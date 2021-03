Kysyimme, miksi 80-vuotiaita on kiilattu rokotejonossa yhdellä pahimmista korona-alueista: "Tiukan paikan tullen on pakko ottaa melkein kuka tahansa"

Koronarokotuksia annetaan toistaiseksi pääasiassa yli 70-vuotiaille. Siihen on kuitenkin tulossa muutos jo muutamassa viikossa.

Etelä-Karjalan koronatilanne on vajonnut nopeasti yhdeksi Suomen pahimmista. Eksoten rokoteviestintää on moitittu sekavaksi ja rokotusjärjestystä on ihmetelty.

Koronarokotteet ovat olleet tiiviisti otsikoissa koko alkaneen vuoden. Myös keskustelu rokotteista käy kuumana ja niistä liikkuu myös alueellisesti erilaisia huhuja.

Esimerkiksi Etelä-Karjalassa ja erityisesti Lappeenrannassa rokotukset ovat puhuttaneet.

Etelä-Karjalan koronatilanne on heikentynyt nopeasti. Ilmaantuvuusluku alueella on tällä hetkellä Suomen kolmanneksi suurin. Muutos on valtava verrattuna siihen, että Etelä-Karjalan koronatilanne pysyi lähes koko viime vuoden yhtenä Suomen parhaista.

Etenkin Lappeenrannassa ja sosiaalisessa mediassa on liikkunut huhuja esimerkiksi sadoista käyttämättömistä rokotteista ja siitä, että rokotusjärjestystä olisi muutettu. Lisäksi some-keskusteluissa on ollut epätietoisuutta siitä, miten vanhus pääsee rokotettavaksi, ellei vastaa puhelimeen.

Kysyimme, ovatko rokotteita koskevat huhut totta vai tarua. Kysymyksiin vastaa Eksoten rokotuksista vastaava hoitaja Sari Kuitto.

Eksoten rokotuksista vastaava hoitaja Sari Kuitto kertoo, mitkä huhut pitävät paikkansa ja mitkä ovat pötyä. Huhuja on kerätty esimerkiksi sosiaalisen median kautta. Mikko Savolainen / Yle

1. Onko Eksotella satoja käyttämättömiä rokoteannoksia?

Ei ole. Rokoteannosten määrät vaihtelevat viikoittain. Eksote saa tietää muutaman viikon etukäteen, paljonko THL lähettää annoksia. Kun rokote-erä saapuu, niiden pistäminen jaetaan viikkotasolle. Rokotteita ei jää yli vaan kaikki rokotteet annetaan kutsutuille henkilöille.

Ensimmäiset koronarokotteet pistettiin Lappeenrannassa hoitohenkilökunnan olkavarsiin 29. joulukuuta viime vuonna.

Lähes kolme kuukautta myöhemmin Etelä-Karjalassa koronarokotteen on saanut 18 400 henkilöä ja rokotekattavuus on 14 prosenttia eteläkarjalaista. Tehosteannoksen on saanut reilut 2000 henkilöä.

2. Voiko joku tulla kotiin rokottamaan?

Kodeissa rokottaminen on hyvin hidasta toimintaa ja sitoo runsaasti resursseja. Tämän vuoksi rokotukseen pitää saapua itse, jos se on mitenkään mahdollista.

Vuodepotilaan ei tarvitse lähteä ambulanssilla rokotettavaksi, mutta kaikille muille sitä suositellaan. Rokotuksen voi hakea massarokotuspaikoista tai Lappeenrannan ympäristökuntien pienemmistä rokotuspisteitä.

3. Miksi nelikymppisiä riskiryhmäläisiä rokotetaan jo?

Eksoten mukaan rokotustahti tulee lähiviikkoina kiihtymään. Rokotukset painottuvat toistaiseksi vanhimpiin ikäryhmiin, pääasiassa yli 80-vuotiaisiin.

75–79-vuotiaiden rokotuksiin valmistaudutaan.

– Heille on lähetetty kirjeet, joissa on rokotusaika ja toimintaohjeet, kertoo Sari Kuitto.

Riskiryhmiin kuuluvia, pääasiassa alle 60-vuotiaita henkilöitä on kutsuttu rokotuksiin lyhyellä varoitusajalla sellaisissa tapauksissa, joissa rokotusajan saanut ikäihminen on estynyt saapumasta. Riskiryhmäläisiä on rokotettu noin tuhat.

– Ensijaisesti toimimme ikäkriteerien puitteissa. Ja näitä riskiryhmiä, siis näitä alle seitsemänkymppisiä, rokotetaan ikäjärjestyksessä myös, sanoo Sari Kuitto.

Aluksi kansallinen rokotusasiantuntijaryhmä KRAR suositteli Aztra Zeneca -rokotetta vain alle 70-vuotiaille. Sen vuoksi kutsuja alettiin lähettää ensimmäiseen riskiryhmään (siirryt toiseen palveluun)kuuluville nuoremmille. Tähän ryhmään kuuluvat esimerkiksi elinsiirtopotilaat ja osa niistä syöpäpotilaista, joilla hoidot ovat kesken.

Myöhemmin ohjeistusta muutettiin. Nyt nuorempien riskiryhmäläisten rokotteet ovat pääosin tauolla ja niitä annetaan 75–79-vuotiaille.

4. Rokotusviestintä on ollut sekavaa, mistä se johtuu?

Suunnitelmia on jouduttu muuttamaan viikoittain tai jopa päivittäin. Eksote saa ohjeistukset THL:ltä. Suunnitelmat muuttuvat sitä mukaan, kun uutta tietoa tulee.

– Olemme sekavuudesta hyvin pahoillamme. Suunnittelu on haasteellista ja myös THL ja KRAR elävät jatkuvasti ajan hermolla, Sari Kuitto kertoo.

5. Miten rokotusajan saa, jos vanhus ei vastaa puhelimeen?

Eksote on kutsunut ikäihmisiä rokotuksiin puhelimitse. Yli 80-vuotiaille, jotka eivät vielä ole saaneet koronarokotetta, ollaan avaamassa puhelinlinja, jonne voi soittaa.

On kuitenkin tärkeää, että alle 80-vuotiaat eivät ala soitella numeroon, vaan malttavat odottaa omaa vuoroaan. Silloin vältytään linjojen tukkoon menemiseltä.

Koronavirustartuntojen ilmaantuvuusluku on tällä hetkellä Etelä-Karjalassa Suomen kolmanneksi suurin. Tilanne on hyvin vakava. Mikko Savolainen / Yle

6. Miksi rokotettavalta kysytään, olisiko lähipiirissä ketään rokotettavia?

Kun rokotettaville on soitettu kotiin, kaikkia ei ole tavoitettu.

– Se on haastavaa puuhaa. Meistä ei jää puhelujälkeä, ja jotkut eivät uskalla vastata. Sitä kautta meille on jäänyt rokotteita ja on haluttu varmistaa, että jos on perheessä joku muu, hänet voidaan ottaa samalla rokotettavaksi.

Sari Kuiton mukaan tavoitteena on noudattaa rokotusjärjestystä, mutta aina se ei onnistu.

– Tiukan paikan tullen, jos vaikka viisi rokotetta meinaa jäädä käyttämättä, niin siihen on pakko ottaa melkein kuka tahansa. Mutta tänne meidän kulmille ei kannata tulla norkoilemaan, että vapautuisiko rokotteita. Me kutsumme kyllä.

7. Millä perusteilla ja miten ihmiset kutsutaan rokotuksiin?

Kun kaikki yli 70-vuotiaat on rokotettu, aletaan rokotukseen kutsua ensimmäiseen riskiryhmäänkuuluvia. Se tarkoittaa henkilöitä, joilla on vakavalle koronavirustaudille erittäin voimakkaasti altistava sairaus tai tila.

Sen jälkeen rokotukset annetaantoiseen riskiryhmään kuuluville, joilla on riski vakavalle koronavirustaudille altistava sairaus tai tila. Heitä ovat esimerkiksi jatkuvaa lääkitystä vaativat astmapotilaat ja ne, joilla on vaikea sydänsairaus.

Ensimmäiseen ryhmään kuuluu Etelä-Karjalassa noin 6500 henkilöä ja toiseen ryhmään noin 14 000 henkilöä.

8. Koska rokotteita tulee lisää ja minkä rokotteen saan?

Tällä hetkellä Etelä-Karjalassa jaetaan Astra Zenecan, Pfizerin ja Modernan rokotteita.

Rokotteiden määrä nousee merkittävästi viikosta 14 alkaen (5. huhtikuuta alkava viikko) ja entisestään viikolla 18. Silloin Etelä-Karjalaan on tulossa myös Johnson & Johnsonin koronarokotteita.

9. Milloin työikäiset rokotetaan Etelä-Karjalassa?

Työikäisten rokottamisen on tarkoitus aloittaa viikosta 18 alkaen.

– Alkukesä vaikuttaa jo tosi hyvältä, Eksoten rokotuksista vastaava hoitaja Sari Kuitto sanoo.

Eksoten koronarokotusten sähköisen ajanvarauksen käyttöönotto siirtyy. Alun perin sähköinen ajanvaraus piti ottaa käyttöön tällä viikolla.

