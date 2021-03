Kalaverkosta löytynyt harvinainen makrilli varmistui Suomen ennätyskalaksi – nyt se lepää viinapurkissa eläinmuseon kellarissa

Kotkan vesiltä verkkoon tarttunut harvinainen makrilli on varmistunut Suomen ennätyskalaksi.

Ennätyskalalautakunta on hyväksynyt vuoden sisällä kolme uutta Suomen ennätystä. Yksi niistä oli Kotkan vesiltä löytynyt makrilli, joka oli kasvanut noin 40 senttimetrin pituiseksi ja painoi 610 grammaa.

Edellinen ennätysmakrilli painoi 591 grammaa, ja se pyydystettiin verkolla Saaristomereltä Piikkiöstä.

Uusi ennätysmakrilli löytyi kotkalaisen Jarmo Mustosen kalaverkosta lokakuussa 2019. Kyseinen makrilli eksyi verkkoon Kotkan Santalahden edustalla.

Uusia ennätyksiä

Kalatalouden keskusliitto tiedotti uusista kalaennätyksistä tällä viikolla. Ennätyskalalautakunta hyväksyi uudet ennätykset helmikuun ja syyskuun kokouksissaan.

Muita ennätyskaloja olivat 634 grammaa painava ja miltei 40 senttiä pitkä muikku sekä 14,5 senttiä pitkä vaskikala.

Ennätysmuikku ui verkkoon Inarijärvessä viime syyskuussa. Luonnonvarakeskus on määrittänyt muikun iäksi yhdeksän vuotta. Vanhimmat Inarijärvestä saadut muikut ovat olleet 13-vuotiaita, mutta ne ovat olleet pienikokoisempia kuin uusi ennätys. Näin ollen muikku oli harvinaisen nopeakasvuinen.

Lähes 15 sentin pituinen vaskikala puolestaan nappasi onkeen Suomenlahdella Hangon vesillä huhtikuussa 2020. Kyseinen vaskikala sivuaa voimassa ollutta Suomen ennätystä, joka tarttui verkkoon Porvoon vesillä vuonna 2008.

Kotkasta löytynyt makrilli on ennätyskaloista harvinaisin vieras. Kalatalouden keskusliiton mukaan makrilli on Suomen vesillä satunnainen harhailija. Se elää valtameren lämpimässä ja suolaisessa vedessä ja sitä tavataan Suomessa tavanomaisesti syksyllä.

Verkon ainoa saalis

Makrillin saanut Jarmo Mustonen kertoi syksyllä 2019 Ylelle, ettei hänellä ollut aavistustakaan, mikä kala oli kyseessä. Se oli verkon ainoa saalis.

– Vahva kala se oli, koska se oli pyörittänyt verkon pään niin sotkuun, että se oli kuollut verkkoon, Mustonen kertoi tuolloin.

Kala tunnistettiin makrilliksi Kotkan akvaariotalo Maretariumissa.

Yle on kertonut aiemmin, että kyseinen makrilli on luultavasti harhautunut parvestaan Suomenlahdelle lämpimän vesivirtauksen mukaan. Se on saattanut päätyä Kotkan satama-alueelle ravinnon perässä. Vesistö on rannikolla avomerta ravinteikkaampaa, koska vilkkaasti liikennöivät veneet ovat pöyhineet pohjasta syötävää.

Kala odotteli vuoden ajan Kotkan Maretariumin pakastimessa, ennen kuin se varmistui ennätyskalaksi viime syyskuussa. Ennätyskalalautakunta kokoontuu vain kaksi kertaa vuodessa: helmikuussa ja syyskuussa.

Makrilli lasipurkissa

Nyt makrilli lepää lasipurkissa Helsingissä Luonnontieteellisen keskusmuseon eläinmuseon kellarissa.

– Siellä se on viettänyt hiljaiseloa koko talven, museon koordinaattori Hanna Laakkonen kertoo.

Kala on säilötty kokonaisena 80-prosenttiseen etanoliin. Sitä ennen makrilli on haudottu formaliinissa, mikä on saanut kalan jäykistymään.

Makrilli on päätynyt osaksi tieteellistä kokoelmaa, jonka näytteitä tutkijat voivat lainata tutkimuskäyttöön tai käydä tutkimassa niitä paikan päällä. Vastuuintendentti päättää tutkimusluvasta tapauskohtaisesti.

Laakkosen mukaan kukaan tutkija ei toistaiseksi ole käynyt katsomassa makrillia.

Luonnontietellinen keskusmuseo ei aio tutkia makrillin ikää. Tämä olisi kuitenkin mahdollista. Yleensä kalan ikää voi tutkia suomuista, mutta makrillin suomut ovat sen verran pienet, että iän voi selvittää sen korvaluista.

– Pään sisältä pitäisi ottaa otoliitti eli yksi kuuloluista pois ja tutkia sitä mikroskoopin alla. Iänmääritys tehdään otoliitin poikkileikkauksesta samalla tavalla kuin puusta eli laskemalla vuosirenkaita, Hanna Laakkonen sanoo.

Kalatalouden keskusliiton tiedottaja Tapio Gustafsson arvioi, että kyseinen makrilli oli nuori yksilö, koska ne yleensä kasvavat nopeasti.

