Astra Zeneca -rokote epäilyttää monia, vaikka haitoista ei ole tietoa – THL:n asiantuntija: "Tämä on erittäin valitettavaa"

Esimerkiksi Helsingistä kerrotaan, että puhelinpalvelun soittojen perusteella Astra Zeneca mietityttää rokotteenottajia ja osa on perunut aikansa tai jättänyt rokotteen ottamatta siitä johtuen

Esimerkiksi Helsingistä kerrotaan, että puhelinpalvelun soittojen perusteella Astra Zeneca mietityttää rokotteenottajia ja osa on perunut aikansa tai jättänyt rokotteen ottamatta siitä johtuen Katia Christodoulou / EPA

Isoissa kaupungeissa on peruttu joitakin rokotusaikoja Astra Zeneca -rokotteen ympärillä käydyn kriittisen keskustelun takia.

Astra Zeneca -koronavirusrokote on ollut kaikkien huulilla viime päivinä. Kymmenkunta EU-maata keskeytti rokotteen käytön kun eri puolilta Eurooppaa tuli raportteja rokotettujen terveysoireista.

EU:n lääkevirasto tutkii parhaillaan tapauksia, joihin kuuluu verisuonitukoksia ja trombosytopeniaa eli verihiutaleiden niukkuutta. Kyse voi olla viraston mukaan myös puhtaasta sattumasta, verisuonitautien ollessa hyvin yleisiä. Tutkimusten tuloksia saadaan kuulla torstaina.

Kyseisen rokotteen ympärillä vellonut keskustelu ja uutiset ovat saaneet ihmiset myös Suomessa takajaloilleen. Isoissa kaupungeissa on peruutettu rokotusaikoja.

Pääkaupunkiseudulla Vantaalta kerrotaan, että Astra Zenecan vaikutusta perumisiin ei pystytä sanomaan, sillä peruutuksen syytä ei kysytä perujalta. Maaliskuussa perumisia on ollut aikaisempaa enemmän, mikä voi johtua Astra Zeneca -kohusta, tai sitten ei.

Espoossa on tullut viitisenkymmentä rokotusajan peruutusta, mutta ajat on saatu täytettyä jo uudelleen muilla rokotteenottajilla. Rokotusten peruuttaminen kiihtyi nimenomaan viime viikon perjantaina, jolloin uutisointi aiheen ympärillä lisääntyi.

Helsingistä kerrotaan, että puhelinpalvelun soittojen perusteella Astra Zeneca mietityttää rokotteenottajia ja osa on perunut aikansa tai jättänyt rokotteen ottamatta siitä johtuen. Mittavasta ongelmasta ei kuitenkaan ole kyse.

Suomessa Astra Zenecalla rokotetuilla verisuoniongelmia ei ole havaittu normaalia enempää, vaan päinvastoin.

THL:n erityisasiantuntija Mia Kontiota ihmisten perumat rokoteajat harmittavat.

– Tämä on erittäin valitettavaa, että ihmiset tuntevat tällaista tarvetta perua rokotuksensa. Mutta kuten tiedotimme tänään aamulla, meillä ei ole Suomessa todettu mitään yhteyttä veritulppien ja Astra Zenecan välillä ja toivon, että ihmiset hakevat rokotteen.

Kontio painottaa, että Euroopassa Astra Zenecan mahdollisia sivuoireita on havaittu parissakymmenessä tapauksessa miljoonien rokotettujen joukosta.

Voiko rokoteaikojen peruminen hidastaa tai haitata Suomen rokotusohjelman edistymistä?

– Toivoisin ettei tämä ohjelmaa paljon hidasta. Vähäiset perumiset eivät haittaa aikataulua, mutta jos tilanne pitkittyy tai jää pysyväksi, niin sitten se haittaa, Kontio sanoo.

"Sitä annetaan mitä on rokotuspisteissä tarjolla"

Kontion mukaan huoli Astra Zenecasta on siinäkin mielessä väärissä mittasuhteissa, että kyseistä rokotetta on ylipäätään verrattain vähän käytössä johtuen pienistä toimituseristä. Suurin osa Suomessa nyt annettavista rokotteista on Pfizerin valmistamia.

Kontion mukaan nyt ei voi alkaa valitsemaan annettavista rokotteista.

– Tätä valintaa ei voi itse nyt tehdä, valinta on sen välillä, että ottaako rokotteen vai ei. Sitä annetaan mitä on rokotuspisteissä tarjolla, Kontio painottaa.

Kontion mukaan valinnanvaraa rokotteiden suhteen ei tule olemaan ennen kuin koko väestö on saanut ainakin yhden annoksen jotakin rokotetta.

– Tällainen valitseminen rokotteiden välillä hidastaisi rokottamista todella paljon. Tehokkaan rokottamisen ja etenkin kaikkien Suomessa annettavien rokotteiden yhtäläisen tutkitun turvallisuuden ja tehokkuuden nimissä ei ole mitään syytä alkaa nyt valikoimaan.

Maija ja Tuomas peruivat rokotuksensa

Aikansa peruuttivat myös Ylen haastattelemat seitsemänkymppiset Maija ja Tuomas. He esiintyvät tässä jutussa muutetuilla nimillä omasta toiveestaan.

Maija kertoo puolisonsa Tuomaksen saaneen aivoinfarktin muutama vuosi sitten. Astra Zenecaan liitetyt veritulppatapaukset aiheuttivat täten huolta.

– Mieheni oli täysin lääkkeetön miltei 70-vuotiaaksi asti. Hän sai sitten aivoinfarktin ja valtavasti lääkkeitä. Hän on sitä mieltä ettei tuota Astra Zeneca -rokotetta ota, on jo tarpeeksi sairas muutenkin, Maija kertoo.

THL:n Mia Kontio suosittaa ihmisiä hankkimaan rokotetietonsa THL:n sivuilta.

– Jos haluaa tutustua rokotteisiin, sieltä löytyy linkit luotettaviin lähteisiin.

THL:n sivuilla (siirryt toiseen palveluun) Astra Zeneca -rokotteen mahdollisiin sivuvaikutuksiin luetellaan muun muassa imusolmukkeiden paisuminen sekä yleisoireet kuten väsymys tai päänsärky. Oireiden kerrotaan menevän yleensä ohi parissa päivässä. Muiden haittavaikutusten kerrotaan olevan hyvin harvinaisia, eikä imusolmukkeiden turpoamiseen kerrota liittyvän mitään terveydelle vaarallista.

Ottaisiko Maija jonkin toisen koronavirusrokotteen, jos sellaista tarjottaisiin?

– Kun peruin rokotuksen, sain uuden ajan ensi viikolle. Siellä pitäisi ehkä saada joku toinen rokote. En tiedä tarkalleen, tämä on niin hullua tämä rokotetouhu, Maija sanoo.

Maijan mielestä Suomen pitäisi toimia kuten Ruotsi ja lopettaa kokonaan Astra Zenecalla rokottaminen. Tämän toimen mahdolliset seuraukset kuitenkin mietityttävät.

– Toisaalta mitä jos ei saada mitään muuta tilalle? Kyllä varmaan se Astra Zeneca silti olisi parempi kuin ei mitään, Maija pohtii.

Millaisia ajatuksia Astra Zeneca -rokotteen ympärillä kuohuva keskustelu sinussa aiheuttaa? Mitä haluaisit kysyä aiheesta asiantuntijoilta? Voit keskustellä aiheesta tämän jutun alla keskiviikkona 17.3.2021 kello 23 saakka.