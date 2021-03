Espanjassa kevät lähestyy jo – kukkivat persikkapuut haastavat kauneudellaan jopa Japanin kuuluisat kirsikankukat, katso video värien juhlasta

Espanjan koillisosassa Aitonassa kevät on jo näyttänyt ensimmäiset merkkinsä.

Kataloniassa sijaitsevat kuuluisat hedelmätarhat levittäytyvät 8500 hehtaarin alueelle. Paikallisten mukaan ne haastavat kauneudellaan Japanin kuuluisat kirsikkapuut.

Persikkapuita saapuu vuosittain ihailemaan tuhansia turisteja ja paikallisia.

Koronapandemian keskellä kukilla on myös syvempi merkitys niille, joiden normaali elämä on pysähtynyt. Kukat tuovat lohtua maalle, jossa on koronapandemian aikana kirjattu yli 72 000 koronavirukseen liitettyä kuolemantapausta (siirryt toiseen palveluun) ja reilut 3 miljoonaa koronatartuntaa.

– Ne symbolisoivat uuden alkua. Sitä me kaikki toivomme. Tänä vaikeana vuotena olemme silti oppineet jotain positiivista, mikä on ollut erittäin vaikeaa, kertoo tehtaassa työskentelevä Adrian Conde uutistoimisto Reutersille ihaillessaan kukkien värejä.

Puut tuottavat vuosittain noin 150 miljoonaa kiloa hedelmiä, kuten persikoita ja päärynöitä.

Lähteet: Reuters