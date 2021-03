Poliiseja nimitettiin pervokolmikoksi, huijareiksi ja nartuiksi: harvinaisen laaja kunnianloukkaussarja käräjillä

Pirkanmaan käräjäoikeudessa on alkanut tiistaina pääkäsittely poikkeuksellisen laajassa kunnianloukkausjutussa. Syyttäjä on nostanut syytteitä nettikirjoittelusta, jossa on syyttäjän mukaan kyse kunnianloukkauksista ja törkeistä kunnianloukkauksista.

Syytettynä on maahanmuuton vastaisesta toiminnasta tunnettu Geurt Marco de Wit. Hän on kiistänyt syytteet, mutta pitänyt julkaisuja riidattomina.

Asianomistajia on 20. Heistä suurin osa on poliiseja, mutta joukossa on myös syyttäjiä ja ainakin yksi tuomari. Asianomistajat ovat eri puolilta Suomea. Näin laajan virkamiehiin kohdistuvan kunnianloukkaussarjan käsittely oikeudessa on hyvin harvinaista.

Yle kertoi syytteen nostamisesta lokakuussa.

Marco de Wit on syyttäjän mukaan solvannut virkamiehiä etenkin laitonlehti.net-verkkosivustollaan. Lisäksi videoita ja tekstejä on ollut kotisivuilla ja muualla internetissä.

Syytteet myös kiihottamisesta kansanryhmää vastaan

Virkamiehiä leimataan teksteissä esimerkiksi puolueellisiksi, oikeudessa valehtelijoiksi, huijareiksi, jääveiksi ja rikollisiksi. Kielenkäyttö on kovaa, rasistista ja naisvihamielistä: asianomistajia nimitellään esimerkiksi pervokolmikoksi, nartuksi tai emakoksi. Virkamiesten vihjataan suhtautuvan myötämielisesti esimerkiksi terroristeihin ja Suomen islamistumiseen. Teksteissä myös vihjataan, että poliisit kuuluisivat väitettyyn pedofiilirinkiin.

Syyttäjän mukaan de Witin tarkoituksena on ollut painostaa virkamiehiä, mutta osaltaan kyse on ollut henkilökohtaisesta kostosta ja kiusaamisesta.

– De Wit on lisäksi tarkoittanut julkaisuillaan lietsoa eri ihmisryhmiin kohdistuvaa vihamielistä mielialaa, voimistaa yhteiskunnallista vastakkainasettelua ja perusteettomasti heikentää ihmisten luottamusta poliisi- ja oikeusviranomaisiin, haastehakemuksessa sanotaan.

De Witiä syytetään myös kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. Näitä syytteitä käsitellään myöhemmin tänä keväänä käräjäoikeudessa.

De Wit on aiemmin tuomittu ehdolliseen vankeuteen virkamiehen väkivaltaisesta vastustamisesta, kahdesta niskoittelusta poliisia vastaan ja haitanteosta virkamiehelle.

Syytetty kiistää syytteet

Kaikki asianomistajat eivät esittäneet syyttämispyyntöä. Valtakunnansyyttäjä Raija Toiviainen katsoi kuitenkin aiemmin, että erittäin tärkeä yleinen etu vaati syytteen nostamista.

Syyttäjän mukaan systemaattinen virkamiehiin kohdistuva painostus luo virheellisen käsityksen siitä, että virkamiehen tulee sietää mitä vain.

Marco de Witille vaaditaan 8–10 kuukauden mittaista ehdotonta vankeusrangaistusta tai yhdyskuntapalvelua. Hän on kiistänyt syytteet.

Hänen oikeudessa antaman tuoreen ennakkovastauksensa mukaan julkaisut sinänsä ovat riidattomat, mutta arvostelu kohdistuu asianomistajien toimintaan julkisessa virassa.

– Olen ehdottomasti syytön, ja tämä on politisoituneiden virkamiesten kosto siitä, että Laiton lehti kirjoittaa kriittisesti ja erittäin perustellusti näiden viranomaisten toiminnasta, de Wit sanoi Ylelle lokakuussa.

De Wit kiisti lokakuussa myös alatyylisen kirjoittamisen. Esimerkiksi poliisin kutsuminen pervoksi ja väite lasten seksualisoinnin fanittamisesta on hänen mielestään perusteltua kritiikkiä sille, että poliisi osallistui virkapuvussa Helsingin Pride-kulkueeseen.

