Nigeriassa jälleen koulusieppaus – asemiehet sieppasivat kolme opettajaa

Nigerian pohjoisosissa on viime kuukausina tapahtunut useita koulusieppauksia. Kuvan koulusta Zamfarassa siepattiin helmikuun lopulla vajaat 300 tyttöä, jotka pääsivät myöhemmin vapaaksi lähes vahingoittumattomina. Kola Sulaimon / AFP

Yhteensä yli 700 ihmistä on joutunut nigerialaiskouluissa asemiesten sieppaamaksi viimeisten kolmen kuukauden aikana.

Aseistetut joukot sieppasivat kolme alakoulun opettajaa Nigeriassa maanantaina. Hyökkäys tapahtui maanantaiaamuna alakouluun Kadunan osavaltiossa maan luoteisosassa.

Osavaltion viranomaisten mukaan oppilaat pakenivat asemiesten hyökätessä, eikä yhtään oppilasta joutunut siepatuksi.

Kyseessä oli jo viides koulusieppaus Nigerian pohjoisosissa viimeisten kolmen kuukauden aikana. Yhteensä yli 700 ihmistä on joutunut asemiesten sieppaamaksi joulukuusta lähtien. Valtaosa siepatuista on ollut koululaisia. Suurin osa heistä on päässyt vapaaksi.

Viime viikon torstaina aseistetut miehet sieppasivat 39 oppilasta toisessa koulussa Kadunan osavaltiossa. Siepatut oppilaat ovat edelleen kateissa. Sunnuntaina osavaltiossa tapahtui jälleen uusi sieppausyritys.

Viranomaisten yritykset torjua hyökkäyksiä eivät ole tuottaneet tulosta. Nigerian liittovaltion hallitus on sanonut hävittävänsä sieppausjengit ja kritisoinut paikallisesti tehtyjä sopimuksia siepattujen vapauttamiseksi.

Viranomaiset ovat kieltäneet maksaneensa lunnaita aseistetuille ryhmille. Monet nigerialaiset kuitenkin uskovat, että ryhmistä on tullut järjestäytyneempiä ja paremmin aseistautuneita lunnasmaksujen avulla.

Lähteet: AFP, Associated Press, Reuters