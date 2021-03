Nokia kertoo karsivansa jopa 10 000 työpaikkaa kahden vuoden sisällä – Suomessa palkataan lisää osaajia

Nokia kertoo karsivansa maailmanlaajuisesti 5 000–10 000 työpaikkaa kahden vuoden sisällä.

Yhtiön suunnittelemien muutosten nettovaikutus tulee kuitenkin olemaan positiivinen Suomen henkilöstömäärään, sillä Nokia aikoo jatkaa uusien osaajien palkkaamista 5g:n kehitykseen Suomessa.

Nokia työllistää tällä hetkellä 90 000 henkeä maailmanlaajuisesti. Yhtiö odottaa, että uudelleenjärjestelyn myötä työpaikat vähenevät niin, että siitä tulee 80 000–85 000 työntekijän organisaatio. Vähennykset tehdään seuraavien 18–24 kuukauden aikana.

Tarkat luvut ovat kiinni markkinoiden kehityksestä seuraavien kahden vuoden aikana.

– Emme tee kevyin perustein päätöksiä, joilla on mahdollisia vaikutuksia työntekijöihimme. Oikean osaamisen ja valmiuksien varmistaminen on välttämätön askel pitkän aikavälin kestävän suorituskyvyn saavuttamiseksi. Minulle on tärkeää, että työntekijämme saavat tarvitsemansa tuen tässä prosessissa, toimitusjohtaja Pekka Lundmark sanoo tiedotteessa.