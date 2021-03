Supon tutkija A-studiossa: Etätyö lisännyt verkkovakoilua – "Kaikkia tietoturvaratkaisuja ei ole mietitty ihan täydellisesti"

Suojelupoliisin mukaan ulkomaiset tiedustelupalvelut ovat lisänneet verkossa tapahtuvaa vakoilua pandemian aikana. Supon erikoistutkijan Veli-Pekka Kivimäen mukaan kohteiden määrä verkossa on lisääntynyt muun muassa etätyön myötä.

– Kaikkia tietoturvaratkaisuja ei ole välttämättä mietitty ihan täydellisesti, kun näitä toimintoja on siirretty etätyöhön, Kivimäki sanoi tiistaina A-studiossa.

Pandemiasta johtuvat matkustusrajoitukset ovat Kivimäen mukaan rajoittaneet perinteistä henkilötiedustelua.

– Sitten kohteita etsitään sieltä verkosta myös aktiivisemmin, Kivimäki jatkoi.

Kivimäen mukaan vieraiden valtioiden edustajia voi kiinnostaa esimerkiksi Suomen poliittinen päätöksenteko tai tuotekehitystieto.

– Kaikennäköistä yritystä on, mutta en voi tarkemmin mennä siihen, mitä on viety, Kivimäki totesi.

Etätyö tuonut uusia riskejä

Tietoturvayhtiö F-Securen tutkimusjohtaja Mikko Hyppösen mukaan koronapandemian myötä yleistynyt etätyö on tuonut mukanaan paljon uusia tietoturvariskejä. Esimerkiksi yritysten tiedostopalvelimia löytyy nyt enemmän julkisesta verkosta kuin ennen pandemiaa.

– Kun kaikilla ei ollut sellaisia laitteita, joilla pystyi ottamaan etäyhteyksiä suojattujen verkkojen kautta, niin yritysten on ollut pakko tehdä kompromisseja, Hyppönen muisteli vuoden takaista nopeaa harppausta etätyöhön.

Hyppösen mukaan tiedustelussa ja vakoilussa on tapahtunut suoranainen mullistus.

– Tieto oli ennen fyysistä. Se oli jossain tietyssä paikassa. Sinne piti mennä, jotta sen pystyi varastamaan. Nykypäivänähän tieto on täysin virtuaalista. Se on dataa ja se on meidän tietokoneilla, Hyppönen selitti.

Verkkorikollisuutta paljon myös Suomessa

Supo julkaisi viime viikolla tiedotteen (siirryt toiseen palveluun), jossa se kertoi ulkomaisten tiedustelupalveluiden käyttäneen kymmenien suomalaisten yritysten ja yksityishenkilöiden verkkoreitittimiä kybervakoiluun.

Supon erikoistutkija Kivimäki huomautti A-studiossa, että valtiollisia toimijoita todennäköisempi uhka on kuitenkin verkkorikollisuus.

– Se on ehkä enemmänkin se uhkaprofiili, jota yksittäisen kansalaisenkin pitäisi tässä miettiä. Niitä laitteita pitää suojata ihan senkin takia, että niitä ei rikolliset pääse käyttämään hyväkseen.

