Fimea: Suomi ei ainakaan toistaiseksi ole keskeyttämässä Astra Zenecan koronarokotteen käyttöä – veritulppailmoituksia on tehty yhdeksän

Suomi ei ainakaan toistaiseksi ole keskeyttämässä Astra Zenecan rokotteen käyttöä, kerrotaan lääkealan turvallisuuskeskus Fimeasta STT:lle.

Yksikön päällikön Liisa Näverin mukaan Fimealla ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella (THL) on yhteisymmärrys siitä, että toistaiseksi ei ole noussut tarvetta keskeyttää rokotteen käyttöä tai rajoittaa sitä.

Fimealle on tullut joitakin haittavaikutusilmoituksia, joissa on kerrottu, että Astra Zenecan rokotteen saamisen jälkeen on herännyt epäilys jonkinlaisesta veritulpasta.

– Viimeisin tieto on, että ilmoituksia on tullut meille yhdeksän kappaletta. Näissä ei ole kyse kuolemantapauksista. Odotamme vielä varmistuksia, että onko näissä tapauksissa todettu veritulppa, Näveri kertoo.

Hänen mukaansa Fimealle tulleet haittailmoitukset eivät ole olleet sellaisia, jotka herättäisivät huolta tai ajatuksia siitä, että toimenpiteitä pitäisi tehdä.

Näverin tietojen mukaan ilmoitukset ovat tulleet sen jälkeen, kun uutisointi asiasta alkoi.

Useat Euroopan maat ovat keskeyttäneet Astra Zenecan koronarokotteen käytön mahdollisen veritulppariskin takia.

– Kaiken sen tiedon pohjalta, mitä nyt on käytettävissä, ei syy-seuraus-yhteyttä vielä ole todettavissa, Näveri sanoo.

Veritulppatapausten tutkinta jatkuu

Useat Euroopan maat ovat keskeyttäneet Astra Zenecan koronarokotteen käytön mahdollisen veritulppariskin takia.

Saksan terveysviranomaiset sanoivat tänään keskeyttäneensä Astra Zenecan koronavirusrokotteen käytön. Syyksi kerrottiin ilmoitetut veritulppatapaukset Euroopassa. Viranomaisten mukaan asiassa tarvitaan tarkempia tutkimuksia.

Myös Ranska keskeyttää Astra Zenecan koronarokotteen käytön ja odottaa Euroopan lääkeviraston (EMA) päätöksiä rokotteen turvallisuudesta. Asiasta ilmoitti presidentti Emmanuel Macron tänään.

Saksan ja Ranskan päätöksien jälkeen Italia ilmoitti myös keskeyttävänsä Astra Zenecan rokotteen jakamisen.

Useat muutkin maat ovat keskeyttäneet Astra Zenecan koronarokotteen käytön.

EMA pitää ylimääräisen kokouksen torstaina

Euuropan lääkevirastossa EMA:ssa arvioidaan tarkasti, kuinka turvallinen Astra Zenecan koronarokote on, kun monet maat ovat keskeyttäneet rokotteen käytön veritulppakuolemien jälkeen. Asiasta kertoi EMA:n terveysuhkia ja rokotteita koskevan osaston johtaja Marco Cavaleri tänään.

– Me tutkimme tarkoin kaiken tiedon, etenkin ilmoitetut kuolemantapaukset, hän sanoi.

Cavaleri puhui sen jälkeen, kun Saksa oli ilmoittanut keskeyttävänsä Astra Zenecan koronarokotteen käytön.

Sinä aikana, kun tietoa arvioidaan, EMA ei Cavalerin mukaan "näe mitään ongelmaa jatkaa tämän rokotteen käyttöä rokotuskampanjassa".

EMA:n mukaan Astra Zenecan rokotteen hyödyt ovat suuremmat kuin riskit. Virasto sanoi pitävänsä torstaina ylimääräisen kokouksen Astra Zenecan rokotteesta.

Maailman terveysjärjestön WHO:n asiantuntijat puolestaan keskustelevat tiistaina Astra Zenecan rokotteen turvallisuudesta, sanoi järjestön pääjohtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus.

WHO kehotti maita jatkamaan toistaiseksi Astra Zenecan rokotteen käyttöä.

Norjassa kaksi kuolemantapausta

Norjassa terveydenhuollon työntekijä on kuollut aivoverenvuotoon sen jälkeen, kun hän oli saanut Astra Zenecan koronarokotteen. Kuitenkaan verenvuodon suoraa yhteyttä rokotteeseen ei ole vahvistettu, sanoivat terveysviranomaiset tänään.

Lauantaina Norjan terveydenhoidon viranomaiset kertoivat, että kolme terveydenhoidon työntekijää oli sairaalahoidossa veritulpan, verenvuodon ja verihiutaleiden epätavallisen matalan määrän takia.

Kaikki kolme oli alle 50-vuotiaita ja saaneet ensimmäisen annoksen Astra Zenecan koronarokotetta.

– Me emme voi vahvistaa tai sulkea pois sitä, että tällä olisi jotain tekemistä rokotteen kanssa, sanoi Norjan lääkeviraston edustaja Steinar Madsen.

Yksi kolmesta oli aivoverenvuodon takia kuollut. Kahden muun potilaan tilan kerrotaan olevan vakaa.

Perjantaina kolmekymppinen terveydenhuollon työntekijä kuoli kymmenen päivää sen jälkeen, kun hän oli saanut Astra Zenecan koronarokotteen. Kuolemantapauksia on ollut myös etenkin Itävallassa ja Tanskassa.