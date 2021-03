Yhdysvaltojen ja Meksikon rajalla jumiin jääneiden siirtolaislasten määrä jälleen kasvussa – USA:n hätätilavirasto tulee apuun

Liki yhdeksän tuhatta alaikäistä siirtolaista on rajalla yksin vailla vastaanottajaa.

Yhdysvaltain ja Meksikon välisillä rajanylityspaikoilla on jälleen tukalan täyttä ja ruuhkaisaa.

Yhdysvaltoihin pyrkiviä ihmisiä on niin paljon, että luonnonkatastrofien pelastustoimiin keskittynyt hätätilavirasto Fema on määrätty selvittämään rajalle yksin päätyneiden alaikäisten lasten tilannetta.

Lasten osuus alkoi nousta heti, kun presidentti Joe Biden ilmoitti virkakautensa alussa tammikuussa, että Yhdysvallat muuttaa eräitä presidentti Donald Trumpin hallinnon siirtolaisuussäännöksiä.

Trumpin hallinto käännytti yksin liikkuvat lapset rajalta odottamaan Meksikon puolelle, mutta Biden määräsi, että lasten aseman selvittely on Yhdysvaltain viranomaisten tehtävä.

Harri Vähäkangas / Yle

Kotimaan turvallisuudesta vastaava ministeri Alejandro Mayorkas antoi viikonvaihteessa hätätilavirastolle kolme kuukautta aikaa etsiä sukulaisia tai huoltajia liki yhdeksälle tuhannelle alaikäiselle, jotka ovat jääneet vaille apua Yhdysvaltain tulli- ja rajaviranomaisten käsittelykeskuksiin.

Nyt viranomaiset rohkaisevat jopa laittomasti Yhdysvaltoihin päässeitä omaisia ottamaan yhteyttä, jotta lapsille löytyisi huoltajat, kertoo uutistoimisto Reuters.

Yhdysvallat on aiemmin todennut, että yksinäisiä lapsia jää rajoille vain siksi, että heidän perheensä eivät karkotuksen pelossa uskaltaudu ilmoittautumaan rajavalvontaan.

Yhdysvaltain lakien mukaan yksin saapuvan lapsen asioiden käsittely pitäisi tehdä 72 tunnissa eli kolmessa vuorokaudessa. Eri järjestöjen, median ja juristien mukaan keskuksissa on lapsia, jotka ovat olleet täpötäysissä halleissa jopa viikkokausia.

Poika Meksikossa katsoo aidan läpi Yhdysvaltain puolelle ja seuraa rajavartioston liikkumista. AOP

Puolet alaikäisistä, siis noin neljä tuhatta lasta, on majoitettu aikuisille tarkoitettuihin tiloihin ja jopa vankisellien kaltaisiin rakennuksiin. Paikalle päässeet kertovat, kuinka hätääntyneillä lapsilla on ollut vaikeuksia saada jopa riittävästi ruokaa tai että he eivät ole päässeet pesulle päiväkausiin.

Valtaosa alaikäisistä on 15–17-vuotiaita, mutta joukossa on myös alle 6-vuotiaita, kertovat viranomaiset Washington Postin artikkelissa (siirryt toiseen palveluun)(maksumuurin takana).

Siirtolaismäärät alkoivat nousta jo vuosi sitten

Siirtolaismäärät Keski-Amerikasta, kuten Guatemalasta, Hondurasista, Salvadorista, alkoivat kasvaa huhtikuussa 2020. Tulijat pyrkivät pakoon kotimaidensa köyhyyttä, luonnontuhoja, väkivaltaa ja viime vuoden aikana myös koronapandemiaa.

Vasta tänä vuonna siirtolaisten joukkoon ovat liittyneet kasvamassa määrin yksin matkaavat alaikäiset lapset. Osansa lasten osuuden kasvussa on ihmissalakuljettajilla. Presidentti Bidenin siirtolaispolitiikan muutosten myötä salakuljettajat ovat tunnistaneet uuden asiakasryhmän.

Nämä 'kojooteiksi' kutsutut rikollisliigat levittävät myös valheita Yhdysvaltain rajan jopa täydestä avaamisesta ja keräävät tuhansia dollareita jokaisesta mukaansa lähtevästä. Rikollisten tapa on jättää siirtolaiset rajan tuntumaan ja selviytymään yksin kuumuudessa kohti tuntematonta.

Pelkästään helmikuussa tänä vuonna Yhdysvaltain viranomaiset ottivat Meksikon vastaiselta rajaltaan kiinni satatuhatta Keski- ja Etelä-Amerikasta pois pyrkivää siirtolaista, kirjoittaa Washington Post. Lehden lähteiden mukaan määrät kasvat yhä ja nyt maaliskuussa rajalla ylitetään todennäköisesti 130 000 pidätyksen raja.

Siirtolaislapsia telttakylässä Matamorosissa Meksikon puolella odottamasa pääsyä Yhdysvaltoihin, helmikuussa 2021. Go Nakamura / Getty Images

Siirtolaisuus on jälleen nousemassa politiikan keskipisteeksi

Yksin liikkuvien alaikäisten siirtolaisten muuttoliike Yhdysvaltoihin edellisen kerran vuonna 2014, presidentti Barack Obaman kaudella. Myös silloin ruuhkat Meksikon vastaisella rajalla etenivät niin pahoiksi, että Obaman hallinto määräsi hätätilavirasto Feman auttamaan tullia ja rajavartiostoa.

Republikaanijohtoinen rajaosavaltio Teksas syyttää tälläkin kertaa Valkoista taloa ja demokraattipresidenttiä siirtolaisten määrän kasvusta.

Kuvernööri Greg Abbott ihmetteli viikonvaihteessa, kuinka Bidenin hallinto ei ollut osannut varautua asiaan. Kuvernööri Abbotilla on paljon valtaa siirtolaispolitiikassa, sillä vain osavaltion luvalla hätätilavirasto Fema saa käyttöön osavaltion varoja siirtolaisten koronavirustestauksiin.

