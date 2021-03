Hollanti äänestää parlamenttivaaleissa koronasta huolimatta – katso video drive-in-uurnalta

Hollannissa alettiin maanantaina äänestää kolmipäiväisiksi venytetyissä parlamenttivaaleissa. Päävaalipäivä on keskiviikko, mutta osa äänestyspaikoista on auki myös maanantaina ja tiistaina erityisesti koronaviruksen riskiryhmiä varten.

Aikataulun lisäksi väljyyttä on haettu myös äänestyspaikkoihin. Äänensä voi antaa muun muassa rautatieasemilla, Haagissa sijaitsevassa pienoismallipuistossa ja Rotterdamissa urheilustadionin koronatestipaikalla.

Hollannin koronatartunnat ovat laskeneet selvästi vuodenvaihteen huippulukemista, mutta kääntyneet taas nousuun, kun rajoituksia on purettu. Noin 17 miljoonan asukkaan maassa on viime päivinä vahvistettu noin 6 000 uutta koronatartuntaa vuorokaudessa. Kahden viikon ilmaantuvuusluku on Suomeen verrattuna noin kolminkertainen.

Yllä voit katsoa videon kongressikeskuksesta Amsterdamissa, jossa voi äänestää suoraan autosta.

Hollannin parlamenttiin ei odoteta mielipidemittausten perusteella rajuja muutoksia. Pääministeri Mark Rutten liberaalipuolue VVD:n johtama hallitus erosi tammikuussa sosiaalitukiskandaalin takia, mutta johtaa yhä jopa entistä selkeämmin mielipidemittauksia. Rutte on istunut pääministerinä jo yli 10 vuotta.

Vaaleissa mitataan nyt ensi kertaa Rutten hallituksen koronalinjan tukea. Vapaamielisenä tunnetussa Hollannissa on eletty pari kuukautta muun muassa öisen ulkonaliikkumiskiellon alla.

Toiseksi suosituimpana puolueena mielipidemittauksissa jatkaa Geert Wildersin johtama oikeistopopulistinen PVV. Se on kuitenkin selvästi VVD:tä perässä.

PVV:tä puolestaan seuraa joukko tasaisen suosittuja puolueita, joten hallitusneuvotteluista tullee jälleen pitkät. Edellisten vaalien jälkeen hallitusta kasattiin seitsemän kuukautta.

