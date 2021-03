Tiukka sulku taltutti Euroopan pahimman koronakeskittymän – Portugalissa uusia tartuntoja vähemmän kuin Suomessa, nyt take away -kahvia saa jälleen juoda kadulla

Tiukka sulkutila julistettiin tammikuun puolivälissä. Tällä viikolla sitä on alettu purkaa.

LissabonPortugali nousi otsikoihin tammikuussa, kun viruksen ensimmäisestä aallosta hyvin selvinneestä maasta tuli Euroopan pahin koronakeskittymä.

Tartuntojen määrä alkoi nousta joulun jälkeen. Tammikuun lopussa noin 10 miljoonan asukkaan maassa rekisteröitiin pahimmillaan yli 16 000 tartuntaa päivässä. Samalla maa asetettiin tiukkaan sulkutilaan. Virukseen menehtyi lähes 300 ihmistä päivässä.

Pahimman tartuntapiikin aikaan koronan sairasti myös Lissabonissa pitkään asunut suomalainen Saara Helkala.

– Tajusin saaneeni viruksen, kun en haistanut enkä maistanut mitään. Yritin varata heti ajan testiin, mutta se ei ollutkaan niin helppoa.

Helkalan mukaan puhelinpalvelu oli ruuhkaantunut, eikä linja toiminut. Hän maksoi lopulta testin yksityisellä lääkäriasemalla, jossa positiivinen tulos varmistui.

Saara Helkala on joutunut nauttimaan aamukahvinsa kotona, kun korona sulki kahvilat. Tästä viikosta lähtien kahvin myyminen mukaan on jälleen sallittua. Maija Salmi / Yle

Helkala epäilee saaneensa tartunnan ravintolasta.

– Olin syömässä ystävieni kanssa ja ravintolan omistaja oli muutamaa päivää myöhemmin saanut positiivisen tuloksen. Ystäväni eivät kuitenkaan tartuntaa saaneet eli varmuutta tartunnan alkuperästä ei kuitenkaan ollut.

Helkala selvisi viruksesta lievillä oireilla, mutta sairaaloiden ruuhkautuminen sai hänetkin huolestumaan.

– Samaan aikaan televisiossa näytettiin kuvia sairaalan edustalla näkyneistä ambulansseista. Ambulanssijono oli pahimmillaan kymmenen tuntia, koska potilaita ei mahtunut enää sairaalaan.

Ylilääkäri: Emme olleet varautuneet

Ambulanssit seisoivat Lissabonin suurimman sairaalan Santa Marian edustalla.

Koronapotilaita on hoidettu viime keväästä lähtien myös sairaalan edustalla olevissa konteissa, joiden määrä jouduttiin tammikuussa lisäämään.

Sairaalan ylilääkäri Antonio Pais Lacerda kuvailee tilannetta tammikuun tartuntapiikin aikaan katastrofaaliseksi.

– Emme olleet varautuneet niin nopeaan eksponentiaaliseen kasvuun. Tehohoitopaikat olivat loppua kesken ja potilaita hoidettiin siksi myös ambulansseissa, Lacerda sanoo.

Lissabonin suurimmasta sairaalasta tehohoitopaikat olivat loppua kesken tammikuun lopussa. Sairaalan pihalla olevissa konteissa hoidetaan edelleen koronapotilaita. Maija Salmi / Yle

Portugali joutui pyytämään apua hoitohenkilökunnan puutteen vuoksi. Se saapui Lacerdan mukaan liian myöhään. Lopulta esimerkiksi Saksa lähetti lääkäreitä ja hoitajia Portugaliin. (siirryt toiseen palveluun)

– Potilaita jouduttiin siirtämään toisiin sairaaloihin. Apu saapui vasta, kun tilanne alkoi jo helpottaa.

Lacerdan mukaan tartunnat alkoivat levitä jouluna matkustamisen ja sukulaisvierailujen seurauksena.

– Helpommin tarttuvat virusmutaatiot tulivat ulkomailla matkustaneiden mukana. Noin 60 prosenttia sairaaloissa olevista on todettu brittimuunnos, Lacerda sanoo.

"Olemme palaamassa tilanteeseen, jossa olimme ennen joulua"

Ylilääkäri Pais Lacerda työskentelee osastolla, jossa hoidettiin pelkästään koronapotilaita.

Pahimmillaan sairaalaan tuotiin ylilääkärin mukaan satoja ihmisiä päivässä. Nyt määrä on laskenut muutamaan kymmeneen.

Uusien tartuntojen määrä on pudonnut kolmanneksella reilussa kuukaudessa. Uusia tartuntoja rekisteröidään päivittäin muutama sata, myös ilmaantuvuusluku eli tartuntojen määrä kahdelta viikolta 100 000 asukasta kohden on laskenut Portugalissa alle sataan. Suomessa koko maan ilmaantuvuusluku oli keskiviikkona 166.

Pais Lacerdan mukaan osastoa muokataan jälleen myös muiden potilaiden tarpeisiin.

– Olemme palaamassa tilanteeseen, jossa olimme ennen joulua. Tilanteesta ovat kärsineet myös esimerkiksi leikkausjonossa olevat, nyt voimme alkaa hoitaa myös heitä.

Sairaalan ylilääkäri Antonio Pais Lacerda on huolissaan nopeasti leviävistä virusmuunnoksista. Maija Salmi / Yle

Ylilääkäri kiittelee tilanteen nopeasta paranemisesta tiukkoja rajoituksia. Portugalissa alkoi tiukka sulkutila tammikuun alussa jo ennen kuin maassa rekisteröitiin ennätysmäärä tartuntoja.

– Sosiaalisten kontaktien määrän rajoittaminen on ainoa keino, jolla on todellista vaikutusta. Lisäksi maskipakko ja varhainen puuttuminen olivat avainasemassa.

Ylilääkäri toivoo, että matkustusrajoitukset Brasiliaan ja Britanniaan säilyvät. Hän pitää suurena uhkana esimerkiksi Brasiliassa leviävää virusmuunnosta, jota on jo tavattu Portugalissa.

– Uudet variantit leviävät nopeammin, siksi sosiaalisten kontaktien lisääminen voi muuttaa tilanteen jälleen nopeasti huonoon suuntaan.

Matkustusrajoitukset säilyvät

Saara Helkala on elänyt Lissabonissa koko tiukan sulkutilan ajan.

Kiellettyä on ollut esimerkiksi poistua 1,5 kilometrin päästä kodista ja välttämättömiä kauppoja lukuun ottamatta kaikki on ollut kiinni.

– Ruokaa on saanut tilata ja hakea kotiinkuljetuksella, mutta esimerkiksi juomien myyminen ulos asiakkaan mukaan on ollut ravintoloista ja kahviloista kiellettyä. Tällä on haluttu välttää ihmisten kokoontuminen ravintoloiden ja kahviloiden edustoille.

Myös koulut, teatterit ja kuntosalit ovat olleet kiinni ja maassa on voimassa monen muun Euroopan maan tapaan yöllinen ulkonaliikkumiskielto.

– Arki on ollut sitä, että olen käynyt kerran päivässä aamulenkillä ja muuten olen pysytellyt kotona, Helkala sanoo.

Tiukan sulun aikana Saara Helkala kertoo käyneensä ulkona kerran päivässä. Maija Salmi / Yle

Nyt arkeen on luvassa uusia vapauksia.

Portugalin pääministeri António Costa ilmoitti viime viikolla, että rajoituksia aletaan höllentää pikku hiljaa. Tällä viikolla avautuivat (siirryt toiseen palveluun) koulut, nyt myös aamukahvin saa tilattua mukaan kahvilasta.

Aiemmin ravintolat ja kahvilat saivat myydä ainoastaan noutoruokaa, mutta juomien myyminen oli kiellettyä.

Portugalin ja naapurimaa Espanjan raja pysyy suljettuna ainakin huhtikuun alkuun asti. Ulkomailta Portugaliin matkustavilta vaaditaan negatiivinen koronatesti.

Ainakin toisen rokoteannoksen on Portugalissa saanut noin miljoona ihmistä. Maa on toistaiseksi keskeyttänyt rokottamisen Astra Zenecan rokotteella monien muiden EU-maiden tapaan.

