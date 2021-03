Analyysi: Euroviisuissa lauletaan tänä vuonna vahvoista naisista – Suomi saa kovan vastuksen Italiasta

Tärkeintä on, että laulukilpailu ylipäätään järjestetään tänä vuonna, kirjoittaa Euroviisuihin erikoistunut kulttuuritoimittaja Ville Vedenpää.

Euroviisuihin osallistuvien 40 maan edustuskappaleet on valittu. Toukokuussa Hollannin Rotterdamissa pidettävissä kisoissa kuullaan jälleen monipuolinen kattaus eurooppalaista musiikkia viime vuoden peruuntuneiden viisujen jälkeen. Mukana on tuttuun tapaan niin tusinapoppia kuin etnovivahteitakin.

Etukäteen olisi voinut olettaa, että korona kuuluisi jotenkin viisukappaleissa. Pandemia kuitenkin loistaa ilahduttavasti poissaolollaan, sillä kukapa siitä olisi sen enempää halunnut muistutusta. Ainoastaan Ukrainan Go_A-yhtyeen Shum-kappaleen Tšernobylissa kuvatulla musiikkivideolla (siirryt toiseen palveluun) näkyy maskeja.

Tarjonta on sen sijaan erittäin monipuolista popista rockiin. Välivuosi taisi tehdä Euroviisuille hyvää. Koronakaranteenissa muusikoilla on jäänyt aikaa hioa kappaleita aiempaa enemmän. Euroviisufanien keskuudessa kappaleiden tasoa on ainakin kehuttu erittäin kovatasoiseksi.

Kaikki jutussa käsiteltävien kappaleiden linkit johtavat Euroviisujen virallisen Youtube-kanavan (siirryt toiseen palveluun) musiikkivideoihin.

Hollannin Duncan Laurence voitti Euroviisut Tel Avivissa 2019. Viime vuonna kilpailu jäi järjestämättä. Thomas Hanses / EBU

Euroviisuissa otetaan yleensä mallia edellisestä voittajasta. Tällä kertaa esimerkkinä ei kuitenkaan ole ollut hallitseva voittaja eli vuonna 2019 voittanut Hollannin Duncan Laurencen Arcade (siirryt toiseen palveluun), vaan vuotta aiemmin kisan voiton napannut Israelin Netta kappaleellaan Toy (siirryt toiseen palveluun). Biisi oli tehty metoo-kampanjan innoittamana puolustamaan itsenäisiä naisia.

Tänä vuonna vahvojen naisten puolesta laulavat peräti neljän maan edustajat. Venäjän Manizha laulaa maansa naisista kappaleella Russian woman (siirryt toiseen palveluun) ja Latvian Samanta Tina kertoo yön kuningattaresta biisillä The moon is rising (siirryt toiseen palveluun). Azerbaidžanin Efendin Mata Hari (siirryt toiseen palveluun) -kappaleen innoittajana on ollut kuuluisa hollantilainen tanssija-vakooja ja Maltan Destiny on puolestaan kuin Netta kappaleella Je me casse (siirryt toiseen palveluun).

Ja eipä ole Euroviisuja ilman kohuja. Viimeisimmän synnytti Valko-Venäjä ja sen edustajan Halasy ZMestasta -yhtyeen kappale Ya Nauchu Tebya (suom. Opetan sinua). Laulussa kritisoidaan epäsuorasti Valko-Venäjän demokratialiikettä ja tämä ei kelvannut laulukilpailua järjestävälle Euroopan yleisradioliitto EBU:lle.

Järjestäjä on vaatinut Valko-Venäjää muuttamaan kappaleen sisältöä tai korvaamaan kappale uudella. Tässä vaiheessa ei ole tietoa, mihin ratkaisuun maa päätyy. EBU on poistanut alkuperäisen kappaleen Youtube-sivultaan.

Valko-Venäjän oppositio iloitsee, kun EBU uhkaa sulkea maan kevään euroviisuista: “Loistava uutinen, mutta vain erävoitto“

Kyproksella puolestaan osoitettiin mieltä viisuedustaja Elena Tsagrinoun El Diablo (siirryt toiseen palveluun) -kappaletta vastaan. Protestoijien mielestä kappale kannustaa saatananpalvontaan. Artistin mukaan laulu ei kerro paholaisesta vaan hyväksikäyttävästä poikaystävästä.

Kyproksella protestoitu maan euroviisukappaletta – Mielenosoittajien mukaan "El Diablo" kannustaa kuulijoita saatananpalvontaan

Euroviisujen viimevuotinen peruuntuminen jätti osallistujamaat kiperään tilanteeseen. Lähettääkö sama artisti kisaan uudelleen, kun edellisvuoden kappale ei kuitenkaan sääntöjen mukaan enää kelpaa. Suomessa Aksel Kankaanranta joutui kisaamaan edustuspaikasta toistamiseen, mutta uusi biisi jäi valitsematta.

Tänä vuonna viisuissa nähdään silti useita viime vuoden edustajia. Artisteilla on varmasti ollut kovat paineet, kun vuodessa on pitänyt tehdä entistä iskevämpi kappale oman maan kansalaisia tyydyttämään.

Näin ovat varmasti kokeneet Islannin Daði og Gagnamagnið ja Liettuan The Roop, jotka olivat viime vuoden voittajasuosikkeja. Vedonlyöntitilastojen mukaan Islannin tämänvuotinen kappale 10 years (siirryt toiseen palveluun) ja Liettuan Discoteque (siirryt toiseen palveluun) ovat tälläkin kertaa mukana kärkikahinoissa, mutta eivät aivan listan kärjessä.

Kisapaikan uudistaneista parhaiten vaikuttaa pärjäneen Sveitsin Gjon’s tears. Artistin kappale Tout l’univers (siirryt toiseen palveluun) on vedonlyöjien suosikki kisan voittajaksi. Falsettiäänellään lumoavan laulajan kappale on tosin tyyliltään samankaltainen kuin edellinen voittajakappale eli Hollannin Arcade. Mutta muistaako suuri yleisö enää parin vuoden takaista voittajaa?

Euroviisuissa kuuluvat tänä vuonna muodissa olevat 1980-luvun soundit. Puolan ja Kroatian lisäksi trendin harjalla ratsastavat kuvassa olevat Tanskan edustajat Fyr & Flamme, jotka esittävät kappaleen Øve os på hinanden. Martin Sylvest / EPA

Suomen Blind Channel kisaa Euroviisujen toisessa semifinaalissa kappaleella Dark side (siirryt toiseen palveluun). Vedonlyöntiveikkailujen mukaan Suomi etenee helposti viisufinaaliin. Mikäli paikka finaaliin aukeaa, suomalaisbändi joutuu kisaamaan äänistä Italian kanssa, joka hieman yllättäen lähetti kisaan rockyhtyeen.

Yleensä viisuissa on totuttu kuulemaan vain yhtä rockesitystä kerrallaan, joten nähtäväksi jää, vievätkö maat toisiltaan rockista pitävien ääniä. Kappaleet edustavat kuitenkin rockin eri tyylilajeja, sillä Måneskin-yhtyeen kappale Zitti e buoni (siirryt toiseen palveluun) on funkahtavaa glamrockia, kun taas Blind Channelin biisi kumartaa 2000-luvun alun nu-metal-tyylille.

Suomen kannalta huono asia on se, että Italia pärjää Euroviisuissa aina hyvin niin yleisön kuin tuomareidenkin äänillä. Nytkin Italia on vedonlyöntitilastoissa viidentenä.

Italian edustaja Euroviisuissa on Månskin-yhtye kappaleella Zitti e buoni. Yhtyeen nimi on tanskaa ja tarkoittaa kuunvaloa. AOP

Suomi on kuitenkin keikkunut vedonlyönneissä sijan 11 tienoilla. Alkuasetelma siis povaisi Suomelle vähintäänkin kaikkien aikojen toiseksi parasta sijoitusta osallistujamäärään suhteutettuna.

Kävipä toukokuussa Rotterdamissa kuinka tahansa, pääasia on se, että Euroviisut ylipäätään järjestetään. Koronahorroksessa uinuva Eurooppa tarvitsee kesän kynnykselle iloa tuovan musiikkikarnevaalin.

