Eduskuntapuolueet haluavat lisää suomalaisia kriisinhallintajoukkoja Afrikkaan – mantereen epävakaus voi kasvaa ja heijastua Suomeen

Suomen osallistuminen kriisinhallintaan on vähentynyt, ja tämä suunta on eduskunnan mielestä käännettävä.

Kriisinhallinnan operaatioista yhä suurempia osa on Afrikassa, ja myös Suomen olisi lisättävä osallistumistaan Afrikassa, eduskuntapuolueet linjaavat.

Hallitus- ja oppositiopuolueet ovat arvioineet suomalaisten sotilaiden ja siviilityöntekijöiden osallistumista kriisinhallintaan yhteisessä mietinnössään (siirryt toiseen palveluun).

Kaikkien puolueiden yhteistyöllä haetaan yhteistä näkemystä, joka ulottuu vaalikausia yli. Työtä johti ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr.) valtiosihteeri Johanna Sumuvuori ( vihr.).

Suomi on perinteisesti painottanut, että se osallistuu tehtäviin, joissa Euroopan lähiympäristöstä yritetään tehdä turvallisempi. Lähiympäristön kriisinhallintaan osallistuminen säilyy keskeisenä, puolueet haluavat.

Suomalaisia sotilaita ja siviilejä on tälläkin hetkellä eniten Lähi-idässä, missä Suomi osallistuu konfliktien ratkaisemiseen esimerkiksi Libanonin, Irakin ja Afganistanin operaatioissa. Näistä Libanonin tehtävät ovat YK:n lipun alla, Irakin OIR-operaatio kansainvälisen, Yhdysvaltojen johtaman liittouman ja Afganistanin operaatiota johtaa Nato.

Kansainvälisesti painopiste on kuitenkin siirtynyt Afrikkaan, missä konflikteja on paljon. YK:n 13 operaatiosta 8 on Afrikassa, EU:n 15 operaatiosta 8.

Suomen sotilaista alle kymmenesosa on mukana Afrikassa, siviilikriisinhallinnan työntekijöistä joka viides. Suomalaisia on Malissa ja Somaliassa EU:n ja YK:n tehtävissä.

Afrikassa on myös suuri mahdollisuus siihen, että ongelmia syntyy lisää. Suomen mietinnössä riskitekijöinä pidetään ilmastonmuutosta, väestönkasvua, huonoa hallintoa, näköalattomuutta, muuttoliikettä ja terrorismia.

Afrikan mantereen konfliktit heijastuvat Suomeen ja Eurooppaan. Samoja kehityskulkuja hallitus kuvasi viime vuonna julkistamassaan ulko- ja turvallisuuspoliittisessa selonteossa.

Suomalaisia joukkoja on nyt maailmalla harvinaisen vähän

Suomesta on vaivihkaa tullut entinen rauhanturvaamisen suurvalta. Sotilaiden osallistuminen kriisinhallintaan on vähentynyt. Tämän alamäen eduskunta haluaa pysäyttää niin, ettei sotilaiden määrä ja kriisinhallintaan käytettävä rahamäärä enää laske.

Nyt suomalaisia sotilaita on maailmalla vain 360, vähiten sitten 70-luvun, lukuunottamatta vuotta 2011. Siviilitehtävissä on 150 henkilöä. Vuosituhannen alussa suomalaisia sotilaita oli operaatiossa jopa 2000.

Samaan aikaan naisten määrä pitäisi saada nousemaan. Siviilitehtävissä suomalaisnaisia on mietinnön mukaan kansainvälisesti vertaillen paljon, noin 40 prosenttia, mutta naisten ja miesten suhde tulisi olla puolet molempia. Sotilaina naisia on vain muutama prosentti.

Tehtävien luonne on muuttunut. Suomelta toivotaan usein erikoisosaamista. Sen tarjoaminen taas tulee kalliimmaksi kuin tavallisten joukkojen lähettäminen.

Myös olosuhteet ovat usein vaikeampia kuin ennen. Mietinnössä niiden kuvataan olevan usein sisällissodan kaltaisia, jossa ongelmia on monenlaisia ja esimerkiksi aseistettuja joukkoja on useampia.

