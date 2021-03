Analyysi: Pandemian yllätysvoittaja – Nintendon vanha konsoli myy enemmän kuin Playstation 5 tai X-box: Syynä peli, jossa ei “tapahdu” mitään

Maksullisella lisäosalla Animal Crossing New Horizons -peliin voi hankkia Hello Kitty -tuotteita.

Uudet playstationit loppuivat kaupoista. Verkkokaupat kaatuivat ja tilaukset jäivät saamatta. Näin uutisoitiin viime vuoden lopulla.

Ensimmäisen pandemiavuoden kohistuja pelikonsoleita olivat uudet Playstation 5 ja X-Box-series X.

Mutta suurin yllättäjä ja esimerkiksi Yhdysvalloissa ja Japanissa parhaiten myynyt pelikonsoli ei ollut kumpikaan niistä.

Se oli Nintendo Switch, vuonna 2017 julkaistu Nintendon pelikone. (siirryt toiseen palveluun)

Joidenkin arvioiden mukaan konsolia myydään edelleen sitä tahtia kuin Nintendo sitä ehtii valmistaa. Kun vielä vuonna 2017 Nintendon liikevaihto oli lähellä neljää miljardia euroa, tänä vuonna se uskoo tekevänsä tulosta saman verran (siirryt toiseen palveluun). Vielä 2010-luvun alussa Nintendon uskottiin hävinneen koko konsolikisan. (siirryt toiseen palveluun)

Suurin syy konsolin menestykseen oli vuoden hittipeli Animal Crossing – New Horizons.

Peliä on myyty reilusti yli 30 miljoonaa kappaletta. Ja suosio jatkuu.

Siitä tuli ilmiö.

– Teknologiamedia ylikorostaa usein konsoleissa suorituskykyä ja sitä, mitä kaikkea uusilla konsoleilla voi tehdä, sanoo pelaamista tutkinut Aalto-yliopiston apulaisprofessori Elisa Mekler.

Nintendo Switch on vanha kone, joka ei teknisesti ole kovin paljoa kummoisempi kuin Nintendon aiemmat pelikoneet Wii ja Wii U. Sen erityisyys on se, että sen voi sekä ottaa mukaan käsikonsoliksi että kytkeä televisioon.

Millainen oli vuoden 2020 siis yllätyshittipeli on? Peli jossa touhutaan reaaliajassa ja rakennetaan saarelle taloa ja puutarhaa.

Pelissa voi käydä vierailemassa naapurisaarilla, jotka ovat muiden omistuksessa. Siis: pelissä voi sisustaa, viljellä ruokaa ja vaikkapa tavata naapureita – ja kaiken voi tehdä koronaturvallisesti.

Apulaisprofessori Elisa Mekler sanoo, että peli on tuonut rutiinia monien päiviin. Etenkin pandemian aikana, kun aikaa on vietetty monessa maassa enimmäkseen kotona, etätöissä ja etäkoulussa. Tällä on ollut paljon merkitystä. Lisäksi peliä voi pelata yhdessä. Yhdelle laitteelle voi luoda vain yhden saaren, joten koko perhe kehittää samaa ympäristöä.

– Nintendo on taitava luomaan pelejä, joissa sosiaalinen kanssakäyminen, yhdessä pelaaminen on olennainen osa peliä. Pelissä voi myös tavata verkossa muita ihmisiä, Mekler muistuttaa.

– Näinä aikoina muiden tapaamiselle on ollut suuri tarve.

Meklerin mukaan Animal Crossing -pelin maailma on myös ystävällinen. Peli näyttää leppoisalta ja on leppoisa pelata. Rähisijät ja monien kilpailullisten pelien toksisuus ja muiden pelaajien ilkeät kommentit loistavat poissaolollaan.

– Korona stressaa monia. Siksi pelin tavallisuus ja rauhallisuus viehättävät. Ja kun arki toistuu päivästä toiseen samanlaisena, pelaajat nauttivat saadessaan tehdä jotain, Mekler sanoo.

Meckler on itsekin pelannut Animal Crossing -sarjan aiempia pelejä.

– Voisin sanoa olevani itsekin sarjan fani.

Peli on korostetun leppoisa, vailla minkään näköistä toimintaa, hurjuutta tai vaikkapa väkivaltaa. Pelin aika kulkee reaaliajassa ja pelin sisällä vietetään esimerkikisi jouluna joulua ja pääsiäisenä kerätään pääsiäismunia.

Esimerkiksi The Japan Times -lehden kulttuuritoimituksen vetäjä Alyssa Smith (siirryt toiseen palveluun) sanoo sen edustavan niin sanottua Calm Japania Terrace Housen kaltaisten leppoisten ilmiöiden ohella. (Cool Japan oli 2000-luvun alussa käynnistynyt Japanin valtion hanke tehdä Japanin pop-kulttuurista, kuten animesta ja J-popista kansainvälinen illmiö. Nyt Cool Japanin rinnalle on kulttuuritoimituksesa keksitty termi Calm Japan, joka kuvaa japanilaisia kulttuuri-ilmiöitä, joissa korostuu rauhallisuus ja leppoisuus.)

Yhteisöllistä peliä voisi verrata suomalaisille tuttuun Habbo Hotelliin. Rauhallisuudessaan se muistuttaa vaikkapa Sims-pelisarjaa.

– Tämänkaltaiset pelit vetoavat monenikäisiin pelaajiin. Niissä ei kilpailla muiden kanssa, eivätkä ne ole adrenaliinipumppuja, mutta niitä voi pelata joka päivä rauhassa, Mekler sanoo.

– Meille tutkijioille on kiinnostavaa, miksi jotkut näistä peleistä pärjäävät ja toiset eivät. Miksi esimerkiksi Stardew Valley oli valtava indiehitti?

Politiikka tuli viime vuonna Animal Crossing -peliin.

Yksi Animal Crossing -pelin erikoinen piirre oli viime vuonna sen politisoituminen.

Pieni kohu syntyi Yhdysvalloissa, kun Donald Trumpin kampanja pilkkasi Joen Bidenin ja Kamala Harrisin kampanjointia Animal Crossing -pelimaailmassa.

“Tämä selittää kaiken: Joe Biden luulee kampanjoivansa Animal Crossingin presidentiksi kellaristaan (siirryt toiseen palveluun)”, lehdistösihteeri Samantha Zager ilkkui. “Trump jatkaa resurssiensa käyttämisen oikeassa maailmassa oikeiden amerikkalaisten parissa.”

Myös esimerkiksi Hongkongin mielenosoitukset näkyivät pelissä. Pelihahmot pukeutuivat mielenosoittajien väreihin ja järjestivät pelin sisällä mielenosoituksia.

– Ilmiö on todella kiinnostava. Politiikkaa on nähty pienesti esimerkiksi SecondLife-pelissä. Mutta valtavirran peleissä ei ole aiemmin ollut tietääkseni vastaavaa, Elisa Meckler sanoo.

Sittemmin Nintendo pyysi välttämään poliittisia aiheita pelin maailmassa. (siirryt toiseen palveluun)

Monet kaupalliset tahot järjestävät toki edelleen kampanjoita omilla saarillaan.

Esimerkiksi Kentucky Fried Chickenin kana-aterioiden mainostaminen on Nintendosta sopivaa.

– Minussa politiikan kieltäminen herättää ristiriitaisia tunteita. Ymmärrän toki päätöksen perustelut liiketoiminnan kannalta, pelitutkija Elisa Mekler toteaa.

