Kuinka paljon Suomeen tulee rokotteita? Entä pitävätkö ennusteet vielä paikkansa? – THL:n Mia Kontio vastaa 9 kysymykseen

Koronarokotuksia on tähän mennessä annettu Suomessa noin 611 000 kappaletta.

Yle Uutiset kysyi THL:n erityisasiantuntija Mia Kontiolta, mitä rokotustahdille tapahtuu lähiviikkoina.

Osa artikkelin sisällöstä ei ole välttämättä saavutettavissa esimerkiksi ruudunlukuohjelmalla. Toteutus vaati toimiakseen JavaScriptin.

Alkaako Suomeen tulla vihdoin enemmän rokoteannoksia?

Rokotteiden tulon kanssa on ollut vaihtelua. Erityisesti Biontech Pfizer on luvannut, että heiltä tulee huhtikuun alusta lähtien rokotteita huomattavasti enemmän, noin 160 000 annosta viikossa. Biontech Pfizer on toimittanut hyvin luotettavasti koko ajan rokotteita, joten ei ole mitään syytä epäillä, etteivätkö he pidä lupaustaan.

Valitettavasti Astra Zeneca on edelleen aika epävarma. He ovat ilmoittaneet, että he eivät pysty toimittamaan niin paljon rokotteita kuin alunperin oli tarkoitus. Eli annosten kokonaismäärä kasvaa, mutta ei niin paljon kuin aluksi toivottiin.

Meille on myös tulossa Johnson & Johnsonin rokote. Sen toimitusten alkamista ei ole vielä tarkennettu, mutta on puhuttu huhtikuun lopusta tai toukokuun alusta. Määristä ei ole vielä mitään tietoa. Ne varmasti tarkentuvat ihan lähiaikoina, kun he ovat saaneet myyntiluvan. Mutta kaikki lisäannokset tietysti nopeuttavat rokottamista.

Kuinka paljon rokoteannoksia on tullut Suomeen tähän mennessä?

Viime viikon loppuun mennessä Suomeen oli tullut noin 909 000 rokoteannosta.

Osa artikkelin sisällöstä ei ole välttämättä saavutettavissa esimerkiksi ruudunlukuohjelmalla. Toteutus vaati toimiakseen JavaScriptin.

Kuinka kauan kestää, että maahan saapunut rokote on annettu?

Kun puhutaan saapuneista rokoteannoksista ja annetuista rokotteista, täytyy ottaa huomioon, että osa rokotteista tulee loppuviikosta maahan ja ne saadaan jakeluun vasta seuraavalla viikolla.

Lisäksi eri valmistajat hoitavat jakelun eri tavoin. Biontech Pfizer toimittaa itse rokotteet Suomessa noin 20 paikkaan, joissa on mahdollista varastoida rokotteet -70 asteessa. Näistä paikoista rokotteet toimitetaan suoraan rokotuspisteisiin.

Astra Zenecan rokote taas toimitetaan ensin Suomen keskusvarastoon, ja nämä toimitukset tulevat yleensä loppuviikosta. Keskusvarastosta annokset toimitetaan seuraavan viikon alussa 60 eri paikkaan, joista ne lähtevät rokotuspaikkoihin. Eli siinä on pidempi ketju.

Ja täytyy ottaa huomioon, että ennen kuin rokote näkyy annettuna rekisterissä siinä on tiedonsiirrossa viive muutaman päivän. Eli noin puolitoista viikkoa kestää, että annos näkyy annettuna rekisterissä.

Paljonko rokoteannoksia on tulossa lähiviikkoina?

Tällä viikolla tulee valitettavan vähän, koska viime viikolla Biontech Pfizer pakkasi meille liikaa rokotteita. Saimme kahden viikon lähetyksen, joten tällä viikolla sieltä ei tule lainkaan annoksia.

Tällä viikolla tulee vain Modernaa ja Astra Zenecaa. Määrä jää nyt suunnilleen 45 000 annokseen. Eli tällä viikolla tulee poikkeuksellisen vähän rokotteita maahan.

Modernalta lähetys tulee joka toinen viikko. Ne määrät ovat aika vähäisiä, eikä siinä ole näköpiirissä lisääntymistä.

Ensi viikosta eteenpäin Biontech Pfizerilta tulee 60 000–67 000 annosta viikoittain. Astra Zenecan määrät heilahtelevat aika paljon, 15 000 annoksesta 100 000 annokseen viikossa.

Osa artikkelin sisällöstä ei ole välttämättä saavutettavissa esimerkiksi ruudunlukuohjelmalla. Toteutus vaati toimiakseen JavaScriptin.

Miten viikkovaihtelu määrissä vaikuttaa rokottamiseen?

Heilahtelut aiheuttavat ongelmia suunnitteluun, sillä avattavien rokotusaikojen määrää on vaikea arvioida. Ihmiset ovat aika turhautuneita, kun rokotusaikojen avaamisesta ilmoitetaan, mutta sitten ilmoitetaan, että rokote onkin loppu. Ei uskalleta avata aikoja, kun ei tiedetä kuinka paljon rokotteita tulee.

Se aiheuttaa rokotusten järjestämiseen lyhytjänteisyyttä. Hyvä olisi, jos aikoja voitaisiin avata pitkälle.

Miten merkittävää roolia Johnson & Johnsonin rokote näyttelee Suomen rokotekokonaisuudessa?

Ei sillä hirveän merkittävää roolia ole ihan sen takia, että Suomeen ei ole hirveästi ostettu Johnson & Johnsonin rokotetta.Sitä on ostettu 2,4 miljoonaa annosta kun esimerkiksi Biontech Pfizerin rokotetta on ostettu yhteensä 6,2 miljoonaa. Mutta toimitusaikataulu on sitten eri asia. Tämä on ehdottomasti hyvä lisä, mutta ei suuressa mittakaavassa ratkaiseva.

Toivottavasti he saavat toimitukset hoidettua luotettavasti ja tasaisesti, se olisi todella hyvä tässä tilanteessa. Luotettava jatkuva virta rokotteita helpottaisi suunnittelemista ja ennakointia.

Ovatko ennusteet muuttuneet?

Ennusteet eivät ole vaihtuneet. Me arvioimme edelleen, että kesäkuun loppuun mennessä Suomeen on tullut 5–7 miljoonaa rokoteannosta, joista osa menee kakkosannoksiin. Arvioimme, että heinäkuun alkuun mennessä jopa 4,5 miljoonaa suomalaista, eli kaikki yli 16-vuotiaat, on rokotettu.

Viime viikolla rokotettiin yli 110 000 ihmistä ja rokotuskapasiteetti on hyvinkin löysällä. Sairaanhoitopiireiltä saatujen tietojen pohjalta arvioidaan, että Suomessa pystyttäisiin parhaimmillaan antamaan 550 000–600 000 rokoteannosta viikossa. Nyt annetaan yli 100 000. Tämä pystytään helposti kaksin-, kolmin- tai nelinkertaistamaan. Ei se kapasiteettiin tyssää.

Osa artikkelin sisällöstä ei ole välttämättä saavutettavissa esimerkiksi ruudunlukuohjelmalla. Toteutus vaati toimiakseen JavaScriptin.

Suomi on tilannut enemmän rokoteannoksia kuin tarvitsemme. Miksi?

Suomi on lähtenyt mukaan kaikkiin EU:n yhteishankintoihin. Alustavia sopimuksia tehtiin jo viime vuoden puolella, kun ei tiedetty, mitkä rokotteet edistävät ja mitkä tulevat markkinoille.

EU:lla on sopimusten piirissä seitsemän valmistajaa ja näistä neljällä on myyntilupa EU:ssa.

Hajauttaminen on hyvä asia, koska aikatauluista ei ole varmuutta. Eivätkä nämä ole sitovia sopimuksia. Jos rokote tulee valmiiksi, eikä sitä tarvita enää, niin sitten sitä ei oteta.

Kuinka kaukana näköpiirissä on, että eri mailla on varastoissaan ylijäämää?

Varmaan syksyn maissa voisi olla, mutta tuskin meillä varastot missään vaiheessa pullistelevat ylimääräisiä rokotteita.

Jos ylijäämää on, niin se ohjataan EU-sopimusten mukaisesti köyhille maille.