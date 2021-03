Elokuvaohjaaja Rauni Mollberg puhalsi tupakansavua lapsen silmiin, jotta elokuvasta tuli sellainen kuin hän halusi

Elokuvaohjaaja Veikko Aaltonen, 65, on tarttunut ristiriitaiseen aiheeseen. Hän on nostanut esiin elokuvaohjaaja ja akateemikko Rauni “Molle” Mollbergin (1929–2007) lähes 15 vuotta tämän kuoleman jälkeen. Työn tuloksena on syntynyt dokumenttielokuva Dinosaurus. Siihen on haastateltu Mollbergin entisiä työntekijöitä, yhteistyökumppaneita, elokuvatutkijoita ja nykyohjaajia.

Aaltonen on yksi elokuvan “kokemusasiantuntijoista” sillä hän työskenteli Mollbergin kanssa seitsemän vuotta ennen kuin alkoi tehdä omia elokuvia. Aaltonen tunnetaan parhaiten elokuvista Tuhlaajapoika, Isä meidän ja Rakkaudella, Maire.

Näyttelijätaustainen Mollberg oli Aaltosen mukaan yksi “kotimaisen ja eurooppalaisen elokuvan suurista ohjaajista”. Esikoiselokuva Maa on syntinen laulu (1973) veti aikoinaan hieman yli 700 000 katsojaa elokuvateattereihin, ja elokuva herätti huomiota naturalistisella ihmiskuvauksellaan erityisesti ulkomailla.

Aaltonen suunnitteli Mollbergista dokumenttielokuvaa jo tämän eläessä, mutta historiankirjoitukselle tekee hyvää, että elokuva on tehty vasta nyt. Sitä ei voi olla katsomatta #metoo-liikkeen ja intersektionaalisen feminismin näkökulmasta, vaikka kumpikaan ei ole ollut Aaltosen perimmäinen motiivi elokuvalle. Intersektionaalisessa feminismissä on kyse siitä, miten epätasa-arvoa voidaan tunnistaa ja purkaa.

Rauni Mollbergin elokuvastudio oli entisessä kansakoulussa Vesilahdella. Hän myös asui siellä. Kuva vuodelta 1980. Arja Lento / Yle

Mollbergin eläessä aika ei ollut vielä kypsä epätasa-arvon purkamiselle, mutta Aaltonen on halunnut näyttää Mollbergin taiteilijuuden lisäksi myös ohjaajan pimeän puolen. Dinosaurus-elokuvan perusteella Mollberg vaikuttaa sosiopaatilta.

– Mollberg vaati itseltään ja muilta taiteen tekemisessä kaiken. Hän haavoitti siinä itseään ja muita, Aaltonen sanoo.

Hän puhuu yhä käynnissä olevasta keskustelusta vallan käytöstä elokuvan teossa.

– Se tuli osaksi tätä elokuvaa, koska en halunnut peittää sitä. Se on osa Mollbergia ja hänen aikaansa, Aaltonen sanoo.

Mollberg suhtautui nuoreen Aaltoseen hyvin, mutta Aaltonen huomasi pian, että Mollberg kiusasi ihmisiä.

– Hän pystyi nöyryyttämään muita, jos hän halusi.

Dinosaurus-dokumenttielokuvan valovoimaiseksi tähdeksi nousee Taideteollisen korkeakoulun entinen elokuvauksen professori, elokuvaaja Esa Vuorinen. Hän summaa Mollbergin näin:

– “Molle” sattui olemaan aivan uskomattoman paskamainen ihminen.

“Mä raiskaan sut”

Kotimaisen elokuvaohjaajan työmetodeja kyseenalaistettiin julkisuudessa viimeksi, kun Yle kertoi kolme vuotta sitten Aku Louhimiehen poikkeuksellisesta vallankäytöstä elokuvanteossa. Louhimies kiisti väitteet.

Lue juttu täältä: Tuntematon ohjaaja – Elokuvatähdet kertovat Aku Louhimiehen poikkeuksellisesta vallankäytöstä: Hän alistaa ja nöyryyttää ihmisiä

Louhimies on yksi Mollberg-dokumenttielokuvan ohjaajahaastateltavista. Mollberg käytti elokuvissaan paljon amatöörinäyttelijöitä.

– Siinä on suuri ero, tehdäänkö töitä ammattilaisten vai amatöörien kanssa, vaikka lopputuloksen pitäisi näyttää samalta. Se perustuu aina sopimukseen ja luottamukseen. Tämä on se mihin pyritään ja nämä ovat keinot, Louhimies kertoo dokumenttielokuvassa.

Mollberg käytti amatöörinäyttelijöitä elokuvassa Maa on syntinen laulu. Pääroolin sai Maritta Viitamäki. Kuva vuodelta 1972–1973. Yle Kuvapalvelu

Mollberg tuli tunnetuksi julmuudestaan elokuvan teossa, dokumentti paljastaa. Hän ei jättänyt mitään keinoa käyttämättä saavuttaakseen päämääränsä.

Lehmä poikii Maa on syntinen laulu -elokuvassa, mutta vasikka on väärinpäin, ja se pitää pilkkoa lehmän synnytyskanavassa. Mollbergille ei käynyt fiktio. Vasikka piti leikata kappaleiksi elokuvassa oikeasti, vaikka isäntä ja emäntä väänsivät itkua, ja elokuvan työryhmä oli kauhuissaan.

Kun tosielämässä hiljan äitinsä menettänyt lapsinäyttelijä piti saada itkemään kuvauksissa, Mollberg käytti lapsen menetystä hyväkseen, ja kaivoi tästä surun esiin äidin kuolemalla. Toisessa kohtauksessa Mollberg puhalsi tupakansavua lapsen silmiin, jotta sai tämän itkuisen näköiseksi.

Dinosaurus-dokumenttielokuvan ohjannut Aaltonen aloitti työt Mollbergin kanssa 1970-luvun lopussa, ja ensimmäinen pitkä elokuva oli Milka. Se kuvattiin vuonna 1980. Aaltonen oli silloin 24-vuotias. Milkassa on paljon alastomuutta.

Elokuvan pääosaan koekuvattiin lukuisia nuoria naisia pohjoisessa, ja dokumenttielokuvassa on kohtaus, jossa Mollberg pyytää erästä heistä riisumaan paitansa kameralle. Kohtaus on niin tökerö, loukkaava ja kiusallinen, että sitä katsoo nyt korvat punaisina.

Koekuvaus on poimittu videomateriaaleista, jotka elokuvantekijä Hannu Peltomaa pelasti roskalavalta Mollbergin kuoleman jälkeen.

Aaltonen kertoo, ettei hän itse ollut mukana Milkan koekuvauksissa.

– Olin yllättynyt, kun löysin tämän videopätkän. Se tuntuu nyt hirveältä. Siinä kuuluu, miten tökerö Mollberg on, Aaltonen sanoo.

Veikko Aaltosen dokumenttielokuva Dinosaurus kertoo elokuvaohjaaja Rauni Mollbergista. Arja Lento / Yle

Dinosaurus-dokumentissa on toinen kiusallinen kohtaus. Se on vuonna 1994 ensi-iltansa saaneen Paratiisin lapset -elokuvan koekuvauksista. Siinä Mollberg käy naisnäyttelijän kanssa seuraavan keskustelun:

Mollberg näyttelijälle: “Kävele tänne päin”.

Mollberg kuvaajalle: “Kuvaa sen kasvoja” (jonka jälkeen Mollberg yrittää nipistää näyttelijää rinnasta).

Näyttelijä: “Älä koske”.

Mollberg: “Kosken minä. Mä raiskaan sut. Mä olen kova tyyppi”.

Näyttelijä: “Pyh. Tommonen mies. Sä olet niin herkkä, ettet sä pysty raiskaamaan...”.

Aaltonen perustelee videolta löytyneen kohtauksen mukaan ottamista dokumenttielokuvaan näin:

– Vaikka se on pelkkä heitto, eikä todellinen uhkaus, se osoittaa sitä miehistä vallan tunnetta, mikä Mollbergilla on ollut, Aaltonen sanoo.

Mollbergin Tuntematon sotilas kuvattiin vuonna 1984–1985. Yle Kuvapalvelu

Ura romahti Milkan jälkeen

Aaltosen ohjaama dokumenttielokuva käy läpi Mollbergin ristiriitaisen persoonan lisäksi tämän uraa. Teatterissa näyttelijänä aloittanut Mollberg työskenteli Ylen televisioteatterin ohjaajana ennen kuin teki ensimmäisen elokuvansa lappilaiskirjailija Timo K. Mukan romaanista Maa on syntinen laulu.

Televisioteatterissa Mollberg oli herättänyt ohjaajana huomiota realistisilla kansankuvauksillaan tv-elokuvissa Lapsuuteni (1967) ja Tehtaan varjossa (1969).

Aaltosen dokumenttielokuvassa eniten tilaa saa Mollbergin Tuntematon sotilas, jota Aaltonen oli käsikirjoittamassa. Hän työskenteli myös elokuvan apulaisohjaajana.

Tuntemattoman sotilaan ohjaamista pidetään yhä kotimaisen elokuvan painavimpana tekona. On erikoista, ettei Mollbergin Tuntematon ole noussut kuitenkaan samanlaiseksi klassikoksi kuin Edvin Laineen versio samasta aiheesta.

– Meillä on tietty myyttinen käsitys sodasta, eikä Mollbergin näkemys sovi siihen, koska Mollbergin Tuntematon ei kerro isänmaallisesti Suomen pienen kansan taistelusta vaan nuorista pojista, jotka on vetäisty keskelle helvettiä, Aaltonen sanoo.

Dokumenttielokuvassa näyttelijät kertovat, miten tunteet kuumenivat tämän tästä Tuntemattoman kuvauksissa Vekaranjärven sotilasalueella.

– Mollberg vaati niin paljon. Se oli todella rankkaa monelle työryhmässä sekä näyttelijöille, joista osa oli amatöörejä, Aaltonen kertoo.

Mollbergin Tuntematon keräsi lähes 600 000 katsojaa, ja sitä seurannut Milka veti elokuvateattereihin vielä yli 260 000 katsojaa, mutta sen jälkeen Mollbergin ura elokuvaohjaajana romahti.

Vuonna 1990 ensi-iltansa saanut, Petsamoon sijoittunut elokuva Ystävät, toverit sai enää vajaat 40 000 katsojaa. Yleisökato oli niin poikkeuksellinen, että asiaa puitiin Ylen tv-uutisia myöten. Viimeiseksi jäänyt komediaelokuva Paratiisin lapset (1994) oli sekin floppi. Katsojia kertyi muutama tuhat.

Veikko Aaltonen ohjasi dokumenttielokuvan Rauni Mollbergista. Kuva otettu Bufo-tuotantoyhtiössä vuonna 2021. Antti Haanpää / Yle

