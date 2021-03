Miljoonien käteiskauppoja ja väärillä nimillä tilattuja drooneja – Näin pakotteita kierretään Myanmarista Syyriaan

Maailman suurimpiin aseviejiin kuuluva Intia toimittaa yli puolet naapurimaan Myanmarin armeijan aseista. Myanmar on EU:n aseidenvientikiellossa.

Maailman suurimpiin aseviejiin kuuluva Intia toimittaa yli puolet naapurimaan Myanmarin armeijan aseista. Myanmar on EU:n aseidenvientikiellossa. Rungroj Yongrit / EPA

Tiedustelumaailmassa tunnetun sanonnan mukaan niin mielikuvituksellista tapaa kiertää pakotteita ei voi keksiä, etteikö se olisi jo käytössä jossain päin maailmaa.

Myanmarin kansainvälisesti tuomittu sotilashallinto on esimerkiksi EU:n aseidenmyyntikiellossa. EU:n sanktioilla ei ole kuitenkaan Myanmarin kannalta suurta merkitystä, koska sen naapurimaat eivät ole pakotteita asettaneet.

Tukholmassa sijaitsevan kansainvälisen rauhantutkimusinstituutin SIPRI:n maaliskuussa julkaiseman raportin mukaan (siirryt toiseen palveluun)Intia on Myanmarin tärkein asetoimittaja. Asekauppa on kasvanut yli 200-kertaiseksi viime vuosikymmenellä.

Poimimme tähän artikkeliin kaksi maata, sotaa toista vuosikymmentä käyvän Syyrian ja jälleen sotilasvallan alle ajautuneen Myanmarin. EU on asettanut molempia valtioita vastaan tukun sanktioita aseidenviennistä varain jäädytykseen. Sanktioita kuitenkin kierretään ja rajat vuotavat kummassakin maassa.

Pakotteista huolimatta Euroopan maat voivat välillisesti olla mukana sanktioiden alaisessa kaupassa.

OCCRP eli Organized Crime and Corruption Reporting Project on kansainvälinen tutkivan journalismin (siirryt toiseen palveluun)verkosto, joka selvittää kansainvälisen talouden hämäriä polkuja. Se on tutkinut sekä Syyrian että Myanmarin arveluttavia teknologiakauppoja.

Myanmarissa oikea drooni väärässä valokuvassa

Itävaltalainen Schiebel-yhtiö myi nimettömänä pysytelleelle ostajalle vuonna 2018 helikopteridroonin, jolla oli määrä kartoittaa kaivos- ja tieverkostoa Myanmarin maaperällä. Laite päätyi Myanmarin laivaston käyttöön ja merivoimien julkaisemiin pr-videoihin.

Droonitapauksesta kertoi muun muassa OCCPR:n tutkimuksia esitellyt, Aasian ulkopolitiikkaa käsittelevä The Diplomat-julkaisu (siirryt toiseen palveluun).

Intia on Myanmarin asevoimien tärkein varustaja. Sotilaita partioimassa katuja Myanmarin Yangonissa 25. helmikuuta. Lynn Bo Bo / EPA

Myanmarissa byrokratia on suurta ja kauppoja tehdään useiden välikäsien kautta. Edellä mainittu drooni on esimerkki niin sanotuista kaksikäyttötuotteista. Niiden vientiä rajoitetaan konfliktialueille, koska teknologiaa voidaan käyttää tai muokata sekä siviilipuolen tehtäviin että sotilaallisiin tarkoituksiin.

Salamyhkäiset lennot eivät näy kenttäaikatauluissa

Tutkivan journalismin verkoston OCCPR on selvittänyt myös ilmailuteollisuuden kauppoja.

Lentokonekaupat ovat hyvä esimerkki pakotteiden noudattamisen ja rikkomisen välisestä harmaasta alueesta. Sanktioita on houkuttelevaa kiertää, koska bisneksessä liikkuvat kymmenet miljardit eurot, koneiden tuotantoketjut ovat pitkiä ja kauppasopimusten ehdot monimutkaisia.

OCCPR tarkastellut vireillä olevaa kauppaa kahdesta Airbus CASA C295 -kuljetuskoneesta. Niiden myyjä on Jordania, joka ei ole asettanut pakotteita Myanmaria vastaan.

Eurooppalaisen matkustajalentokoneita valmistavan yhtiön konemalli soveltuu myös armeijan käyttöön. Myanmarin armeija on kuitenkin ilmoittanut, että koneita käytetään siviilitarkoituksiin kuten ääniuurnien tai avustustarvikkeiden jakeluun syrjäseuduille.

Kauppaa on ollut välittämässä brittiläinen ilmailualan edustaja. Lentäjäkoulutusta on tarjolla Airbusin tuotantolaitoksilla Espanjassa.

Koneet on valmistettu Espanjassa ja myyntiluvan olisi tultava sieltä. Espanja on kuitenkin EU:n jäsenenä asettanut pakotteita Myanmarille.

Monimutkaista välittäjätoimintaa löytyy myös Aasiasta.

Hongkong ilmoitti peruuttavansa sopimuksen, (siirryt toiseen palveluun)jonka mukaan MAI-lentoyhtiön Airbus A319-kone oli määrä muuttaa Myanmarin sotilasjohdon käyttöön luksusluokan yksityiskoneeksi.

Kyseinen kone lentää tiettävästi nykyisessä varustuksessaan Myanmarin sisäisiä lentoja, mutta sen saapumisia tai lähtemisiä ei näy kenttien aikatauluissa.

EU lisäämässä asevoimien pakotteita

EU kaavailee Myamarin asevoimille uusia täsmäpakotteita. Niistä saatetaan päättää maaliskuun 23. päivä ulkoministerikokouksessa.

Aasiassa Euroopan unioni on painoarvoltaan Yhdysvaltoja vähäisempi toimija.

.

Talouspakotteet ja asevientikiellot ovat tärkeä osa EU:n ulkopolitiikkaa. Unionin ulkopoliittinen edustaja Josep Borrell puhui EU-parlamentissa 19. tammikuuta. John Thys / EPA

Hampaattomuudesta on arvosteltu myös alueen omaa Kaakkois-Aasian maiden yhteistyöjärjestö Aseania. Se on kyllä tuominnut sotilaiden voimankäytön, mutta muihin toimiin se ei ole ryhtynyt.

Vauras Singapore on Myanmarin tärkein ulkopuolinen rahoittaja. Sillä toivotaan olevan jonkin verran vaikutusvaltaa sotilashallintoon levottomuuksien hillitsemiseksi.

Pakotteita kierretään merellä

OCCRP-verkoston jäsen, Lähi-idän maineikkaimpiin arabijournalisteihin kuuluva Rana Sabbagh vastaa puhelimeen Jordanian pääkaupungissa Ammanissa. Hän kommentoi Ylen haastattelussa ainoastaan seuraamiaan alueita, epävakaita naapurimaita.

Rana Sabbagh sanoo ykskantaan, että esimerkkejä onnistuneesta pakotepolitiikasta ei voi mainita, koska niitä ei ole.

Idlibissä asuva 9-vuotias Fatima menetti jalkansa Syyrian hallituksen ilmaiskussa. Yli 90 prosenttia syyrialaisista lapsista on avun tarpeessa. Muhammed Said / Getty Images

Syyrian presidentti Bashar al-Assad on sodan vuosikymmenestä huolimatta tukevasti vallan kahvassa.

Lähi-itää ja Pohjois-Afrikkaa seuraavan MENA-sivuston toimittaja-tuottaja Rana Sabbagh sanoo, että presidentti perheineen voi viettää Damaskoksessa yltäkylläistä ja normaalia elämää.

– Rannikkovartiostolla ei ole resursseja tarkastaa pieniä kalastusveneitä ja muita aluksia. Latakian satama on vilkas reitti esimerkiksi savukkeiden salakuljetukselle. Myös Libanonin raja vuotaa.

Al-Assad pysyy vaikka perintöprinssit vaihtuvat

Al-Assadin vallassaolon jatkumisessa on ollut vuosikausia keskeisessä asemassa presidentin serkku Rami Makhlouf. Syyrialainen liikemies on käytännössä pyörittänyt Syyrian taloutta.

Sekä EU että Yhdysvallat ovat asettaneet Makloufin matkustuskieltoon pakotteiden kiertämisen vuoksi, mutta hänen liiketoimintansa lonkerot ulottuvat laajalle Syyrian rajojen ulkopuolelle ja rahaa on siirretty offshore-yhtiöihin. Maklouf on myöntänyt julkisuudessa osallistuneensa veronkiertoon pakotteiden välttelemiseksi.

– Rahan liikkeitä kannattaa seurata. Yritysjärjestelyt paljastavat reittejä pakotteiden välttelyyn, Rana Sabbagh sanoo.

Nyttemmin Rami Maklouf on tiettävästi ajautunut erimielisyyksiin serkkunsa kanssa, mutta uusia hännystelijöitä ja kruununtavoittelijoita löytyy aina, selvittää Sabbagh.

Rami Makhloufin uskotaan hakevan turvapaikkaa Venäjältä, joka on Syyrian hallituksen tärkein tukija. Hänen Syyrian siviilitiedustelun johtajana toiminut veljensä Hafez on asunut Venäjällä vuodesta 2016.

Syyrian talous on pahoin tuhoutunut pankkisektoria myöten. Afshin Ismaeli / Getty Images

Henkilövarojen jäädytystä voidaan kiertää esimerkiksi rahanvälittäjien avulla. Ulkomailta tullut maksu suoritetaan käteisenä Syyrian rajojen sisällä, vaikka henkilö itse ei osallistu toimeksiantoon lainkaan.

Tutkiva journalisti Rana Sabbagh näkee, että valtiotason pakotteiden sijaan tehokkaampaa olisi tuomita yksittäisiä henkilöitä.

– Syyriassa pakotteista kärsivät tavalliset kansalaiset, eikä sille kärsimykselle näy loppua.

Aseidenvientikiellosta huolimatta laiton asekauppa jatkuu, ja se lisää syyrialaisten ahdinkoa. Syyrian hallitukselle toimittavat aseita muun muassa Venäjä ja Valko-Venäjä. Qatarin ja Saudi-Arabian uskotaan rahoittavan hajanaisia ja myös keskenään erimielisiä oppositioryhmiä.

Lue myös:

Näin Kremlin ja EU:n suhteet nitkahtelevat kriisistä toiseen – Unioni otti Venäjä-pakotteet työkalukseen vasta Krimin valtauksen jälkeen

Syyrian sota muuttui jäätyneeksi konfliktiksi eikä kukaan tiedä, mitä tapahtuu seuraavaksi – Damaskoksessa arki on jonoja, pulaa ja sähkökatkoja

Nunna polvistui Myanmarin sotilasjuntan edessä: "Ampukaa minut, älkääkä lapsia"

EU kaavailee uusia pakotteita Myanmarille – täsmäkohteena armeija

Lähteet: AFP, REUTERS