Filosofi Timo Airaksinen tajusi vasta vanhana, mitä oli tavoitellut koko elämänsä ajan – samalla löytyi vastaus elämän tarkoitukseen

Käytännöllisen filosofian emeritusprofessori Timo Airaksinen on aina vierastanut sanaa onnellisuus.

– Jos katsoo ihmisiä, niin nehän tavoittelevat kaikkea muuta kuin onnellisuutta: menestystä ja parempaa työpaikkaa, kalliimpaa autoa ja asuntoa. Onni on niin abstrakti käsite, että minä korvaisin sen tyytyväisyydellä.

Filosofi pitää myös sellaisia arvoja kuin hyvyys, totuus ja kauneus ihan hienoina, mutta turhan juhlallisina. Airaksisen mielestä vapaus on tärkein ihmisen arvo. Airaksisella oman tärkeimmän arvon löytämisessä meni pitkään, ja se kirkastui hänelle vasta jälkeenpäin, elettyä elämää tarkastellessa.

– Kun katsoin omaa elämääni taaksepäin niin huomasin, että minähän ole tavoitellut vapautta koko elämäni ajan. Kirjojen kirjoittaminen, matkustaminen, kaikki on ollut pyrkimystä pois normaalista arjesta ja yhteiskunnasta. Vapaana kulkemista sekä ajatuksissa että fyysisesti ja oman itsensä kanssa elämistä.

– En ollut ikinä tavoitellut vapautta tietoisesti, vaan huomasin vasta jälkeenpäin, että sitähän minä olen tehnyt.

Kun Airaksinen ymmärsi, mitä oli tavoitellut elämässään, kirkastui myös ajatus elämän tarkoituksesta. Se on jokaiselle omanlaisensa, ja vaatii tietämystä siitä, millainen itse oikeasti on.

– Vanha viisaus on, että elämän tarkoitus on tulla sellaiseksi kuin on, eli toteuttaa itseään. Tulla ulkoisesti samanlaiseksi kuin on sisäisesti. Se on minusta aika hyvä ohje. Tule sellaiseksi kuin olet – ei, tule sellaiseksi kuin haluat olla, koska se on järjetön ohje.

Toinen hyvä ohje on paljon Airaksista vanhemmalta filosofilta, Herakleitokselta (noin 535-475 eaa.).

– Herakleitos sanoo hienosti, että mikä ihmisessä on, se koituu hänen kohtalokseen. Jos ihmisessä on pieni lätkänpelaaja sisällä, niin ihmisen kohtaloksi koituu olla lätkänpelaaja. Ja jos ei onnistu olemaan lätkänpelaaja, on se aika kurjaa, eikä koskaan pääse toteuttamaan itseään oikeasti.

