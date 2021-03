Sairaanhoitajaopiskelijoiden työharjoittelut keskeytyksissä Savonlinnassa – parin kuukauden katkos uhkaa viivästyttää joidenkin opiskelijoiden valmistumista

Aukusti Määttäsen sairaanhoitajaopinnot ovat loppusuoralla. Opinnäytetyön on tarkoitus valmistua maaliskuun loppuun mennessä.

Esa Huuhko / Yle

– Harjoittelut ovat jo monta kertaa menneet uusiksi, ja sitten on aina tullut kylmää vettä niskaan.

Korona on sotkenut Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa sairaanhoitajaksi opiskelevan Aukusti Määttäsen työharjoitteluja.

Sairaanhoitajaopiskelijoiden työharjoitteluiden keskeytyminen uhkaa viivästyttää joidenkin opiskelijoiden valmistumista Savonlinnan seudulla. Harjoittelut keskeytyivät kahden koronaryppään takia tammikuun loppupuolella.

Opiskelijoille räätälöidään nyt yksilöllisiä ratkaisuja opintojen loppuun saattamiseksi.

Määttäsenkin valmistuminen on ollut vaakalaudalla. Hänen onnekseen on koitumassa kesätyöpaikka Savonlinnan keskussairaalan tehovalvonnassa viime kesältä.

– Koulu on ollut tosi aktiivinen valmistumisen järjestelemisessä. Viimekesäisellä sairaanhoitajan sijaisuudellani pystyn näillä näkymin hyväksilukemaan harjoitteluja.

Xamkin hyvinvoinnin koulutusalajohtaja Katri Ryttyläinen-Korhonen kertoo koulun pyrkivän järjestämään vajaaksi jäävät harjoittelut niin, että opiskelijoiden valmistuminen ei viivästyisi. Tiukimmassa tilanteessa on neljä lähikuukausina valmistuvaa opiskelijaa.

– Heidän kanssaan olemme tehneet hyvin yksilölliset suunnitelmat siitä, miten he saavat suoritettua opintonsa loppuun.

Valmistuvien opiskelijoiden lisäksi opinnoissaan pitkällä olevat ja syventäviä harjoitteluja tekevät opiskelijat tuskastelevat pitkää harjoittelutaukoa.

Xamkin hyvinvoinnin koulutusalajohtaja Katri Ryttyläinen-Korhonen kertoo, että valmistuville opiskelijoille räätälöidään nyt yksilöllisiä ratkaisuja opintojen loppuun saattamiseksi. Esa Huuhko / Yle

Paljon muutoksia ja luopumisen tuskaa

Määttäsen suunnitelmat ovat muuttuneet alituiseen, ja hän on joutunut luopumaan kiinnostavasta harjoittelupaikasta. Alun perin hänen piti aloittaa sydänosaston harjoittelulla.

– Sitä venkslattiin useampaan kertaan, ja lopulta se jäi pois.

Määttäsellä oli sovittuna maaliskuulle kahteen osaan jaettu harjoittelu. Hän kävi helmikuussa tutustumassa työharjoittelupaikkaansa, mutta harjoittelu ei ehtinyt alkaa koronarajoitusten takia.

– Tarkoitus oli, että harjoittelut päihdekuntoutuskeskuksessa ja A-klinikalla olisivat menneet puoliksi. Nyt näyttää siltä, että toisessa niistä en ehdi olla kovin pitkää aikaa, Määttänen harmittelee.

Itä-Savon sairaanhoitopiirin hallintoylihoitaja Maijaterttu Tiainen perustelee parin kuukauden keskeytystä tammikuun lopussa roihahtaneilla koronaryppäillä ja valtakunnallisella sulkutilalla.

Toinen tartuntaketjuista liittyi opiskelijailtaan ja toinen Helsingin ja Savonlinnan väliseen bussimatkaan. Koronaryppäiden takia Itä-Savo ajautui koronavirusepidemian kiihtymisvaiheeseen helmikuun alussa. Ainakin maaliskuisen sulkutilan ajan Savonlinnan seutu on lukittuna kiihtymisvaiheeseen valtakunnallisesti pahentuneen koronatilanteen takia.

Tiainen kuvailee opiskelijoihin liittyvää Xamkin ketjua mittavaksi. Tartuntaketju sai alkunsa opiskelijaillasta ravintolassa.

– Siinä oli 30–40 tartunnan saanutta xamkilaista ja kolmisensataa altistunutta, Tiainen sanoo.

Alueelliset erot kummastuttavat opiskelijoita

Koronaryppäiden laannuttua harjoitteluiden piti jatkua maaliskuun toisella viikolla, mutta kolmen viikon sulkutila pidentää nyt katkosta ainakin 28. maaliskuuta asti.

Aukusti Määttänen sanoo ymmärtävänsä opiskelijaillasta johtuneen tartuntaketjun aiheuttaman harjoittelukatkoksen, mutta ihmettelee keskeytyksen jatkamista maaliskuussa. Savonlinnan seudulla on ollut viime viikot maltillinen koronatilanne.

– Sitä kritisoin, että mielestäni rauhallisempina hetkinä olisi pystynyt järjestämään harjoittelun.

Itä-Savon sairaanhoitopiiri Sosteri päätyi tiukempiin rajoituksiin kuin muualla Suomessa.

– Kiihtymisvaiheeseen liittyy se, että korkeakoulut ovat etäopetuksessa, ja meidän oli jatkettava opiskelijoiden työharjoitteluiden keskeytystä, Maijaterttu Tiainen sanoo.

Esa Huuhko / Yle

Aukusti Määttänen sanoo opiskelijoiden kummastelevan alueellisia eroja. Esimerkiksi Mikkelissä sairaanhoitajaopiskelijoiden harjoittelut pyörivät sulkutilasta huolimatta.

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän Essoten pandemiatyöryhmä linjasi jo viime keväänä, että opiskelijoiden harjoittelujaksoja ei keskeytetä. Opiskelijat eivät kuitenkaan hoida koronapotilaita.

Essoten opetusylihoitajaa sijaistava kouluttaja Pirkko Liljegren sanoo, että opiskelijoita on koronan takia jouduttu sijoittamaan uudelleen, mutta työharjoitteluja ei ole missään vaiheessa keskeytetty.

– Mikkelin keskussairaalassa on ollut osastoja koronan kourissa. Silloin harjoitteluihin on tehty nopeita muutoksia, Liljegren sanoo.

Liljegren sanoo harjoittelujärjestelyjen ja opiskelijaohjauksen vaatineen Essotessa lisäponnisteluja ja opiskelijoilta joustoa.

– Tässä on joutunut valitsemaan aina vähiten huonoimman vaihtoehdon, hän sanoo.

Vaasassa sote-alan harjoittelut keskeytyneet kolmesti

Vaasassa sote-alan opiskelijoiden työharjoitteluja on jouduttu keskeyttämään kolme kertaa menneen vuoden aikana. Vaasan ammattikorkeakoulun rehtori Kati Komulainen kertoo, että viimeksi helmikuussa harjoittelut olivat jäissä pari viikkoa koronan takia.

Viime syksynä keskeytys kesti useita viikkoja Vaasan painiessa pahan koronatilanteen kourissa.

– Silloin harjoitteluihin tuli pitkä katkos ja sairaanhoitajaopiskelijat joutuivat siirtymään työharjoitteluun esimerkiksi Tampereelle tai Helsinkiin, Komulainen sanoo.

Vaasassa harjoittelukatkos jouduttiin tekemään myös viime keväänä huhtikuussa. Kati Komulainen sanoo työharjoitteluiden olevan sairaanhoitopiireille tulevaisuuden rekrytointeja.

Itä-Savon sairaanhoitopiirin hallintoylihoitaja Maijaterttu Tiainen muistuttaa, että viime vuonna Sosteri ei keskeyttänyt yhtään työharjoittelua koronan takia.

– Muualla Suomessa keskeytyksiä jouduttiin tekemään paljonkin. Me olemme nyt ensimmäistä kertaa tässä tilanteessa.

Opiskelijat tärkeä osa työvoimaa

Normaalitilanteessa Savonlinnan seudulla olisi tällä hetkellä yli 40 sairaanhoitajaopiskelijaa eri pituisilla työharjoittelujaksoilla.

Xamkin hyvinvoinnin koulutusalajohtaja Katri Ryttyläinen-Korhonen sanoo sairaanhoitajaopiskelijoiden tarvitsevan tietyn määrän opintopisteitä voidakseen toimia sijaisina.

– Heillä pitää olla 140 opintopistettä, että he voivat tehdä sairaanhoitajan sijaisuuksia.

Ryttyläinen-Korhonen kertoo, että sairaanhoitajaopiskelijoilla opinnoista on yksi kolmasosa työelämäharjoittelua. Koulussa lähiopetuksena toteutettava simulaatio-opetus on lisääntynyt.

– Hoitotyössä jopa 40 prosenttia opetuksesta voi olla sitä.

Simulaatio-opetus on lisääntynyt sairaanhoitajaopinnoissa. Xamkin Savonlinnan kampuksella simulaatio-opetusta järjestetään pienryhmissä. Esa Huuhko / Yle

Aukusti Määttäsellekin simulaatio-opetus on tullut tutuksi. Hän pitää opetustapaa kehittävänä.

– Simulaatiossa opettaja antaa tilanteen ja sen mukaan toimitaan. Siinä on nukke, joka puhuu opettajan suulla, ja kamerat on suunnattuna simulaatioluokkaan. Tilanteen jälkeen on palautteiden ja vertaisarvion vuoro.

Sosteri on Savonlinnan seudun suurin työllistäjä, ja sote-alan työntekijöille on iso tarve. Työharjoitteluiden lisäksi opiskelijoiden palkkaaminen lyhytaikaisiksi sijaisiksi on kuitenkin tällä hetkellä estynyt.

– Toivomme kovasti, että pystymme tämän sulkutilan jälkeen heti ottamaan opiskelijat työharjoitteluun ja tukemaan opintopisteiden kertymistä. Meillä on kesäsijaisuuksien haku käynnissä, Maijaterttu Tiainen sanoo.

Aukusti Määttänen arvelee parin kuukauden harjoittelukatkoksen vaikeuttavan kesäsijaisten saamista Savonlinnaan.

– Tällä hetkellä henkilökunta on varmasti tiukoilla ja työntekijät joutuvat joustamaan, kun opiskelijoita ei saa rekrytoida.

Valmistumisen vaikutus palkkaan motivoi

Määttänen aloitti sairaanhoitajaopinnot Xamkin Savonlinnan kampuksella vuoden 2018 alussa. Opinnot ovat loppusuoralla, ja parityönä tekeillä olevan opinnäytetyön suonensisäisestä nestehoidosta on tarkoitus valmistua tämän kuun loppuun mennessä.

Määttänen sanoo olevansa optimisti ja uskoo valmistuvansa ajallaan kesään mennessä. Motivaattoreina toimivat halu päästä elämässä eteenpäin ja valmistumisen vaikutukset palkkaan.

– Laskeskelin, että kesällä ero valmistuneen ja sijaisen palkassa on 500 euroa, hän sanoo.

Määttänen toivoo, että harjoitteluja ei enää peruttaisi.

– Toivon, että Sosteri ottaisi mallia, miten muissa sairaanhoitopiireissä on sairaanhoitajaopiskelijoiden harjoittelut järjestetty.

