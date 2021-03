Elinkeinoministeri Lintilä Vaasan akkutehdas-neuvotteluista: "Nyt ollaan huomattavasti perusteellisemmassa asemassa kuin Teslan ja Northvoltin kanssa"

Saako Vaasa vihdoinkin akkutehtaan ja minkä yhtiön investointia kaupunki tällä kertaa havittelee?

Vastauksia joudutaan odottamaan huhtikuulle asti.

Vaasan kaupunginjohtaja Tomas Häyry ja elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) ovat asiasta yhtä vähäsanaisia.

Julkisuuteen on kuitenkin tihkunut tieto salassapidettävästä aiesopimuksesta, jonka vuoksi kaupunginhallitus järjesti ylimääräisen kokouksen perjantaina 12. maaliskuuta.

Lintilä kertoo, että askelmerkit ovat vahvana selvillä, mutta neuvottelukumppanista hän ei paljasta mitään.

– Meillä on neuvottelut erittäin hyvällä tolalla ja ollaan verrattain pitkällä, Lintilä toteaa.

Tiedossa on, että Vaasa kiinnostaa yksityistä pörssiyhtiötä ja kaupunki hyväksyi aiesopimuksen lisäksi myös tonttivarauksen, joka liittyy akkutehdashankkeeseen. Asiasta kertoi ensimmäisenä Vasabladet (siirryt toiseen palveluun).

– Asia on tällä hetkellä liikesalaisuuden piirissä. Koska vastapuolella on yksityinen pörssiyhtiö, joka joutuu seuraamaan pörssijulkistuksen aikatauluja, tässä menee vielä vähän aikaa, ennen kuin voimme kertoa mistä on kysymys, Vaasan kaupunginjohtaja Häyry kommentoi Ylelle.

Lintilä puolestaan muistuttaa, että akkutehdas on laaja käsite, jonka sisään mahtuu monenlaista toimijaa.

– Tämä tuntuu olevan hukassa. Ei ole tiettyä yhtä akkutehdasta, vaan voi olla eri tyyppisiä, riipuen investoijasta ja heidän tarpeeestaan, Lintilä pyörittelee.

Vaasa havitellut akkutehdasta jo pitkään

Vaasa on kisannut akkutehtaista jo pitkään.

Kaupunki havitteli Teslan miljardiluokan tehdasta, joka meni Berliinille. Työ- ja elinkeinoministeriö tarjosi Suomesta ensisijaisesti Vaasaa Teslalle sijainniksi, mikä puolestaan aiheutti närää Kotkan-Haminan seudulla.

Myös Northvoltin suuri akkutehdas meni sivu suun, kun yhtiö päätti rakentaa tehtaansa Ruotsiin.

Northvoltin tehtaan sijoituspaikasta kilpaili kymmenen paikkakuntaa, Suomesta mukana olivat jälleen Vaasa ja Kotkan-Haminan seutu.

– Nyt ollaan aivan eri asteella kuin Teslan ja Northvoltin kanssa. Tilanne ei koskaan mennyt syvälle tarkempaan tarkasteluun, nyt ollaan huomattavasti perusteellisemmassa asemassa, Lintilä kertoo.

Liittyykö asiaan mitenkään Suomen valtion omistama Malmijalostus, joka pari vuotta sitten ilmoitti, että se suunnittelee avaavansa Suomeen kaksi tehdasta, jotka valmistaisivat muun muassa sähköautojen litiumakuissa tarvittavia materiaaleja?

– Heillä on oma roolinsa investointineuvotteluissa. He voivat olla mukana yhtenä toimijana, koska heillä on asiantuntemusta. Se, kuka varsinainen toimija on, kuuluu liikesalaisuuden piiriin. Eiköhän kohta ole informoitavaa, kuittaa Lintilä, joka oli perustamassa Suomen Malmijalostusta.

Vaasan kaupunki tiedottaa yhdessä muiden toimijoiden kanssa asiasta 19. huhtikuuta eli reilun kuukauden päästä. Häyryn mukaan asia on suuruusluokaltaan iso.

Lintilä puolestaan toteaa yleisellä tasolla, että akkutehtaiden investoinneissa puhutaan yleensä isoista rahoista, jopa miljardi-investoinneista.

– Tämä on erittäin iso ja tärkeä asia Vaasalle, Häyry kuvaa.

Jos neuvottelut menevät toivotusti, Lintilä ja Häyry toteavat, että rakentaminen voisi alkaa jo 2021.

