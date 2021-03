Hollannin koronavaaleista 50 miljoonan lisälasku valtiolle

HAAG/AMSTERDAM Hollannissa käynnistyy tänään keskiviikkona parlamenttivaalien kolmas äänestyspäivä. Normaalioloissa se olisi ainoa äänestyspäivä, lukuunottamatta ulkomailta lähetettyjä postiääniä.

Nyt postiäänet sallittiin myös Hollannissa maanantaina ja tiistaina. Lisäksi äänestyspaikat olivat auki. Hallitus ja viranomaiset toivoivat, että alkuviikon hyväkseen käyttäisivät riskiryhmäläiset ja yli 70-vuotiaat.

– En pelkää koronaa. Anoppini on 90-vuotias ja menee äänestämään, totesi Tineke Vrij, vanhempi naisäänestäjä Haagin kupeessa Oesgtgeestin kunnantalolla.

Hallituksessa oli keskusteltu vaalien lykkäämisestä.

– Kansalliset vaalit ovat tärkeät, eikä Hollannissa ole siirretty niitä sitten toisen maailmansodan, sanoo Demokraattista 66 -puoluetta edustava sisäministeri Kajsa Ollongren.

Sisäministeri Kajsa Ollongren vieraili tiistaina Oesgtgeestin kunnantalon vaalipaikalla. Susanna Turunen / Yle

Erityisjärjestelyt maksavat Ollongrenin mukaan ylimääräiset 50 miljoonaa euroa, lähes tuplaten vaalibudjetin. Vertailun vuoksi vuoden 2012 vaalien kustannus oli 42 miljoonaa euroa. Lisäkustannus valtiolle on 4€/äänestäjä.

Äänestyspaikkoja on lisätty suuri määrä kouluihin, päiväkoteihin sekä sairaaloihin. Järjestelyillä pyritään varmistamaan, että äänestäjät pitävät turvavälit eikä jonoja pääse syntymään. Äänestää saa kello 7.30 ja 21.00 välisenä aikana. Ulkonaliikkumiskielto astuu voimaan iltayhdeksältä, mutta äänestysreissulta saa kulkea kotiin.

Drive-in ja Bike-in äänestäminen on uusi juttu.

Amsterdamissa valtava kongressikeskus RAI on muutettu liikkuvaksi äänestyspaikaksi. Sen valtavassa hallissa on neljä autokaistaa drive-in äänestämiselle ja yksi bike-in äänestämiselle.

Autolla ajetaan kolmen kojun ohi. Yhdessä on ehdokaslistat, toisesta saa äänestyslipukkeet ja kolmannella kojulla vaalivirkailija työntää suomalaisen omakotitalon piharoskiksen kuljettajan ikkunan alle. Kaikki hoituu nousematta autosta.

Amsterdamin kongressikeskuksessa pystyi äänestämään omasta ajoneuvosta käsin. Susanna Turunen / Yle

Drive-in äänestäminen on ollut mahdollista muutamassa kaupungissa aiemmin, mutta Amsterdamissa se on uutta. Pyöräilyäänestäminen on uutta kaikkialla.

– Ensimmäinen kerta on tietysti jännittävää ja on helppoa, sanoo Elko naureskellen.

Projektivastaava Wim Groen kertoo, että molemmat ovat olleet suosittuja. Maanantain määrien perusteella hän arvioi, että pyörä- ja autoäänestäjiä olisi kolmen päivän jälkeen käynyt noin 1500 RAI:n kongressikeskuksessa. Kaiken kaikkiaan äänestyspaikkoja on keskiviikkona auki pelkästään Amsterdamissa yhteensä 677.

Postiäänistä tulee sotku

Postiäänestäminen maan rajojen sisäpuolella on hollantilaisille uusi asia ja se on synnyttänyt jo suurta sekaannusta. Yhteen kirjekuoreen on ohjeiden mukaan pitänyt sujauttaa kaksi kuorta, toisessa henkilötiedot ja toisessa äänestyslipuke.

Maanantain postiäänistä peräti kahdeksan prosenttia oli epäkelpoja.Henkilötiedot oli joko sujautettu samaan kuoreen äänestyslipukkeen kanssa tai isoon kuoreen irrallaan, mikä rikkoo vaalisalaisuuden. Postiäänten laskenta aloitetaan vasta tänään keskiviikkona.

Äänten hyväksymisestä ei ole vielä sisäministeri Ollongrenin mukaan tehty päätöstä, mutta hänen mielestään kahdeksan prosenttia äänistä on liikaa hylättäviksi.

Virheellisten postiäänten hyväksyminen tai hylkääminen antaa vaalit hävinneille mahdollisuuden haastaa vaalitulos.

Äänestysprosentti jännittää

Hollannissa parlamenttivaalien äänestysprosentti on yleensä korkea. Edellisissä vaaleissa 2017 se nousi 81,9 prosenttiin. Silloin vaalien kuumin kysymys oli maahanmuutto, jota Geert Wildersin johtama oikeustopopulistinen Vapauspuolue (PVV) vastustaa. Vapauspuolue nousi vaaleissa, mutta jäi kakkoseksi Liberaalien ja pääministeri Mark Rutten taakse.

Vasemmalla olevan pääministeri Mark Rutten odotetaan vievän puolueensa voittoon vaaleissa. Bart Maat / EPA

Wilders ei ole kannatusmittausten (siirryt toiseen palveluun) mukaan pystynyt käyttämään korona-aikaa puolueen (siirryt toiseen palveluun) hyödyksi. Päinvastoin, vapauspuolue saattaa menettää paikan 150-paikkaisessa parlamentissa.

Kolme kautta Hollantia johtanut Liberaalien (VVD) puoluejohtaja Mark Rutte on sen sijaan kulkemassa kohti neljättä kautta. Puolueelle ennustetaan useita lisäpaikkoja.

Vaikka Rutten hallitus joutui eroamaan tammikuussa sosiaalituista syntyneen skandaalin vuoksi, ei teflonjohtajaksi kutsuttuun pääministeriin tunnu kriisit tarttuvan.

Koronan pelko ja vaalipäivien sateinen sää saattavat rokottaa äänestysprosenttia. Lisäksi vaaleista on puuttunut politiikka lähes täysin.

Näkyvää kampanjointia ei ole, eikä koronan vietyä kaikkien ajan ole tullut esille sellaista asiaa, joka synnyttäisi voimakkaita vastakkainasetteluja kuten euro- tai maahanmuuttokriisin hoito.

Vaaleissa on ehdolla 37 puoluetta, joten parlamentista tulee sirpaleinen. Hollannissa jatkaa koalitiohallitus nousee pääministeriksi kuka tahana. Se on yhden äänestyspiirin aiheuttama tapa ollut jo sata vuotta.