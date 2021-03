Taiteenkeräilijä Simo Kuntsin hankintoja ihmeteltiin 50 vuotta sitten, nyt kokoelma on jo kulttuuriaarre – Sticky Fingers ja Kekkosen omakuva ihastuttavat Vaasassa

Taidekeräilijä, konsuli Simo Kuntsi perusti vuonna 1970 nimeään kantavan taidesäätiön.

Kuntsi oli matkustellut paljon ja keräili ajankohtaista nykytaidetta. Aikalaiset eivät aina ymmärtäneet hankintoja. Kuntsin säätiön puheenjohtaja Markku Lumion mukaan aika on kuitenkin tuonut kokoelmalle arvostusta.

– Kun hän keräili -70–luvun taidetta, sitä eivät kaikki arvostaneet, mutta nyt on tullut perspektiiviä asioihin ja taide noussut uuteen arvoon, Lumio toteaa.

Tänä keväänä Kuntsin modernin taiteen museossa Vaasassa on esillä 140 teoksen näyttely säätiön kokoelmista.

Näyttelyssä on muun muassa Andy Warholdin Rolling Stones -levynkansi Sticky Fingers.

– Ja levyä voi kuunnella, naurahtaa Kuntsin säätiön asiamies Anne-Maj Salin.

Esillä on myös presidentti Urho Kekkosen omakuva.

– Kekkonen teki ensin originaalin, josta tehtiin litografioita ja niistä sitten vielä juliste. Yksi vuoden 1975 litografia löytyy täältä, Salin sanoo.

Aikansa uutta ja ajankohtaista

Anne-Maj Salinin mukaan Simo Kuntsi otti säätiön hallitukseen mukaan sekä taide- että talousosaamista, vaikka säilyttikin itsellään veto-oikeuden säätiön hankintoihin.

– 1970-luku oli hurja kausi, jolloin tämä kokoelma karttui. Kuntsilla oli [hankintoihin] veto-oikeus, mutta säätiön merkitys on ollut niissä suuri. Vuonna 1984, kun Simo Kuntsi kuoli, säätiö jatkoi kokoelman kartoittamista, Salin sanoo.

Taiteilija Kuutti Lavosen teoksia esillä Kuntsin säätiön näyttelyssä Vaasassa 2021. Antti Haavisto / Yle

Kuntsin kokoelmaan on hankittu alusta lähtien ajankohtaista, uutta taidetta. Salinin mukaan hankintoja ei ole tehty "varman päälle" vaan rohkeasti.

– Simo sanoi aina, että "jos nyt katsot teosta, etkä sitä ymmärrä, huomenna voi olla toisin", Salin muistaa.

Lumion mukaan Simo Kuntsi keräili ensin taidetta itsekseen, sitten Vaasan kauppaoppilaitokselle. Kuntsin modernin taiteen museo valmistui Vaasan kaupungin ja Kuntsin säätiön yhteishankkeena vuonna 2007.

– Tämä museo tehtiin kokoelmalle, joka piti siirtää pois kauppaoppilaitokselta. Tätä museota ei olisi ilman Kuntsin säätiötä, Salin sanoo.

Salin toteaa, että 1970-luvulla esimerkiksi lasten ja nuorten taidekasvatusta ei ollut siinä määrin kuin nyt. Alueteatterit ja aluemuseot toivat kulttuuria ihmisten luo. Samoin Kuntsin kokoelma Vaasan kauppaoppilaitoksella.

– Kuntsin kokoelma oli ensimmäinen, joka oli pysyvästi, julkisesti esillä, kun se oli Kauppaoppilaitoksella.

Taitelija Jukka Rusasen teos ja taustalla oikealla seinällä Kauko Lehtisen teoksia 1960-luvulta on esillä tämän kevään näyttelyssä Kuntsilla Vaasassa. Antti Haavisto / Yle

Ihmisten nähtävillä

Kuntsin kokoelmassa on noin 800 teosta, joista nyt esillä on 140. Salinin mukaan osa teoksista on sellaisia, joita ei ole ennen näyttelyissä ollut, osa on ollu harvoin ja osa niitä, jotka leimallisesti yhdistetään Kuntsiin.

Vuosi sitten Kuntsin kokoelmanäyttely avattiin Helsingin taidehallissa, mutta jo viikon aukiolon jälkeen se suljettiin koronarajoitusten takia.

Vaikka Vaasan näyttelyä koronaepidemia vaivaa yhä, toivotaan museon ovien pysyvän kuitenkin auki koko kevään. Kuntsin kokoelmat ovat esillä toukokuun loppuun asti.

– Saimme Helsingissä näyttelylle lisäaikaa kesällä, mutta täällä sitä ei järjestynyt, Lumio sanoo.

Markku Lumion mukaan Kuntsin säätiön periaate on, että kokoelman teokset ovat ihmisten nähtävillä.

– Meillä on sopimus, että joka kolmas vuosi täällä. Ja kun ei Vaasassa, niin muissa kaupungeissa.

