistukea. Katselen myös paljon sarjoja, Saara Niemi kertoo. Antro Valo / Yle

Saara Niemen haaveena oli jatkaa töissä vielä halvaantumisen jälkeenkin. Vuosia sitten hän mietti suuntautumista psykoterapeutiksi, koska sairaanhoitajan työ ei onnistunut pyörätuolista käsin.

Haave kuitenkin kaatui.

– Minulle ei keksitty mitään sellaista työtä, mitä pystyisin tekemään tämänhetkisessä terveydentilassani. Päädyttiin sitten työkyvyttömyyseläkkeeseen.

Vielä ennen vuotta 2015 Saara Niemi oli liikuntakykyinen.

Jalka kuin sähköaidassa

Niemen terveys alkoi reistailla vuonna 2013, kun hän alkoi yhtäkkiä kärsiä kovasta vatsakivusta. Kipua hoidettiin kaksi viikkoa sairaalassa. Lopulta Niemeltä poistettiin sappikivet ja sappirakko. Kaikki ei kuitenkaan mennyt niin kuin piti ja kivut jatkuivat. Selitystä niille ei löytynyt.

Sitten Niemi kaatui ja loukkasi oikean kätensä. Hänelle nousi korkea kuume ja hän kärsi kovasta päänsärystä.

Kipujen vuoksi Niemeltä otettiin selkäydinnestenäyte keväällä 2015. Hänellä epäiltiin aivokalvontulehdusta.

Niemen mukaan vasen jalka tuntui heti näytteenottotilanteessa siltä kuin se olisi ollut sähköaidassa. Alaselästä lähtenyt kipu oli kammottavaa, eikä Niemi pystynyt liikuttamaan jalkaansa.

Sen jälkeen hän ei ole kävellyt.

Saara Niemi kuvailee itseään positiiviseksi ja sisukkaaksi. Antro Valo / Yle

Vaivan syytä pidettiin aluksi psyykkisenä. Vasta kuukausien kuluttua hän sai mustaa valkoiselle siitä, että hermovamma syntyi nimenomaan selkäydinpunktion seurauksena.

Niemi teki tapahtuneesta potilasvahinkoilmoituksen.

– Se hylättiin, mutta se on nyt muutoksenhakuvaiheessa. Vielä odotellaan.

Komplikaatiot selkäydinpunktion yhteydessä ovat erittäin harvinaisia. Tavallisin asia, minkä tutkimus voi aiheuttaa, on punktion jälkeinen päänsärky.

Saara Niemi kertoo sopeutuneensa pyörätuoliin. Hän on oppinut liikkumaan ja elämään sen kanssa. Vaikeinta on ollut kaikki muu, mitä sen päälle on tullut.

Niemeltä on esimerkiksi poistettu virtsarakko ja lisäksi hänellä on pysyvä avanne. Hän syö lähinnä nestemäisiä ruokia, kuten smoothieita ja hän saa nesteytystä ja ravitsemusta suonensisäisesti. Lisäksi hänellä on ollut vaikeita, vaarallisia infektioita.

Saara Niemellä on kaksi kissaa. Antro Valo / Yle

Älä jää yksin

Vielä viisi vuotta sitten hän haaveili perheestä ja työstä. Lisäksi hän uskoi vielä kävelevänsä, eikä siksi halunnut vielä silloin muuttaa pois hissittömästä talosta.

Kun Niemi pohtii tilannettaan nyt, ei hän olisi voinut koskaan uskoa, mikä se on tänä päivänä.

Kaikesta huolimatta hän on jaksanut taistella siitä, että syyt halvaantumiselle selviävät ja siitä, että hän saa tarvitsemaansa hoitoa. Tie on ollut Niemen mukaan pitkä ja on vaatinut useiden erikoisalojen yhteistyötä sekä useamman sairaanhoitopiirin tutkimuksia.

– Olen positiivinen ja en nyt sanoisi vahva, mutta sisukas. Ehkä sillä minun persoonallani olen selvinnyt.

Työkyvyttömyyseläkettä hakeville hän haluaa sanoa, ettei kannata jäädä painiskelemaan asioiden kanssa yksin.

– Tukea löytyy varmasti, jos vain jaksaa uskoa asioiden vielä joskus kääntyvän parhain päin. Siinä tarvitaan toivoa.

– Ehdottomasti olisin halunnut jatkaa töissä, jos olisin pystynyt. Vapaaehtoistöissä olen ollut siinä määrin, mitä voi tehdä. Antro Valo / Yle

Työkyvyttömyyseläkepäätöksen saaminen oli Niemelle helpotus, koska nyt taloudellinen tilannekin on turvattu. Potilasvahinkopäätöksen suhteen hän odottaa yhä.

– Minulta kysytään aina, olenko katkera tapahtuneesta. En ole. Haluan vain päätöksen potilasvahinkoasialle.

