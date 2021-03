Hovioikeus hylkäsi kokoomuksen ex-puoluesihteeri Harri Jaskarin vanhaa paritustutkintaa selvittäneen poliisin syytteet

Helsingin hovioikeus on hylännyt syytteet jutussa, joka liittyy kokoomuksen entisen puoluesihteerin, Harri Jaskarin, vanhaan rikostutkintaan.

Helsingin hovioikeus on hylännyt Helsingin poliisilaitoksen rikoskomisariona toimineen miehen virkarikossyytteet.

Rikoskomisariota syytettiin siitä, että hän alkoi omatoimisesti selvittämään asiaa, joka ei kuulunut hänen virkatehtäviinsä.

Rikoskomisario epäili mahdollista virkarikosta poliisilaitoksen menettelyissä kokoomuksen entistä puoluesihteeriä Harri Jaskaria koskevassa vanhassa rikostutkinnassa.

Rikoskomisario tutustui esitutkintapöytäkirjaan ja keskusteli asiasta tutkinnassa mukana olleiden poliisien kanssa.

Hovioikeuden mukaan se, että rikoskomisario on saanut paritustutkintajutun esitutkintapöytäkirjan haltuunsa, ei osoita hänen ryhtyneen esitutkintalaissa tarkoitetulla tavalla oma-aloitteisesti ja virkavelvollisuuksiensa vastaisesti selvittämään rikosepäilyä.

Rikoskomisariota syytettiin myös siitä, että hän olisi luovuttanut kopion salaista tietoa sisältävästä esitutkintapöytäkirjasta toimittajille.

Hovioikeus katsoo käräjäoikeuden tavoin, että asiassa on jäänyt näyttämättä, että mies olisi luovuttanut jäljennöksen arkistokappaleesta ulkopuolisille.

Oikeus: Kuulusteluissa piti puhua muistikuvien mukaisesti

Hovioikeus hylkäsi myös samassa jutussa toisen poliisin syytteen perättömästä lausumasta viranomaismenettelyssä.

Vanhempaa konstaapelia syytettiin siitä, että hän olisi antanut esitutkinnassa väärää tietoa.

Poliisimies oli kertonut rikoskomisariolle, että vuonna 2006 tutkinnanjohtajaa sijaistanut väkivaltarikosyksikön johtaja Kari Tolvanen puuttui Jaskarin paritusjutun tutkintaan siirtämällä hänet sivuun tutkinnasta ja määräämällä esitutkinnan lopetettavaksi.

Vanhempi konstaapeli kertoi tapahtumista rikoskomisariolle syksyllä 2017 kun he tapasivat lähikaupassa.

Hovioikeus toteaa, että keskustelu ja vuonna 2018 suoritettu esitutkintakuulustelu ovat liittyneet 12 vuoden takaisiin tapahtumiin. Oikeus arvioi, että pitkä aika on voinut vaikuttaa muistikuvien tarkkuuteen.

Oikeuden mukaan on mahdollista, että poliisimiehen kertomus on perustunut hänen todellisiin muistikuviinsa ja hänen on tullut kuulustelussa vastata niiden mukaisesti.

Ex-puoluesihteerin paritussyytteet kaatuivat

Vanhassa tutkinnassa, johon rikoskomisario oma-aloitteisesti jälkikäteen perehtyi, oli kysymys Harri Jaskarin yli kymmenen vuotta vanhoista rikosepäilyistä.

Jaskaria epäiltiin pahoinpitelyistä, kahdesta laittomasta uhkauksesta ja parituksesta.

Suurin osa rikosepäilyistä, mukaan lukien paritus, kuivui kasaan.

Jaskari tuomittiin lopulta sakkoihin vuonna naisystävänsä 2007 laittomasta uhkauksesta, ja hän menetti paikkansa puoluesihteerinä.

Tolvasen kunnialoukkaussyytteitä ei enää puitu hovioikeudessa

Helsingin käräjäoikeus hylkäsi poliiseja vastaan nostetut syytteet toukokuussa 2019, mutta syyttäjä valitti tuomiosta hovioikeuteen.

Käräjäoikeudessa käsiteltiin myös syytteitä nykyään kansanedustajana toimivaan Kari Tolvaseen kohdistuneista kunnianloukkauksista.

Vanhempi konstaapeli kertoi rikosylikomisariolle vuonna 2017, että tutkinnassa olisi peitelty johtavien poliitikkojen kanssakäymistä prostituoitujen kanssa.

Poliisit esittivät kuulusteluissa väitteen siitä, että Tolvanen olisi vaikuttanut paritustutkintaan epäasiallisesti vuonna 2006 tavattuaan pääministerinä toimineen Matti Vanhasen (kesk.).

Käräjäjäoikeus hylkäsi syytteet. Oikeus katsoi mitään tapaamista ei koskaan ollut eikä Tolvanen lopettanut tutkintaa.

Tutkinnassa mukana ollut vanhempi konstaapeli katsoi, että väitteet poliitikkojen suojelemisesta perustuivat hänen muistikuviinsa, jotka voivat olla virheellisiäkin. Käräjäoikeuden mukaan hän ei toiminut tahallisesti, joten häntä ei tuomittu.

Käräjäoikeus katsoi, että rikoskomisariolla oli ollut oikeus esittää subjektiivinen mielipiteensä siitä, että hänen saamansa käsityksen mukaan tutkinta oli ollut jopa kyseenalaisen huonosti hoidettua.

Syyttäjä ei valittanut tuomiosta tältä osin hovioikeuteen.

Tolvanen kertoi oikeudessa, ettei hän määrännyt esitutkintaa lopetettavaksi epäillyn parituksen osalta, eikä antanut määräyksiä esitutkintaan liittyvän aineiston hävittämisestä eikä liioin irroittanut poliiseja tutkinnasta.

