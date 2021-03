Rajoituksia vastaan kapinoiva baari joutui viranomaisten syyniin – ravintolat käräyttelevät nyt toisiaan: "Ihmiset soittavat hätäkeskukseen"

Etelä-Suomen aluehallintovirasto aikoo pitää silmällä henkilöstöravintolaksi muutettua ja kohun keskelle joutunutta baaria Imatralla.

Muun muassa Yle kertoi viime viikolla, että Imatralla toimiva Bar Q muutti ravintolansa henkilöstöravintolaksi ja aikoo palkata työntekijöikseen jopa 500 työntekijää.

Taustalla on vallalla oleva kolmen viikon sulkutila, jonka ajaksi ravintolat ovat joutuneet sulkemaan ovensa. Henkilöstöravintolat kuitenkin saavat olla auki.

Avin ylitarkastajan mukaan Bar Q:n toiminta ei kuitenkaan vaikuta rikkovan lakia.

– Avi on ollut asiassa yhteydessä poliisiin, ja ehkä jossain vaiheessa selvitämme henkilöstöravintolajärjestelyn lainmukaisuutta. Nyt mediatietojen perusteella vaikuttaa siltä, että se on lainmukaista, kertoo ylitarkastaja Markus Leivonen Etelä-Suomen aluehallintovirastosta.

Bar Q:n omistaja kertoo, että ravintolassa pystytään pitämään oikeanlaiset turvavälit. Mikko Savolainen / Yle

Korona-ajan aukiolorajoitukset eivät koske henkilöstöravintoloita, koska esimerkiksi ympäri vuorokauden toimivissa sairaaloissa ja tehtaissa ravintoa pitää pystyä tarjoamaan myös yön ja viikonlopun ajan työntekijöille.

Työ- ja elinkeinoministeriön ohjeiden mukaan (siirryt toiseen palveluun) henkilöstöravintolassa ruokailua voi järjestää vain yhteisön omalle henkilöstölle tai muuten rajoitetulle henkilöpiirille.

Henkilöstöravintoloissa voi myös myydä alkoholia normaalisti, mikäli niillä on voimassa oleva anniskelulupa.

Valvontavastuu poliisilla

Ylikomisario Jukka Lankinen Kaakkois-Suomen poliisista kertoo, että Imatran tuoretta henkilöstöravintolaa valvotaan samalla tavalla kuin muitakin ravintoloita.

– Siellä on käyty ainakin viime viikon loppupuolella katsomassa, että kaikki on kunnossa, Lankinen kertoo.

Henkilöstöravintolaksi muuttuneen imatralaisbaarin yrittäjä on ollut aluehallintovirastoon yhteydessä ennen ravintolakonseptinsa muuttamista. Sen sijaan avi itse ei ole ottanut yrittäjään yhteyttä, sillä ravintolasulkua valvoo poliisi.

– Avi tekee mielellään poliisin kanssa yhteistyötä, mikäli poliisi näkee sille tarvetta, sanoo ylitarkastaja Markus Leivonen.

Imatralaisravintolan tilanne kiinnostaa aluehallintovirastoa siksi, että idea henkilöstöravintolasta on uusi ja tapaus on saanut mediajulkisuutta. Avin mielenkiintoon vaikuttaa myös lain tulkinnanvaraisuus.

– Lainsäätäjän puolelta saattaa olla tarvetta selventää henkilöstöravintolan käsitettä, jos poikkeusolot jatkuvat.

Kyttäily-ilmiö

Viime viikon aikana Kaakkois-Suomen poliisi on tehnyt Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalassa yhteensä 33 tarkastuskäyntiä ravintoloihin ja baareihin. Noin puolet tarkastuskäynneistä tehtiin Kymenlaaksossa ja noin puolet Etelä-Karjalassa.

Suurin osa tarkastuskäynneistä on tehty normaalin partioinnin yhteydessä.

– Sitten on käyntejä, jotka on tehty hätäkeskukseen tulleiden ilmoitusten perusteella. Ihmiset soittavat hätäkeskukseen havaittuaan outoa liikehdintää ravintoloissa, kertoo Lankinen.

Poliisi valvoo, että lakeja ja asetuksia ravintoloissa noudatetaan (arkistokuva). Kari Kosonen / Yle

Etelä-Karjalassa poliisipartio on käynyt muun muassa Konnunsuon baarissa ja Lappeenrannan kauppahallissa toteamassa, että kaikki on kunnossa.

– Esimerkiksi take away -ravintoloissa asiakkaat ovat saattaneet jäädä rupattelemaan tai viivytelleet muuten tuulikaapissa, mikä on herättänyt ohikulkijoiden huomion, tarkentaa komisario Jarmo Junna.

Ohikulkijoiden lisäksi myös ravintola-alan yrittäjät tarkkailevat toisiaan. Ylikomisario Lankisen mukaan "kilpailijoiden kyttääminen" oli Kaakkois-Suomessa kevään 2020 ilmiö.

Se tuntuu saavan jatkoa, sillä eteläkarjalainen ravintola-alan yrittäjä on viime viikolla ilmoittanut aluehallintovirastolle kahdesta mahdollisesta rikkomuksesta. Molemmat tapaukset välitettiin aluehallintovirastosta Kaakkois-Suomen poliisille.

– Toisessa tapauksessa oli ilmoittajan mukaan ruokailtu ravintolan sisätiloissa, toisen ilmoituksen mukaan ravintola päästää takaoven kautta asiakkaita sisälle iltaa istumaan, kertoo Leivonen.

Kouvolassa puolestaan tutkitaan epäilyä, jonka mukaan ravintolasta olisi myyty alkoholia ulos.

Toistaiseksi kaikki Kaakkois-Suomessa viime viikolla tehdyt valvontakäynnit ovat olleet aiheettomia.

Poliisi seuraa partioinnin yhteydessä esimerkiksi sitä, että henkilöstöravintolat ovat henkilöstöravintoloita, eikä pelkkään ulosmyyntiin oikeutettujen ravintoloiden sisätiloihin jäädä syömään take away -ostoksia.

Ravintolavihjeitä puhelimella ja sähköpostilla

Maaliskuun 8. päivän jälkeen on Etelä-Suomen aluehallintovirastoon tullut yhteensä 31 yleisövihjettä mahdollisista rikkomuksista.

– Se on vähän, sanoo Etelä-Suomen aluehallintoviraston alkoholihallintoyksikön päällikkö, ylitarkastaja Riku-Matti Lehikoinen.

Koronan pahimmilla alueilla ravintolat ovat suljettuina ainakin kolme viikkoa. (arkistokuva) Petri Kivimäki /Yle

Kahdeksan ilmoitusta koskee ravintolatoimintaa Helsingissä. Muita paikkakuntia, kuten Vantaata, Nastolaa, Forssaa ja Riihimäkeä koskevia ilmoituksia on tehty 1–3 kappaletta paikkakuntaa kohden.

Avin tarkastajat saavat ilmoituksia puhelimitse ja sähköpostilla muun muassa ravintoloiden ja baarien naapuriyrityksistä, kilpailijoilta sekä tavallisilta kansalaisilta.

Poikkeustilannetta koskevat rajoitukset askarruttavat myös ravintoloitsijoita. Tarkastajilta muun muassa tiedustellaan, voiko bändi harjoitella muuten tyhjässä ravintolassa tai saako ravintolassa pelata biljardia.

– Kyllä saa, jos paikalla on enintään kuusi henkilöä ja turvaväleistä huolehditaan, sanoo Lehikoinen.

Yrittäjät pää pyörällä

Ylitarkastaja Riku-Matti Lehikoinen toteaa, että kokoontumisrajoitukset ja tartuntatautilaki muodostavat yhdessä oikean pykäläviidakon.

– Meiltä saa kysyä neuvoja, ja meille saa ilmoittaa, jos epäilee lainvastaista toimintaa, sanoo Lehikoinen.

Esimerkiksi Kotkassa ja Lappeenrannassa aluehallintovirasto on päätynyt määräämään ravintolan suljettavaksi korona-aikana sääntöjen rikkomisen vuoksi.

Ylitarkastaja Markus Leivosen pääasiallisella työskentelyalueellaan Kaakkois-Suomessa valvontavinkkejä on tullut sekä ravintolatoiminnasta että muista palveluista. Hänen mukaansa vinkit ovat kaikkineen lisääntyneet huomattavasti korona-aikana.

Ravintoloita koskevat vinkit välitetään aluehallintovirastosta lähtökohtaisesti poliisille. Lisäksi Kaakkois-Suomessa on välitetty muutamia vinkkejä kaupunkien valvontaviranomaisille riippuen siitä, kenen vastuualueelle vinkin asia kuuluu.

Etelä-Suomen aluehallintovirastolla on toimipisteet Kouvolan lisäksi Helsingissä ja Hämeenlinnassa.

